« Il n’y a que de grands talents », savoure avec un sourire de satisfaction Jeremiah Fears après avoir entendu la liste, lue par un journaliste, des plus jeunes joueurs de l’histoire à avoir signé un triple-double.

Un classement toujours dominé par Josh Giddey, dont s’est récemment rapproché Cameron Boozer, et qui compte Luka Doncic ou Victor Wembanyama.

Grâce à son match de cette nuit face aux Warriors, Jeremiah Fears s’est glissé dans le Top 10, juste derrière LeBron James, en 9e position. À 20 ans et 33 jours, le meneur des Pelicans s’est offert un premier triple-double en carrière avec 19 points (6/13), 10 rebonds et 10 passes. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire des Pelicans (qui regroupe Pelicans et Hornets à La Nouvelle-Orléans, ndlr) à y parvenir devant Chris Paul.

« C’est un bel accomplissement, et ce n’est que le début. Il faut continuer à rester concentré sur l’essentiel, à savoir la victoire », réagit-il, en avouant que sa formation et lui voulaient faire passer un message aux Warriors, après avoir subi une humiliation de 51 points face à eux une semaine plus tôt.

Pour y parvenir, le meneur de jeu a décidé de toucher à tout, comme il le fait, dans une moindre mesure, depuis le début de saison. « On en parlait avec le match, ce qu’on attend de lui. Continuer à grandir, être capable de donner le ton, mais aussi trouver le moyen de choisir ses moments quand il peut être agressif et chercher ses tirs », résume Jamahl Mosley, qui apprécie aussi l’implication défensive de son joueur.

Montrer son soutien aux intérieurs

Le coach a d’ailleurs aimé la façon de faire de son joueur pour obtenir ce triple-double. « Ce n’est pas quelque chose qu’il visait, et c’est ce qui il y a de beau là-dedans. Il a laissé le jeu venir à lui. » Jeremiah Fears dit avoir commencé à réaliser qu’il en était proche à deux rebonds du but.

Sur les conseils de son vétéran préféré, DeAndre Jordan, il a donc continué à être actif dans ce secteur. « C’est ce qu’il ne cessait de prêcher, continuer à aller chercher les rebonds, à rester actif au cercle. Et sans courir après (le triple-double), continuer à faire ce que tu as toujours fait. »

Un bon moyen pour le joueur de 1m90, que son coach décrit comme « physique, costaud, avec du ressort et qui ne recule devant rien », d’apporter son soutien à ses intérieurs. « Je sais qu’ils ont une tâche difficile, évidemment, à protéger le cercle. Ils sont là pour couvrir nos arrières, alors on se doit d’être là pour eux au rebond », justifie-t-il.

À l’arrivée, un triple-double donc et surtout une victoire, après six revers de rang, qui fait du bien au moral des troupes et du public. « On ne joue parfois pas toujours notre meilleur basket, mais avoir les supporters qui se déplacent et montrent leur amour à chaque match, ça compte énormément », apprécie le héros de la soirée.

Jeremiah Fears Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NOR 82 25.8 43.4 33.0 78.9 0.7 2.9 3.7 3.4 1.8 1.2 2.2 0.4 14.3 2026-27 NOR 15 29.4 44.3 27.1 80.4 1.0 3.9 4.9 5.5 3.0 1.0 2.8 0.5 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.