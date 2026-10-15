Les Spurs et Victor Wembanyama plébiscités par les GMs NBA

La NBA a dévoilé les résultats de son traditionnel « GM Survey », organisé pour la 25e année consécutive auprès des dirigeants des 30 franchises de la Grande Ligue.

48 questions sur les favoris pour le titre, les meilleurs joueurs, les entraîneurs ou encore les mouvements de l’intersaison. Avec une seule règle : impossible de voter pour sa propre équipe ou ses propres joueurs.

Et cette année, une tendance se dégage très nettement : les Spurs et Victor Wembanyama ont la cote !

San Antonio est ainsi désigné favori pour le titre par 50% des dirigeants, devant le Thunder (43%), tandis que le Français recueille 77% des suffrages pour le trophée de MVP et 93% des voix lorsqu’il s’agit de choisir un joueur autour duquel construire une franchise.

Voici l’intégralité des résultats de ce GM Survey 2026/27, avec les réponses des dirigeants.

LES PRONOSTICS

Quelle équipe remportera les Finals NBA 2027 ?

1. San Antonio Spurs – 50%

2. Oklahoma City Thunder – 43%

Autres équipes citées : New York Knicks, Philadelphia 76ers.

L’an dernier : Oklahoma City Thunder (80%).

Classement prévisionnel de la conférence Est

Rang Équipe 1re place 2e place 3e place 4e place Total 1 New York Knicks 60% 27% – 3% 32% 2 Philadelphia 76ers 23% 17% 20% 10% 19% 3 Cleveland Cavaliers 7% 17% 33% 10% 15% 4 Boston Celtics 7% 20% 17% 27% 15% 5 Detroit Pistons 3% 20% 13% 17% 12% 6 Toronto Raptors – – 3% 20% 3% 7 Indiana Pacers – – 10% – 2% 8 Miami Heat – – 3% 13% 2%

Le total correspond au pourcentage des points attribués, avec 4 points pour une première place, 3 pour une deuxième, 2 pour une troisième et 1 pour une quatrième.

L’an dernier : 63% des dirigeants plaçaient Cleveland en tête de l’Est, devant New York, Orlando, Atlanta, Detroit, Milwaukee, Philadelphie et Boston.

Classement prévisionnel de la conférence Ouest

Rang Équipe 1re place 2e place 3e place 4e place Total 1 San Antonio Spurs 53% 43% – – 34% 2 Oklahoma City Thunder 47% 50% – – 34% 3 Minnesota Timberwolves – – 53% 13% 12% 4 Denver Nuggets – 7% 17% 50% 10% 5 Houston Rockets – – 30% 23% 8% 6 Los Angeles Lakers – – – 10% 1% 7 Portland Trail Blazers – – – 3% 0%

Le total correspond au pourcentage des points attribués, avec 4 points pour une première place, 3 pour une deuxième, 2 pour une troisième et 1 pour une quatrième.

L’an dernier : 87% des dirigeants plaçaient Oklahoma City en tête de l’Ouest, devant Denver, Houston, Minnesota, Golden State, les Clippers, les Lakers, Dallas et San Antonio.

LES JOUEURS

Qui remportera le trophée de MVP en 2026/27 ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 77%

2. Nikola Jokic (Denver) – 10%

3. Anthony Edwards (Minnesota) – 7%

Autres joueurs cités : Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Jayson Tatum (Boston).

L’an dernier : Nikola Jokic (67%).

Si vous deviez créer une franchise aujourd’hui et pouviez recruter n’importe quel joueur NBA, lequel choisiriez-vous ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 93%

Autres joueurs cités : Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Cooper Flagg (Dallas).

L’an dernier : Victor Wembanyama (83%).

Quel joueur oblige les entraîneurs adverses à effectuer le plus d’ajustements ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 47%

2. Nikola Jokic (Denver) – 33%

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 10%

4. Stephen Curry (Golden State) – 7%

5. Luka Doncic (LA Lakers) – 3%

L’an dernier : Nikola Jokic (57%).

Quel joueur est le plus susceptible d’exploser cette saison ?

1. Dylan Harper (San Antonio) – 27%

2. Cooper Flagg (Dallas) – 7%

2. Collin Murray-Boyles (Toronto) – 7%

2. Amen Thompson (Houston) – 7%

2. Cason Wallace (Oklahoma City) – 7%

Autres joueurs cités : Scottie Barnes (Toronto), Matas Buzelis (Chicago), Stephon Castle (San Antonio), Cedric Coward (Memphis), Tyler Herro (Milwaukee), Walker Kessler (LA Lakers), Kon Knueppel (Charlotte), Jonathan Kuminga (Minnesota), Tyrese Maxey (Philadelphie), Brandon Miller (Charlotte), Ajay Mitchell (Oklahoma City), Ja Morant (Portland), Payton Pritchard (Boston), Alex Sarr (Washington).

L’an dernier : Amen Thompson (30%).

Qui est le meilleur meneur de jeu de NBA ?

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 67%

2. Jalen Brunson (New York) – 20%

3. Luka Doncic (LA Lakers) – 10%

4. Stephen Curry (Golden State) – 3%

L’an dernier : Shai Gilgeous-Alexander (73%).

Qui est le meilleur arrière de NBA ?

1. Anthony Edwards (Minnesota) – 73%

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 13%

3. Luka Doncic (LA Lakers) – 10%

4. Donovan Mitchell (Cleveland) – 3%

L’an dernier : Anthony Edwards (70%).

Qui est le meilleur ailier de NBA ?

1. Luka Doncic (LA Lakers) – 37%

2. Jayson Tatum (Boston) – 33%

3. Kawhi Leonard (Toronto) – 17%

Autres joueurs cités : Giannis Antetokounmpo (Miami), Scottie Barnes (Toronto), Jaylen Brown (Philadelphie), Kevin Durant (Houston).

L’an dernier : Luka Doncic (40%).

Qui est le meilleur ailier-fort de NBA ?

1. Giannis Antetokounmpo (Miami) – 70%

2. Victor Wembanyama (San Antonio) – 23%

Autres joueurs cités : Anthony Davis (Washington), Jayson Tatum (Boston).

L’an dernier : Giannis Antetokounmpo (93%).

Qui est le meilleur pivot de NBA ?

1. Nikola Jokic (Denver) – 63%

2. Victor Wembanyama (San Antonio) – 37%

L’an dernier : Nikola Jokic (97%).

Quels joueurs ont recueilli le plus grand pourcentage de l’ensemble des votes par poste ?

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 16%

2. Giannis Antetokounmpo (Miami) – 15%

2. Anthony Edwards (Minnesota) – 15%

4. Nikola Jokic (Denver) – 13%

5. Victor Wembanyama (San Antonio) – 12%

L’an dernier : Nikola Jokic (19%).

LES MOUVEMENTS DE L’INTERSAISON

Quelle équipe a réalisé la meilleure intersaison dans son ensemble ?

1. Philadelphia 76ers – 73%

2. Miami Heat – 10%

3. Charlotte Hornets – 7%

Autres équipes citées : Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors.

L’an dernier : Atlanta Hawks (53%).

Quelle recrue aura le plus grand impact ?

1. Giannis Antetokounmpo (Miami) – 53%

2. Jaylen Brown (Philadelphie) – 20%

3. LeBron James (Philadelphie) – 13%

3. Kawhi Leonard (Toronto) – 13%

L’an dernier : Kevin Durant (73%).

Quelle est la recrue la plus sous-estimée de l’intersaison ?

1. Tobias Harris (San Antonio) – 20%

2. Mitchell Robinson (Boston) – 17%

3. Naz Reid (Charlotte) – 10%

4. LaMelo Ball (Minnesota) – 7%

4. Lu Dort (Atlanta) – 7%

4. Jonathan Kuminga (Minnesota) – 7%

4. Peyton Watson (Cleveland) – 7%

Autres joueurs cités : Isaiah Joe (Detroit), Kawhi Leonard (Toronto), Sandro Mamukelashvili (LA Lakers), Kelly Oubre Jr. (Indiana), Zaccharie Risacher (Dallas), Anfernee Simons (Philadelphie), Dean Wade (Philadelphie), Aaron Wiggins (Atlanta).

L’an dernier : Desmond Bane (17%).

Quelle équipe connaîtra la plus forte progression en 2026/27 ?

1. Indiana Pacers – 43%

2. Washington Wizards – 23%

3. Utah Jazz – 13%

4. Toronto Raptors – 7%

Autres équipes citées : Charlotte Hornets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Miami Heat.

L’an dernier : Orlando Magic (47%).

