Marcus Smart suspendu, Fred VanVleet pourrait faire une entorse à son plan de reprise

Après avoir manqué l’intégralité de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur, Fred VanVleet fait l’objet d’une gestion particulièrement prudente depuis son retour. Comme c’est le cas pour les joueurs de retour d’une grave blessure, le staff de Houston avait notamment prévu de lui éviter les deux rencontres d’un même « back-to-back ».

Mais la suspension de trois matchs infligée à Marcus Smart pourrait modifier le programme établi. Ime Udoka a ainsi expliqué que les Rockets réfléchissaient à la possibilité d’utiliser Fred VanVleet dimanche à Washington, puis le lendemain à Miami. Marcus Smart manquera ces deux rencontres.

« Nous allons continuer à avancer progressivement », explique le meneur lorsqu’on lui demande s’il se sent capable d’enchaîner. « Cela va être un processus, avec des hauts et des bas. Je ne juge pas vraiment l’état de mon physique en fonction de mes performances. »

« Notre plan fonctionne »

Face au Jazz, Fred VanVleet a justement montré des signes encourageants. Auteur de 17 points, il a inscrit sept unités durant le 15-2 qui a permis à Houston de reprendre le contrôle en fin de troisième quart-temps. Ime Udoka a raconté que son meneur, agacé par le manque d’intensité de son équipe, avait secoué ses coéquipiers avant de montrer l’exemple.

« Nous étions en train de naviguer à vue et le match était à prendre », raconte Fred VanVleet. « Nous étions en train de les laisser s’en emparer. Il était temps de reprendre le contrôle ou, au minimum, de montrer davantage de combativité. Je trouve que nous avons bien réagi. »

Le meneur a ensuite inscrit un « floater » contre la planche au bout de la possession, à 37 secondes du terme, pour donner suffisamment d’air aux Rockets et sécuriser leur victoire (125-118).

« J’essaie encore de gagner en efficacité et en régularité », poursuit-il. « Mais je commence vraiment à retrouver mes jambes et mes sensations au fil de la saison. L’objectif est d’être à mon meilleur niveau à la fin de l’année. Quoi qu’il faille faire pour y parvenir, nous sommes dans les temps. Notre plan fonctionne. »