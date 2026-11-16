Boston qui rit, Dallas qui pleure

Il ne fallait pas rester coincé dans le métro ou à la buvette au TD Garden, puisqu’après six minutes, les Celtics menaient déjà 24-4 tandis que les Mavericks n’avaient toujours pas inscrit le moindre panier !

Lorsque Zaccharie Risacher a enfin débloqué le compteur des Mavericks, à 5 minutes de la fin du 1er quart-temps, le mal était déjà fait. Douze minutes auront suffi aux Celtics pour prendre 33 longueurs d’avance (42-9).

Un écart historique

Il s’agit de la plus large avance jamais possédée par Boston à l’issue d’un premier quart-temps. A l’échelle de la NBA, depuis 50 ans, seuls les Lakers de 1987 ont fait mieux, avec un 40-4 infligé aux Kings.

Toutes périodes confondues, ce +33 représente le troisième meilleur différentiel enregistré sur un quart-temps depuis l’instauration de l’horloge des 24 secondes en 1954. Il place donc Boston derrière les Lakers de 1987 (+36) et les Buffalo Braves de 1972 (+35), à égalité avec les Baltimore Bullets de 1972.

Les Celtics ont shooté à 59% au cours de ce premier acte, dont 7/13 à 3-points, pendant que Dallas terminait à 2/18, dont 0/8 de loin. Derrick White avait même inscrit davantage de points que l’ensemble des Mavericks : 11 contre 9.

« Nous jouions bien et nous les forcions à prendre les tirs que nous voulions les voir prendre. Ensuite, ils ont raté quelques tirs », a sobrement résumé Joe Mazzulla lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous avons essayé de réduire les espaces au maximum et de semer le chaos », a ajouté Jordan Walsh.

Un gros coup au moral

Dusty May a estimé que son équipe avait tout de même obtenu quelques positions exploitables, sans les convertir.

« Est-ce que nous avons eu du mal à générer de l’attaque ou simplement à mettre le ballon dans le panier ? Je n’ai pas eu le sentiment que nous perdions beaucoup de ballons au début. Nous avons obtenu quelques tirs corrects, mais nous ne les avons pas mis », a expliqué le coach de Dallas. « Les Celtics, avec leur envergure, leurs rotations et leur capacité à se couvrir mutuellement, parviennent toujours à contester les tirs au dernier moment. »

Zaccharie Risacher a évoqué une équipe de Boston qui a rapidement pris l’ascendant, jusque dans les têtes.

« Ils ont été très agressifs en défense et, de l’autre côté, leur manière de rentrer leurs tirs nous a affectés mentalement », a reconnu le Français, meilleur marqueur de Dallas avec 18 points à 8/9. « Nous les avons laissés imposer leur rythme. Il fallait davantage partager le ballon, faire les bonnes lectures et ne rien forcer. »

Boston refuse de relâcher son emprise

Certes, les Mavericks ont remporté le deuxième quart-temps 28-25, mais ils accusaient encore 30 points de retard à la pause (67-37). Jayson Tatum a ensuite inscrit 21 de ses 32 points dans le troisième acte pour étouffer définitivement tout espoir de réaction.

« C’est facile d’être pleinement impliqué lorsqu’un match est serré », a expliqué l’ailier. « Là, il fallait mettre notre état d’esprit à l’épreuve : lorsqu’on mène de 25 ou 30 points, est-on capable de tuer le match ? Je pense que nous l’avons très bien fait. »

La réponse fut largement positive. Même les remplaçants ont continué de creuser l’écart dans le dernier quart-temps, jusqu’à offrir aux Celtics une avance maximale de 41 points. Une soirée historique pour Boston, et un cauchemar pour Dallas déjà plus que médiocre la veille face aux remplaçants de Cleveland.