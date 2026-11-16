Plus à l’aise, Tyrese Proctor a impressionné Kyrie Irving

Ces derniers jours, Tyrese Proctor se montre à Cleveland. Après une première saison timide et un début de second exercice dans la même veine, il est monté en régime depuis trois matchs, avec 20.3 points, à 57% de réussite au shoot et 43% à 3-pts, plus 6 rebonds et 4.7 passes de moyenne en 28 minutes.

Sa dernière sortie, contre Dallas, fut son meilleur en carrière, avec un premier triple-double : 24 points, 11 rebonds et 10 passes. La preuve qu’il est bien plus à l’aise au sein des Cavaliers.

« Oui, clairement », confirme le meneur de jeu. « Je passe plus de temps sur les parquets, j’ai plus de rythme, je joue en toute liberté. Je laisse le jeu venir à moi. Je bosse, je me donne à fond et je fais les efforts en silence. »

Comme il le rappelle, l’an dernier et pour sa première saison en NBA, Tyrese Proctor devait « s’habituer aux systèmes, aux coéquipiers, avec des joueurs en plus après le All-Star Game », en référence à l’arrivée de James Harden. Maintenant qu’il a plus d’expérience, il se sent davantage capable de faire des différences, même après un match la veille et un retour en ville très tardif.

« Sa performance est excellente », commentait son coach Kenny Atkinson, après la victoire des Cavaliers. « J’étais inquiet pour les jeunes après le voyage. Il avait joué 27 minutes la veille à Miami et ça allait être dur d’enchaîner. C’est unique ce qu’il a fait. Ce fut un sacré succès pour nous et surtout pour lui. »

« Je suis très content de mon triple-double mais je suis plus heureux encore de notre victoire, de la manière »

Kyrie Irving, célébré pour son retour à Cleveland dix ans après le titre de 2016 et auteur de 34 points dans cette partie, avait de belles choses à dire sur son compatriote australien.

« Il a joué avec beaucoup d’assurance et a mené son équipe. C’était génial de voir un joueur grandir depuis ses débuts, qui est resté longtemps à l’université, qui a été à Duke, d’avoir un lien avec lui, de le voir mûrir », énumère l’ancien des Cavaliers. « Se retrouver derrière des grands joueurs, ça peut être parfois difficile. Dans cette rencontre, il avait clairement quelque chose à prouver. Il l’a montré. On n’a pas su le contenir assez vite. »

L’ancien joueur des Blue Devils ne compte pas vivre sur cette très bonne prestation très longtemps.

« C’est poubelle. Le plus important pour moi, ce sont les victoires et les défaites. Je suis très content de mon triple-double mais je suis plus heureux encore de notre victoire, de la manière. On repart de zéro et on recommence. On fête ça ce samedi, peut-être dimanche, et ensuite, on repart de l’avant lundi. »

Tyrese Proctor Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CLE 50 10.9 41.3 35.1 88.9 0.2 1.1 1.3 1.5 1.2 0.5 0.8 0.0 5.4 2026-27 CLE 13 19.2 53.0 46.9 76.9 0.8 2.7 3.5 2.8 1.9 0.5 0.5 0.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.