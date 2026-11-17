Paris sporifs – New York, champion NBA en titre, retourne à la Scotiabank Arena deux jours après leur victoire en prolongation contre Toronto, pour un pronostic NBA Raptors Knicks programmé dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30, heure française.

Toronto menait de 13 points dans le dernier quart-temps dimanche avant de s’incliner 112-108, et notre pronostic nba gratuit s’interroge sur la capacité des Raptors à mieux gérer les fins de rencontre face à des Knicks qui restent sur 14 succès consécutifs contre les Canadiens.

Forme des Raptors et des Knicks : des Canadiens sur 4 défaites de rang contre des New Yorkais en regain de forme

Forme : 5 derniers matchs Toronto Raptors 5-8 · 9e à l’Est · à domicile V D D D D 107,2 Pts/match 111,6 Pts encaissés -4,4 Différentiel 1j Repos New York Knicks 7-6 · 6e à l’Est · à l’extérieur V V D D V 109,8 Pts/match 102,2 Pts encaissés +7,6 Différentiel 1j Repos

Les Knicks, sixièmes de la Conférence Est avec un bilan de 7-6, connaissent un départ irrégulier pour un champion en titre, mais restent sur cinq victoires lors de leurs sept derniers matchs.

Sur les 5 derniers matchs, ils inscrivent 109,8 points par rencontre et en concèdent 102,2. Leurs deux revers ont été serrés : de huit points contre Cleveland et de deux points à Indiana.

Neuvièmes de l’Est avec 5 victoires pour 8 défaites, les Raptors ont enchaîné quatre défaites depuis leur succès à Milwaukee. Sur leurs cinq dernières rencontres, ils ont marqué 107,2 points et en ont encaissé 111,6.

Darko Rajakovic a imputé la défaite de dimanche à quelques possessions consécutives où les couvertures défensives n’ont pas été respectées, des erreurs de concentration selon lui. Il a comparé la situation de son équipe à une roue enlisée dans la boue.

Comparatif des équipes : saison Toronto Raptors New York Knicks Knicks +0,1 113,6



113,7 Efficacité offensive Knicks -4,0 112,2



108,2 Efficacité défensive Knicks +5,9 41,9



47,8 Rebonds par match Raptors -0,2 14,5



14,7 Ballons perdus Raptors +1,7 % 45,3 %



43,6 % Réussite aux tirs

Sur la saison, les Knicks possèdent l’avantage défensif avec une efficacité de 108,2 contre 112,2 pour Toronto, tandis que les deux attaques affichent des niveaux très proches.

New York domine également au rebond, avec 47,8 prises par match contre 41,9, un écart que Karl-Anthony Towns a encore accentué dimanche en captant 17 rebonds.

Toronto conserve toutefois l’avantage à l’adresse (45,3 % contre 43,6 %) et dans la distribution du jeu, ce qui lui a permis de compter jusqu’à 13 points d’avance dimanche.

Les mi-temps confirment ce profil : les Knicks inscrivent 51,3 points en première période à l’extérieur, contre 57,7 après la pause, tandis que les Raptors font l’inverse à domicile avec 58,3 points avant la mi-temps puis 55,2 ensuite.

Raptors – Knicks, qui sera sur le parquet ?

Absences Toronto Raptors Kawhi Leonard, genou gauche (gestion de la blessure) Absent Nate Bittle, fracture-arrachement du pied droit Absent Trayce Jackson-Davis, maladie (décision de dernière minute le 15 nov.) Non confirmé New York Knicks Aucune absence signalée

Les Knicks ne signalent aucune absence et Mike Brown devrait reconduire le cinq composé de Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart et Karl-Anthony Towns.

Josh Hart, dans une période compliquée, demeure le point d’interrogation de la rotation après avoir terminé dimanche à 0 sur 5 au tir en 26 minutes, sur le banc. Mike Brown le décrit toutefois comme un professionnel capable de sortir de cette série.

Chez les Raptors, Kawhi Leonard et Nate Bittle sont absents, tandis que Trayce Jackson-Davis est encore incertain. Scottie Barnes, auteur de 30 points et 9 rebonds dimanche, est disponible.

Immanuel Quickley, RJ Barrett et Ja’Kobe Walter devraient débuter aux côtés de Scottie Barnes, avec Collin Murray-Boyles ou Jakob Poeltl au poste de pivot. Jamal Shead, qui a inscrit 19 points dimanche, délivre 8,4 passes décisives sur ses cinq derniers matchs.

