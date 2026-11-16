La nouvelle salle de Las Vegas va-t-elle devenir l’antre de Team USA ?

Le nouveau propriétaire de la future franchise de Las Vegas se fait toujours attendre. La NBA doit choisir entre trois candidatures dans les prochaines semaines, annonce-t-on. Parmi elles, on sait qu’il y a Bill Foley, le propriétaire des Vegas Golden Knights en NHL. Ce dernier, nous apprend The Athletic, a une idée.

Il voudrait utiliser la nouvelle salle de la ville, qui pourrait être la « Las Vegas Diamond Arena », pour en faire un lieu central du basket américain. Comment ? En y organisant la Summer League pour commencer, déjà présente à Las Vegas depuis 2004 et devenue, en vingt ans, la ligue d’été symbolique et un rendez-vous incontournable.

« On est très ouvert et on cherche n’importe quelle solution pour garder la Summer League comme un événement important. Les infrastructures jouent un grand rôle dans le monde du sport professionel et dans le basket », a réagi Warren LeGarie, patron de cette compétition estivale, qui ne serait donc pas contre changer (un peu) d’air, en restant dans la même ville.

Ensuite, en faisant venir USA Basketball. Bill Foley aimerait en effet que la sélection nationale déménage ses bureaux, cités dans le Colorado, pour les faire venir à « Sin City ». En plus d’y organiser ses camps d’entraînement et sans doute d’y disputer des matches de préparation. Bref, que cette salle soit l’antre de Team USA.

Dans cette optique, son association avec Jerry Colangeo, ancien patron de l’équipe américaine, prend tout son sens et pourrait aider. Bill Foley a d’ailleurs contacté la NBA, pour la Summer League, et USA Basketball pour son projet. Sauf que les dirigeants de Team USA n’ont pas l’intention de quitter le Colorado, et n’ont montré aucun intérêt dans la proposition du propriétaire des Vegas Golden Knight précisent nos confrères…

De plus, l’équipe de NHL de Bill Foley joue dans la T-Mobile Arena, dont il est lui-même actionnaire minoritaire (15%). Il aurait donc tout intérêt à ramener la franchise NBA là-bas, mais semble désormais ouvert à la construction d’une nouvelle salle. Pour la Summer League ? Peut-être. Pour USA Basketball ? C’est une autre histoire…