LES ROOKIES ET LES JOUEURS INTERNATIONAUX

Qui remportera le trophée de Rookie de l’année en 2026/27 ?

1. Cameron Boozer (Memphis) – 50%

2. Caleb Wilson (Chicago) – 20%

3. AJ Dybantsa (Washington) – 17%

4. Darryn Peterson (Utah) – 13%

L’an dernier : Cooper Flagg (97%).

Quel rookie sera le meilleur joueur dans cinq ans ?

1. AJ Dybantsa (Washington) – 33%

1. Caleb Wilson (Chicago) – 33%

3. Cameron Boozer (Memphis) – 23%

4. Darryn Peterson (Utah) – 10%

L’an dernier : Cooper Flagg (93%).

Il y a cinq ans : Evan Mobley (33%).

Quel rookie représente la meilleure affaire compte tenu de sa position à la Draft ?

1. Brayden Burries (10e choix, Milwaukee) – 30%

2. Allen Graves (19e choix, Toronto) – 10%

2. Labaron Philon (22e choix, Philadelphie) – 10%

2. Meleek Thomas (34e choix, Cleveland) – 10%

5. Cameron Boozer (3e choix, Memphis) – 7%

5. Cameron Carr (24e choix, LA Lakers) – 7%

5. Chris Cenac (27e choix, Boston) – 7%

5. Yaxel Lendeborg (11e choix, Golden State) – 7%

5. Caleb Wilson (4e choix, Chicago) – 7%

Autres joueurs cités : Nate Ament (13e choix, Milwaukee), Mikel Brown Jr. (6e choix, Brooklyn).

L’an dernier : Kasparas Jakucionis (17%).

Qui est le meilleur joueur international de NBA ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 53%

2. Nikola Jokic (Denver) – 47%

L’an dernier : Nikola Jokic (93%).

Qui est le meilleur joueur international évoluant en dehors de la NBA ?

1. Sasha Vezenkov – 77%

2. Jonas Valanciunas – 7%

Autres joueurs cités : Joaquim Boumtje-Boumtje, Nikola Mirotic, Jean Montero, Kendrick Nunn, Edy Tavares.

L’an dernier : Sasha Vezenkov (44%).

LA DÉFENSE

Qui est le meilleur défenseur de NBA ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 97%

2. Ausar Thompson (Detroit) – 3%

L’an dernier : Victor Wembanyama (80%).

Qui est le meilleur défenseur extérieur de NBA ?

1. Amen Thompson (Houston) – 30%

2. Alex Caruso (Oklahoma City) – 17%

2. Ausar Thompson (Detroit) – 17%

4. Dyson Daniels (Atlanta) – 10%

5. Stephon Castle (San Antonio) – 7%

5. Jaden McDaniels (Minnesota) – 7%

Autres joueurs cités : Nickeil Alexander-Walker (Atlanta), OG Anunoby (New York), Cason Wallace (Oklahoma City), Derrick White (Boston).

L’an dernier : Dyson Daniels (31%).

Qui est le meilleur défenseur intérieur de NBA ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 97%

2. Rudy Gobert (Minnesota) – 3%

L’an dernier : Victor Wembanyama (80%).

Qui est le défenseur le plus polyvalent de NBA ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 30%

2. Amen Thompson (Houston) – 17%

3. Scottie Barnes (Toronto) – 13%

4. Bam Adebayo (Miami) – 10%

4. OG Anunoby (New York) – 10%

6. Ausar Thompson (Detroit) – 7%

Autres joueurs cités : Giannis Antetokounmpo (Miami), Toumani Camara (Portland), Draymond Green (Golden State), Cason Wallace (Oklahoma City).

L’an dernier : Amen Thompson (18%).

Quelle est la meilleure équipe défensive de NBA ?

1. Oklahoma City Thunder – 77%

2. San Antonio Spurs – 20%

3. Toronto Raptors – 3%

L’an dernier : Oklahoma City Thunder (83%).

LES ENTRAÎNEURS

Qui est le meilleur entraîneur de NBA ?

1. Erik Spoelstra (Miami) – 43%

2. Mark Daigneault (Oklahoma City) – 37%

3. Mike Brown (New York) – 10%

Autres entraîneurs cités : Rick Carlisle (Indiana), Chris Finch (Minnesota), Steve Kerr (Golden State).

L’an dernier : Erik Spoelstra (52%).

Quel entraîneur est le meilleur dans la gestion et la motivation de ses joueurs ?

1. Steve Kerr (Golden State) – 23%

1. Joe Mazzulla (Boston) – 23%

1. Erik Spoelstra (Miami) – 23%

4. Mike Brown (New York) – 10%

5. J.B. Bickerstaff (Detroit) – 7%

Autres entraîneurs cités : Rick Carlisle (Indiana), Mark Daigneault (Oklahoma City), Mitch Johnson (San Antonio), Tyronn Lue (LA Clippers).

L’an dernier : Erik Spoelstra (28%).

Quel entraîneur effectue les meilleurs ajustements en cours de match ?

1. Rick Carlisle (Indiana) – 30%

2. Tyronn Lue (LA Clippers) – 23%

3. Erik Spoelstra (Miami) – 20%

4. Mark Daigneault (Oklahoma City) – 10%

5. Joe Mazzulla (Boston) – 7%

Autres entraîneurs cités : Mike Brown (New York), Chris Finch (Minnesota), Nick Nurse (Philadelphie).

L’an dernier : Tyronn Lue (40%).

Quel entraîneur met en place le meilleur système offensif ?

1. Rick Carlisle (Indiana) – 47%

2. Mark Daigneault (Oklahoma City) – 10%

2. Steve Kerr (Golden State) – 10%

4. Kenny Atkinson (Cleveland) – 7%

Autres entraîneurs cités : David Adelman (Denver), Mike Brown (New York), Will Hardy (Utah), Joe Mazzulla (Boston), Jordan Ott (Phoenix), JJ Redick (LA Lakers), Quin Snyder (Atlanta), Erik Spoelstra (Miami).

L’an dernier : Rick Carlisle (53%).

Quel entraîneur met en place les meilleurs systèmes défensifs ?

1. Mark Daigneault (Oklahoma City) – 67%

2. Erik Spoelstra (Miami) – 10%

2. Ime Udoka (Houston) – 10%

Autres entraîneurs cités : J.B. Bickerstaff (Detroit), Mitch Johnson (San Antonio), Joe Mazzulla (Boston), Jordan Ott (Phoenix).

L’an dernier : Mark Daigneault (37%).

Qui est le meilleur entraîneur adjoint de NBA ?

1. Jeff Van Gundy (LA Clippers) – 17%

2. Billy Donovan (San Antonio) – 13%

3. Royal Ivey (Houston) – 10%

3. Chris Quinn (Miami) – 10%

5. Dave Bliss (Oklahoma City) – 7%

5. Sam Cassell (Boston) – 7%

5. Frank Vogel (Golden State) – 7%

Autres entraîneurs cités : Johnnie Bryant (Cleveland), Darren Erman (New York), Trevor Hendry (Cleveland), Juwan Howard (Brooklyn), Chris Jent (New York), Scott King (San Antonio), Josh Longstaff (Charlotte), Lloyd Pierce (Indiana), Corliss Williamson (San Antonio).

L’an dernier : Micah Nori (25%).

Quel joueur actuellement en activité ferait le meilleur entraîneur principal à l’avenir ?

1. Mike Conley (Boston) – 50%

2. T.J. McConnell (Indiana) – 13%

3. Jalen Brunson (New York) – 10%

4. Draymond Green (Golden State) – 7%

Autres joueurs cités : Jrue Holiday (Portland), Tyus Jones (Denver), CJ McCollum (Atlanta), Andrew Nembhard (Indiana), Fred VanVleet (Houston), Derrick White (Boston).

L’an dernier : Chris Paul (27%).

LES AUTRES CATÉGORIES

Quelle équipe est la plus agréable à regarder jouer ?

1. Minnesota Timberwolves – 30%

1. San Antonio Spurs – 30%

3. Denver Nuggets – 10%

3. Philadelphia 76ers – 10%

Autres équipes citées : Boston Celtics, Charlotte Hornets, Golden State Warriors, Indiana Pacers, New York Knicks, Oklahoma City Thunder.

L’an dernier : Denver Nuggets et Oklahoma City Thunder (27%).

Quelle équipe bénéficie du plus grand avantage à domicile ?

1. Denver Nuggets – 37%

1. Oklahoma City Thunder – 37%

3. New York Knicks – 20%

Autres équipes citées : Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs.