Les duels entre Raptors et Knicks qui peuvent faire basculer la rencontre

RJ Barrett face à Jalen Brunson RJ Barrett TOR VS Jalen Brunson NYK 20,8 Pts/match 4,2 Passes/match 26,7 Pts/match 5,9 Passes/match Jalen Brunson a inscrit le tir à trois points décisif des Knicks dimanche, tandis que RJ Barrett, ancien joueur new-yorkais, affiche des moyennes quasi identiques sur la saison et ses cinq derniers matchs. Scottie Barnes face à Karl-Anthony Towns Scottie Barnes TOR VS Karl-Anthony Towns NYK 24,2 Pts/match 7,8 Reb/match 21,6 Pts/match 13,9 Reb/match Karl-Anthony Towns donne l’avantage aux Knicks au rebond, mais Scottie Barnes score davantage par match et a inscrit 30 points dimanche lors de la 1ère confrontation.

Jalen Brunson a inscrit le tir à trois points qui a donné l’avantage aux Knicks en prolongation dimanche, obligeant les Raptors à trancher sur le degré d’aide défensive à faire sur le meneur.

Aux postes intérieurs, Karl-Anthony Towns a marqué 15 de ses 28 points dans le dernier quart-temps dimanche, et les Knicks sont venus à bout d’un énorme Scottie Barnes, auteur de 30 points et 9 rebonds.

Trois lignes à cibler pour Raptors – Knicks côté performances individuelles

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 12,5 13,9 Saison reb 14,4 5 derniers 13/13 Matchs joués Sa moyenne des cinq derniers matchs dépasse ce seuil, et les Knicks dominent Toronto au rebond. Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 25,5 26,7 Saison pts 28,4 5 derniers 13/13 Matchs joués Son scoring progresse sur les cinq derniers matchs, une montée en puissance après un début de saison laborieux. RJ Barrett TOR Points marqués Plus de 19,5 20,8 Saison pts 20,6 5 derniers 13/13 Matchs joués Sa production est très constante, ce qui rend ce pari cohérent.

Les seuils retenus ci-dessous sont à comparer avec les lignes de votre opérateur, qui varient d’un site à l’autre, par exemple sur un top site paris sportif.

Nos trois cibles reposent sur des joueurs qui dépassent 32 minutes par match, avec Karl-Anthony Towns au rebond, Jalen Brunson au scoring et RJ Barrett, deuxième marqueur de Toronto par match derrière Scottie Barnes.

Raptors – Knicks, une série qui penche d’un seul côté

Confrontations directes Toronto Raptors VS New York Knicks Knicks 112-108 Raptors (a.p.) Toronto Knicks 112-95 Raptors Knicks 111-95 Raptors Knicks 119-92 Raptors Knicks 117-101 Raptors (NBA Cup) Toronto Knicks 116-94 Raptors

Les Knicks ont remporté leurs cinq confrontations contre Toronto en 2025-26, la plus courte s’étant soldée par 16 points d’écart, dont le 117-101 de la NBA Cup disputé à Toronto.

Dimanche, il a fallu une prolongation pour les départager, après un 95-95 à l’issue du temps réglementaire.

OG Anunoby, auteur de 21 points dimanche, affronte le club qui l’avait envoyé à New York fin décembre 2023 contre RJ Barrett et Immanuel Quickley, aujourd’hui deuxième et quatrième marqueurs de Toronto.

Pronostics Raptors – Knicks, notre analyse finale

Pronostics Vainqueur Knicks vainqueurs 1,54 Les Knicks ont la meilleure efficacité défensive des deux équipes, dominent au rebond et ont gagné les 14 dernières confrontations directes. Total Moins de 220,5 points Les Knicks cumulent 216,2 points par match à l’extérieur et un seul de leurs six déplacements a dépassé 220, contre trois sur six pour Toronto à domicile, un risque que leur rythme plus lent (95,7 contre 99,6) limite. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 12,5 rebonds Il a pris 17 rebonds dimanche et sa domination sous le cercle reste le point fort des Knicks face à Toronto. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 25,5 points Il prend les tirs décisifs des Knicks et monte en puissance sur les derniers matchs. Perf. joueur RJ Barrett plus de 19,5 points Il joue plus de 33 minutes par match et Toronto a besoin de ses points sans Kawhi Leonard.

Pronostic sur le score du match Knicks 111-106 Raptors Écart de points : 5 · Total de points : 217

Nous voyons les Knicks l’emporter dans un match serré : quatre de leurs six sorties se sont jouées à cinq points d’écart ou moins, tandis que leur défense et leur maîtrise du rebond semblent plus solides que celles de Toronto.

Les Raptors peuvent compter sur la présence de Scottie Barnes et leur adresse pour rester au contact, mais leur bilan de 2-4 à domicile ne plaide pas en leur faveur. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code bonus Winamax pour connaître les conditions de l’offre de bienvenue.