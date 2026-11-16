Le MVP de la nuit | Amen Thompson, le moteur infatigable de Houston

Du haut de son 2m01, Amen Thompson était le joueur le plus petit du cinq des Rockets cette nuit à Washington. C’est dire le défi de taille qui attendait les Wizards, opposés à la paire Alperen Sengun – Steven Adams dans la raquette, et qu’ils n’ont jamais réussi à surmonter.

La faute, en partie, à l’ailier propulsé porteur de balle principal des Rockets en l’absence de Fred VanVleet, ménagé en raison de « back-to-back », et de Marcus Smart (suspension).

« Il avait le ballon en main, évidemment en l’absence de Fred. Mais j’ai aimé comment il a joué sans ballon. Il a trouvé ses positions, notamment dans les corners, attaqué le panier dans le dos de la défense et s’est projeté en transition à chaque occasion. Dès que nous accélérons le jeu, il en sera l’un des principaux bénéficiaires. Il a livré une prestation complète et efficace », salue Ime Udoka.

La ligne de statistiques de son joueur est sans appel. En 29 minutes de jeu, le 4e choix de la Draft 2023 a cumulé 26 points (9/11 aux tirs), 7 rebonds et 7 passes pour 36 d’évaluation.

Record en carrière à 3-points

« C’est ce que je fais, attaquer le cercle, c’est mon jeu. J’essaie d’accélérer le rythme, d’aller au panier, d’obliger la défense à se resserrer et de créer du jeu à partir de là », décrit le joueur de 23 ans, auteur du premier panier du match après avoir été servi par Sengun au « alley-oop » après un rebond offensif.

Outre sa taille, Amen Thompson a fait parler sa vitesse en transition. « J’ai compris que ma vitesse était une arme. Ce n’est pas ce qui me définit, c’est simplement un atout dont je dispose. Je ne cherche pas systématiquement à être le joueur le plus athlétique, mais plutôt à utiliser cette qualité quand c’est nécessaire. C’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui », confie-t-il.

Cerise sur le gâteau, il a été capable de convertir à 3-points dans ce match. Shooteur modeste depuis le début de sa carrière (21.7%), Amen Thompson a converti ses trois tentatives lointaines en première période, lui permettant d’établir un nouveau record en carrière.

« Je me sentais bien, déjà à l’entraînement ce matin. J’avais de bonnes sensations et confiance en mon tir », confie le joueur considéré comme le plus athlétique de la ligue. De quoi donner quelques sueurs froides aux défenses adverses s’il venait à devenir une menace régulière derrière l’arc.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22.4 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32.3 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 79 37.4 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.2 1.5 2.4 0.6 18.3 2026-27 HOU 14 33.4 53.5 35.7 77.4 3.0 4.0 7.0 3.4 2.1 1.1 1.8 0.7 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.