L’an dernier : Denver Nuggets et Oklahoma City Thunder (43%).

Quelle équipe possédera l’attaque la plus efficace cette saison ?

1. Oklahoma City Thunder – 27%

2. Denver Nuggets – 20%

3. New York Knicks – 17%

4. Boston Celtics – 13%

5. Philadelphia 76ers – 10%

6. Los Angeles Lakers – 7%

Autres équipes citées : Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves.

L’an dernier : Cleveland Cavaliers (40%).

Quelle équipe est la plus difficile à situer cette saison ?

1. Philadelphia 76ers – 27%

2. Minnesota Timberwolves – 17%

3. Los Angeles Lakers – 13%

3. Utah Jazz – 13%

5. Golden State Warriors – 7%

5. Indiana Pacers – 7%

5. Portland Trail Blazers – 7%

Autres équipes citées : LA Clippers, Miami Heat, Toronto Raptors.

L’an dernier : Philadelphia 76ers (47%).

Quelle équipe possède le noyau de jeunes joueurs le plus prometteur ?

1. San Antonio Spurs – 87%

2. Washington Wizards – 7%

Autres équipes citées : Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder.

L’an dernier : Oklahoma City Thunder (50%).

Quel est le joueur le plus athlétique de NBA ?

1. Amen Thompson (Houston) – 63%

2. Anthony Edwards (Minnesota) – 20%

3. Ausar Thompson (Detroit) – 10%

Autres joueurs cités : VJ Edgecombe (Philadelphie), Dylan Harper (San Antonio).

L’an dernier : Amen Thompson (58%).

Quel est le meilleur shooteur pur de NBA ?

1. Stephen Curry (Golden State) – 97%

2. Kon Knueppel (Charlotte) – 3%

L’an dernier : Stephen Curry (93%).

Quel est le joueur le plus rapide avec le ballon ?

1. Tyrese Maxey (Philadelphie) – 53%

2. De’Aaron Fox (San Antonio) – 17%

3. Ja Morant (Portland) – 13%

4. Jeremiah Fears (New Orleans) – 7%

4. Amen Thompson (Houston) – 7%

6. VJ Edgecombe (Philadelphie) – 3%

L’an dernier : De’Aaron Fox (53%).

Quel est le joueur qui se déplace le mieux sans ballon ?

1. Stephen Curry (Golden State) – 80%

2. Duncan Robinson (Detroit) – 10%

3. Kon Knueppel (Charlotte) – 7%

4. Lauri Markkanen (Utah) – 3%

L’an dernier : Stephen Curry (90%).

Quel est le meilleur passeur de NBA ?

1. Nikola Jokic (Denver) – 87%

2. Luka Doncic (LA Lakers) – 7%

Autres joueurs cités : Tyrese Haliburton (Indiana), LeBron James (Philadelphie).

L’an dernier : Nikola Jokic (80%).

Quel joueur est le meilleur leader de NBA ?

1. Jalen Brunson (New York) – 53%

2. Stephen Curry (Golden State) – 20%

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 7%

Autres joueurs cités : Cade Cunningham (Detroit), LeBron James (Philadelphie), Nikola Jokic (Denver), Damian Lillard (Portland), Jayson Tatum (Boston), Victor Wembanyama (San Antonio).

L’an dernier : Stephen Curry (43%).

Quel est le joueur le plus polyvalent de NBA ?

1. Victor Wembanyama (San Antonio) – 57%

2. Scottie Barnes (Toronto) – 17%

3. Nikola Jokic (Denver) – 10%

4. Giannis Antetokounmpo (Miami) – 7%

Autres joueurs cités : OG Anunoby (New York), Cooper Flagg (Dallas), LeBron James (Philadelphie).

L’an dernier : Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama (30%).

Quel joueur possède le meilleur QI basket ?

1. Nikola Jokic (Denver) – 67%

2. LeBron James (Philadelphie) – 33%

L’an dernier : Nikola Jokic (80%).

À quel joueur confieriez-vous le dernier tir d’un match ?

1. Stephen Curry (Golden State) – 50%

2. Jalen Brunson (New York) – 17%

3. Luka Doncic (LA Lakers) – 10%

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) – 10%

5. Kevin Durant (Houston) – 7%

Autres joueurs cités : Nikola Jokic (Denver), Damian Lillard (Portland).

L’an dernier : Stephen Curry (47%).