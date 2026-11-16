Les soldats des Lakers font le travail

Avant la rencontre face aux Suns, JJ Redick soulignait que « chaque match allait représenter son propre défi » avec ses « propres micro-adversités qu’il fallait traverser ». La victoire face à Phoenix n’aurait pas dû entrer dans cette catégorie car les Lakers avaient fait l’essentiel pour s’imposer largement.

« Les titulaires ont commencé fort, en jouant correctement, physique, en faisant circuler la balle. Si on avait joué 48 minutes à fond, il y aurait eu un gros écart », remarque Collin Sexton, avec 16 points en sortie de banc.

En encaissant 43 points dans le dernier quart-temps, les Californiens ont éprouvé une petite peur qui n’était pas nécessaire. « On doit rester concentré », assure Sandro Mamukelashvili, seulement 4 points au compteur. « C’est la NBA qui est comme ça : personne n’abandonne. On doit garder le pied sur l’accélérateur. »

Comme l’intérieur le rappelle, « on est bien. Au fond, on était devant de 30 points ». C’est en partie grâce à un Luka Doncic encore dominant offensivement, avec 43 points, mais aussi parce que ses soldats font le boulot.

Matisse Thybulle termine avec 12 points, Walker Kessler avec 14, Quentin Grimes monte à 22 points en profitant de l’absence d’Austin Reaves pour intégrer le cinq majeur. De son côté, Jake LaRavia marque 12 points, avec aussi 3 contres. « J’ai construit ma carrière là-dessus jusqu’à maintenant. Je fais les actions qui aident l’équipe à gagner. Je fais les efforts et je vais continuer », indique ce dernier.

Les Lakers ont trouvé un équilibre avec le Slovène comme soleil et les autres qui tournent autour de lui. Résultat : le premier est meilleur marqueur de la ligue et les seconds permettent à Los Angeles de vivre un excellent début de saison : 12 victoires pour seulement 2 défaites.

« Globalement, je suis satisfait des progrès », résume JJ Redick. « On a fait des changements de rotation avec Mamukelashvili qui a commencé le deuxième quart-temps. On a alors Grimes, Sexton, Mamu avec Kessler, ça fait plusieurs scoreurs, des shooteurs, des joueurs qui peuvent prendre des décisions. On va construire là-dessus. »