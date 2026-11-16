Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boston qui rit, Dallas qui pleure

Publié le 16/11/2026 à 9:16 Twitter Facebook

NBA – En infligeant un 42-9 aux Mavericks dans le premier quart-temps, Boston a signé la 3e meilleure entame de l’histoire de la NBA.

boston dallasIl ne fallait pas rester coincé dans le métro ou à la buvette au TD Garden, puisqu’après six minutes, les Celtics menaient déjà 24-4 tandis que les Mavericks n’avaient toujours pas inscrit le moindre panier !

Lorsque Zaccharie Risacher a enfin débloqué le compteur des Mavericks, à 5 minutes de la fin du 1er quart-temps, le mal était déjà fait. Douze minutes auront suffi aux Celtics pour prendre 33 longueurs d’avance (42-9).

Un écart historique

Il s’agit de la plus large avance jamais possédée par Boston à l’issue d’un premier quart-temps. A l’échelle de la NBA, depuis 50 ans, seuls les Lakers de 1987 ont fait mieux, avec un 40-4 infligé aux Kings.

Toutes périodes confondues, ce +33 représente le troisième meilleur différentiel enregistré sur un quart-temps depuis l’instauration de l’horloge des 24 secondes en 1954. Il place donc Boston derrière les Lakers de 1987 (+36) et les Buffalo Braves de 1972 (+35), à égalité avec les Baltimore Bullets de 1972.

Les Celtics ont shooté à 59% au cours de ce premier acte, dont 7/13 à 3-points, pendant que Dallas terminait à 2/18, dont 0/8 de loin. Derrick White avait même inscrit davantage de points que l’ensemble des Mavericks : 11 contre 9.

« Nous jouions bien et nous les forcions à prendre les tirs que nous voulions les voir prendre. Ensuite, ils ont raté quelques tirs », a sobrement résumé Joe Mazzulla lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous avons essayé de réduire les espaces au maximum et de semer le chaos », a ajouté Jordan Walsh.

Un gros coup au moral

Dusty May a estimé que son équipe avait tout de même obtenu quelques positions exploitables, sans les convertir.

« Est-ce que nous avons eu du mal à générer de l’attaque ou simplement à mettre le ballon dans le panier ? Je n’ai pas eu le sentiment que nous perdions beaucoup de ballons au début. Nous avons obtenu quelques tirs corrects, mais nous ne les avons pas mis », a expliqué le coach de Dallas. « Les Celtics, avec leur envergure, leurs rotations et leur capacité à se couvrir mutuellement, parviennent toujours à contester les tirs au dernier moment. »

Zaccharie Risacher a évoqué une équipe de Boston qui a rapidement pris l’ascendant, jusque dans les têtes.

« Ils ont été très agressifs en défense et, de l’autre côté, leur manière de rentrer leurs tirs nous a affectés mentalement », a reconnu le Français, meilleur marqueur de Dallas avec 18 points à 8/9. « Nous les avons laissés imposer leur rythme. Il fallait davantage partager le ballon, faire les bonnes lectures et ne rien forcer. »

Boston refuse de relâcher son emprise

Certes, les Mavericks ont remporté le deuxième quart-temps 28-25, mais ils accusaient encore 30 points de retard à la pause (67-37). Jayson Tatum a ensuite inscrit 21 de ses 32 points dans le troisième acte pour étouffer définitivement tout espoir de réaction.

« C’est facile d’être pleinement impliqué lorsqu’un match est serré », a expliqué l’ailier. « Là, il fallait mettre notre état d’esprit à l’épreuve : lorsqu’on mène de 25 ou 30 points, est-on capable de tuer le match ? Je pense que nous l’avons très bien fait. »

La réponse fut largement positive. Même les remplaçants ont continué de creuser l’écart dans le dernier quart-temps, jusqu’à offrir aux Celtics une avance maximale de 41 points. Une soirée historique pour Boston, et un cauchemar pour Dallas déjà plus que médiocre la veille face aux remplaçants de Cleveland.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes