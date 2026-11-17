Entre chambrage et geste obscène, il y a une limite que la NBA n’entend pas laisser franchir. Josh Minott et Matas Buzelis l’ont appris à leurs dépens, en écopant chacun d’une amende de 25 000 dollars pour des gestes obscènes adressés à des supporters adverses lors de leurs matchs respectifs ce week-end.

Sur le parquet des Wolves, quelques secondes après le début du quatrième quart-temps, Matas Buzelis n’a pas supporté d’être chahuté par les fans de Minneapolis alors qu’il se présentait sur la ligne des lancers-francs. Le joueur des Bulls a ainsi inscrit son premier lancer, puis son deuxième, avant d’adresser un doigt d’honneur à une personne dans le public au moment de se replier en défense.

Josh Minott a quant à lui craqué en fin de match avec Brooklyn, lors d’une nouvelle large défaite sur le parquet de Memphis. Cloué sur le banc durant presque toute la rencontre, l’ailier a pu se dégourdir les jambes lors des deux dernières minutes. Malgré le score (129-110), il a tenté un dernier tir au buzzer, sans succès, avant d’avoir un geste déplacé en direction du public des Grizzlies. Une réaction qui lui a également valu une sanction de la NBA.

À noter que les deux joueurs ne sont pas des habitués des sanctions financières. C’est même la première fois que Josh Minott reçoit une amende de la part de la ligue en quatre saisons. Même chose pour Matas Buzelis, qui n’avait jusqu’ici écopé que d’une faute technique depuis son arrivée en NBA en 2024.