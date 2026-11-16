Trae Young a vécu un cauchemar inédit dans sa carrière

Il avait pourtant hérité du premier tir du match, histoire de se mettre en rythme. Mais le « floater » de Trae Young, pour démarrer cette rencontre face aux Rockets, a fini beaucoup trop court.

Il faudra attendre le milieu du quart-temps suivant pour voir le meneur de jeu des Wizards tenter sa chance à nouveau, avec un « stepback » à 3-points cette fois-ci trop long.

En 26 minutes de jeu, Trae Young n’a ainsi pas trouvé la mire une seule fois, finissant sans aucun point marqué avec un 0/5 aux tirs, dont 0/3 de loin. Il s’agissait d’une première en carrière pour le meneur qui avait toujours débloqué son compteur jusqu’ici, en 511 matchs entre les Hawks et les Wizards.

« On a suffisamment bien défendu sur les joueurs qu’on voulait contenir. Certains de ceux à qui on était prêts à laisser des tirs en ont rentré, mais j’ai aimé la façon dont on a trouvé nos positions, que les tirs rentrent ou non, avant de partir en contre-attaque pour obtenir des paniers faciles », apprécie Ime Udoka.

Cette nuit, sa formation a dominé dans tous les secteurs du jeu, y compris en contre-attaque avec 26 points inscrits (contre 14 aux Wizards). Si le coach salue la performance collective de ses joueurs, il ne manque pas de mettre en avant l’investissement d’Amen Thompson, omniprésent dans le jeu offensif texan.

Houston l’a ciblé des deux côtés du terrain

Mais « tout aussi important, il y a eu sa défense sur Young », complète le coach, dont le dispositif défensif a consisté à régulièrement prendre à deux le meneur adverse sur les « pick-and-roll ». Poussé à lâcher le cuir, l’ancien All-Star des Hawks a ainsi délivré 8 passes décisives, mais perdu 3 ballons.

Surtout, son différentiel de -28 illustre l’ampleur de sa soirée difficile. La faute aussi à ses difficultés de l’autre côté du terrain. La séquence du début de la seconde période en dit beaucoup. Enfoncé par Jabari Smith Jr. au poste, sur lequel il a été contraint de défendre en raison du « tall ball » texan, Trae Young a commis une première faute.

Puis une seconde en tentant de s’opposer à une pénétration de Thompson, et enfin une troisième, plus sévère, sur le même Thompson, toujours sur la voie du cercle. Soit trois fautes de suite sur une même possession !

En bref, une soirée à oublier pour le meneur, qui sortait pourtant de son match le plus prolifique avec 37 points face aux Pistons (mais 8/23 aux tirs). On rappelle qu’avec 18.3 points de moyenne à 38.3% de réussite cette saison, Trae Young est sur les bases de l’une de ses plus faibles et maladroites productions en carrière.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30.9 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35.3 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33.7 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34.9 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34.8 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36.0 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL/WAS 15 25.6 45.8 33.8 82.5 0.3 1.7 2.0 8.0 2.2 0.9 2.6 0.1 17.9 2026-27 WAS 14 35.4 38.3 30.4 85.4 0.2 2.7 2.9 8.7 2.1 1.1 3.1 0.1 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.