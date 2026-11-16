Une blessure qui tombe très mal pour Ousmane Dieng

Mauvaise nouvelle pour Milwaukee et Ousmane Dieng : le Français va se faire opérer aujourd’hui d’une fracture d’un doigt de la main gauche. Même s’il ne s’agit pas de sa main de shooteur, l’ailier tricolore va ensuite devoir observer une période de rééducation avant d’espérer revenir sur les parquets.

C’est un contretemps de plus pour Ousmane Dieng, qui venait de connaître sa première titularisation de la saison dans le cinq majeur de Taylor Jenkins, avant de sortir au bout de quelques minutes de jeu…

« Au début, j’ai eu peur, j’ai pensé que j’en aurais pour plus longtemps que ça. On va voir, on verra bien ce qui se passe. J’espère que l’opération se passera bien », a-t-il déclaré hier en marge de la nouvelle défaite des Bucks, face à Atlanta, confiant sa frustration de devoir encore s’arrêter.

« C’est clair, je commençais à avoir plus de temps de jeu, je venais de débuter mon premier match en tant que titulaire… Se blesser au bout de deux minutes de match, c’est toujours nul. Mais je reviendrai. »

Une place à reconquérir

Le début de saison n’a pas été simple pour l’ex-joueur du Thunder, pourtant prolongé par les Bucks à hauteur de 17,5 millions de dollars sur trois ans durant l’été. Sous les ordres de Taylor Jenkins, le Français a rapidement été écarté de la rotation. Il venait à peine de retrouver des couleurs lors des trois matchs précédents (9 points et 2 rebonds en moyenne en 19 minutes), ce qui lui avait valu une place dans le cinq majeur vendredi.

Malgré les coups durs, il a confié ne jamais s’être découragé, lui qui est habitué à cette situation depuis le début de sa carrière en NBA, à devoir se battre pour chaque minute passée sur le terrain.

« Je pense que lorsque tu ne joues pas, tu ne joues pas et c’est comme ça. Donc être énervé ou montrer une mauvaise attitude ne va rien changer. Il faut juste rester prêt, continuer à travailler et faire en sorte de retrouver une place dans la rotation », a-t-il ajouté. « C’est sûr que c’est dur. Tout le monde veut jouer. Mais je me tiens juste prêt. C’est comme ça que ça s’est passé lors de mes 3-4 premières années en NBA. Donc je me tiens prêt à aider l’équipe à gagner, et quel que soit le moment où on fera appel à moi, je serai prêt. »

Aucune date de retour n’a encore été fixée et Ousmane Dieng doit désormais attendre le verdict de l’opération pour savoir quand il pourra reprendre son combat pour retrouver une place dans la rotation des Bucks.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14.6 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11.1 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10.9 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 OKC/CHI/MIL 57 19.3 42.2 34.1 71.1 0.5 2.6 3.2 2.4 1.4 0.4 1.3 0.3 7.6 2026-27 MIL 10 12.2 41.2 35.0 66.7 0.3 0.9 1.2 1.0 2.0 0.2 0.2 0.0 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.