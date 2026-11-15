Doug Christie s’accommode de son siège éjectable

Battus vendredi à domicile par Portland, les Kings affichent désormais un bilan catastrophique d’une seule victoire pour onze défaites. Il faut remonter à 1990 pour trouver trace d’une aussi piteuse entame, et à l’époque, Sacramento avait débuté la saison par treize défaites en quatorze matchs.

Une situation qui place inévitablement Doug Christie parmi les entraîneurs potentiellement menacés. L’ancien défenseur des Kings, nommé après le licenciement de Mike Brown en décembre 2024, sait néanmoins que la pression accompagne quotidiennement son métier.

« Je pense que ce siège est toujours brûlant, donc cela ne change pas vraiment grand-chose », répond-il à USA Today. « Évidemment, nous voulons gagner. Personne ne le souhaite davantage que moi, notamment parce que le bilan n’apparaît pas dans les statistiques des joueurs : il est associé au nom de l’entraîneur. »

Une situation toujours aussi compliquée

Doug Christie avait pourtant redressé Sacramento lors de son intérim, avec 27 victoires et 24 défaites après avoir récupéré une équipe à 13v-18d. Mais les Kings avaient ensuite transféré De’Aaron Fox, avant d’être frappés par de nombreuses blessures lors de sa première saison complète sur le banc.

Avec seulement 22 victoires la saison dernière, Sacramento avait alors signé son pire bilan depuis son installation en Californie. Scott Perry avait néanmoins conservé sa confiance en Doug Christie, engagé pour trois saisons avec une « team option » sur la dernière année.

Le technicien doit cette fois composer avec la blessure de Ben Simmons, forfait jusqu’à la fin de la saison, et l’absence de Maxime Raynaud, touché au genou.

« Nous continuons à venir travailler, à enseigner et à pousser les joueurs », assure Doug Christie. « Lorsque nous aurons récupéré tout le monde et que les joueurs seront en bonne santé, nous pourrons poursuivre le chemin entrepris et essayer de construire ce que nous pensions pouvoir mettre en place au début de ce processus. »

Mike Bibby réclame des changements, mais pas sur le banc

Présent au premier rang lors de la défaite face aux Blazers, Mike Bibby a soutenu son ancien coéquipier. Pour l’ancien meneur, changer une nouvelle fois d’entraîneur ne résoudrait pas les problèmes structurels de l’équipe.

« Je ne blâme pas Doug. Je ne pense pas qu’il soit le problème », affirme l’actuel entraîneur de Sacramento State. « Il est ici depuis longtemps et peut aider cette équipe. Se débarrasser de lui ne réglera rien. »

Mike Bibby estime toutefois que la franchise doit commencer une nouvelle reconstruction. Il conseille notamment aux dirigeants de transférer Domantas Sabonis, Zach LaVine et Malik Monk afin de les placer dans des situations plus favorables tout en récupérant des éléments pour l’avenir.

« Quand j’étais ici, je ne voulais pas partir, mais il était temps », rappelle celui qui avait été envoyé à Atlanta en 2008. « Il faut placer ces joueurs dans de bonnes situations et obtenir des contreparties intéressantes. Cela prendra quelques années avant de relancer les Kings. »

Toujours sans victoire à domicile après sept rencontres, Sacramento peine également à récompenser la fidélité de son public. Doug Christie promet toutefois de ne pas abandonner.

« Cela ne sera pas toujours comme ça », lance-t-il aux supporters. « Nous traversons un processus pour essayer d’arriver là où nous voulons aller, et leur fidélité signifie énormément. Quand je les croise en ville, ils me disent de continuer à avancer et à me battre. C’est ce que je fais chaque jour. Je serai toujours le premier dans la salle, à travailler jusqu’à ce que nous trouvions la solution. »