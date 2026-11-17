Le passage de Nique Clifford chez les Kings n’aura pas duré bien longtemps. Lui-même l’admet : « Tout est allé vite ». La semaine dernière, il a été transféré au Thunder en échange de deux futurs choix au deuxième tour.

Sélectionné en 24e position il y a seulement un an, l’ailier était déjà de retour à Sacramento ce week-end, cette fois sous les couleurs d’Oklahoma City. Et sa nouvelle équipe s’est largement imposée au Golden 1 Center.

Surpris par la rapidité de son départ, après une saison rookie à 8,6 points, 3,8 rebonds et 2,4 passes de moyenne, Nique Clifford reconnaît toutefois ne pas avoir suffisamment convaincu pour conserver sa place chez les Kings.

« Il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais revenir… », a-t-il confié en marge de ses retrouvailles avec Sacramento (9 points et 3 rebonds en 24 minutes). « Mais j’aime assumer mes responsabilités et je dois être meilleur. Je n’ai pas assez bien joué. Je suis sorti de la rotation et j’en suis en partie responsable. J’aurais pu être meilleur et les décisions prises correspondaient à ce qu’ils estimaient être le mieux pour la franchise. Je le respecte et je ne leur souhaite que le meilleur. Maintenant, je veux juste continuer à avancer dans ma carrière. »

Pas question, donc, de régler ses comptes avec son ancienne franchise. D’autant que le joueur de 24 ans retrouve du temps de jeu à Oklahoma City, après avoir progressivement disparu de la rotation des Kings.

Une opportunité à saisir dans l’Oklahoma

Le contexte est pourtant bien différent au Thunder, où les ambitions sont également plus élevées. Mais les nombreuses blessures qui touchent l’effectif (Jalen Williams, Cason Wallace, Chet Holmgren) lui offrent une occasion de se faire une place dans la rotation de Mark Daigneault.

« Je me concentre surtout sur les petits détails. Sur le fait d’être un connecteur pour l’équipe et de faire tout le travail de l’ombre : prendre des rebonds, défendre, couper vers le cercle, courir en transition », a précisé Nique Clifford. « L’aspect offensif viendra naturellement, à mesure que je serai plus à l’aise dans le collectif, et tout mon travail finira ensuite par payer. »

Une approche qui correspond aux exigences collectives du Thunder, où l’ailier entend d’abord se rendre utile sans avoir besoin de beaucoup de ballons. De son côté, Mark Daigneault ne veut pas précipiter son intégration.

« Il y a une période d’évaluation avec chaque joueur », a expliqué l’entraîneur d’OKC. « Il a déjà un vécu en NBA, mais il n’a pas encore de passif avec nous. Donc quand on accueille un nouveau joueur, on essaie de ne pas brûler les étapes en cherchant à anticiper ce qu’il sera ou ce à quoi il ressemblera dans le jeu. On lui laisse du temps pour qu’il puisse se révéler par lui-même, surtout lorsqu’il a du temps de jeu. Et il a cette opportunité en ce moment. »

Nique Clifford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 75 25.1 41.8 33.3 72.2 0.9 2.9 3.8 2.4 2.1 0.9 1.5 0.3 8.6 2026-27 SAC/OKC 12 10.1 41.9 14.3 50.0 0.1 1.3 1.4 0.8 1.3 0.3 0.5 0.0 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.