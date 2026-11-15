Privés de leurs titulaires, les Cavaliers ont trouvé des héros inattendus

Les Cavaliers ont vécu une journée complètement folle. Après leur défaite à Miami, vendredi soir, les joueurs de Cleveland ont été contraints de rester en Floride, en raison de la paralysie du trafic aérien aux États-Unis.

« C’est une situation sans précédent. Un back-to-back, trois heures d’avion… C’était déjà compliqué. Mais s’ils nous disent qu’on doit jouer, alors on jouera », avait regretté Donovan Mitchell, qui aurait préféré un report.

Finalement rentrés à Cleveland samedi matin, vers 11h30, les Cavaliers ont dû improviser. Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen et Peyton Watson étaient donc tous absents !

« Ça aurait pu être bien pire », relativisait Kenny Atkinson, alors que des milliers de voyageurs restaient en attente dans les aéroports. « Nous avons eu de la chance de trouver un hôtel, car il y avait beaucoup de monde à Miami. Et nous avons eu de la chance de pouvoir partir et de rentrer assez tôt. »

Tyrese Proctor montre l’exemple

Malgré les sifflets du public à l’annonce des forfaits, les remplaçants ont répondu présent. Avec un Tyrese Proctor inspiré, Cleveland a même compté 22 points d’avance avant de s’imposer face aux Mavericks (127-117).

Ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke, l’Australien a signé son premier triple-double en carrière, avec 24 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. Le premier d’un joueur de Cleveland depuis Max Strus, en avril 2024.

« Il faut continuer à se battre. Nous sommes souvent privés de joueurs. Nous avons un effectif vraiment profond. Il faut donc garder faim, rester prêt et répondre présent quand on fait appel à vous », expliquait le meneur.

Et il n’était pas seul ! Mario Hezonja a inscrit 22 points, Meleek Thomas en a ajouté 20, tandis que Thomas Bryant (19 points) et Jaylon Tyson (18 points) ont également répondu présent.

Une jeunesse qui dépasse les attentes

Une satisfaction pour Kenny Atkinson, qui soulignait déjà avant la rencontre les progrès de ses jeunes joueurs.

« J’aimerais que nos joueurs majeurs soient plus réguliers. On s’attend à davantage d’irrégularité chez les jeunes, mais ils ont dépassé mes attentes jusqu’ici », confiait-il.

« Je ne pensais pas que Meleek Thomas jouerait 20 minutes par match, ni que Tyrese aurait autant de temps de jeu. Et j’adore ça, parce que notre marge de progression est vraiment intéressante. » De quoi retrouver le sourire après un début de saison compliqué. Et prouver que Cleveland a davantage de ressources qu’on ne l’imaginait.