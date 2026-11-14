Victor Wembanyama pas impressionné par le traitement de Draymond Green

Avant la rencontre, les Warriors avaient annoncé leur intention de jouer dur avec Victor Wembanyama. Une stratégie incarnée par Draymond Green, auteur d’une faute flagrante en percutant puis en repoussant le Français dans le deuxième quart-temps. Mais le joueur des Spurs n’a pas été impressionné par le traitement que lui réservait le quadruple champion NBA.

« Je me sens parfaitement en sécurité », a répondu Wembanyama lorsqu’on lui a demandé si ce type de confrontation pouvait lui faire craindre pour son intégrité physique. « Je sais que je dois être intelligent, mais je me sens vraiment en sécurité. Et ce n’est pas une bonne stratégie de basket. Le résultat l’a montré. »

La démonstration des Spurs lui donne raison. San Antonio a commencé la rencontre par un 18-0, compté jusqu’à 43 points d’avance et remporté son onzième match de suite. Après seulement 20 minutes, Wembanyama avait déjà compilé 12 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 contres.

Rien de surprenant pour Wemby

Interrogé plus précisément sur le geste de Draymond Green, le Français n’a pas souhaité alimenter la polémique. Sa réponse, particulièrement sèche, en disait toutefois suffisamment : « Je n’ai pas grand-chose à en dire. Ce n’est pas surprenant. »

Wembanyama accepte les contacts et les provocations tant que les Spurs continuent de gagner. Il se dit même prêt à payer le prix physiquement si cela permet à son équipe d’obtenir des résultats aussi spectaculaires. « Je suis prêt à mettre mon physique en jeu pour l’équipe si cela nous permet de gagner de 40 points. »

La présence du Français a surtout produit ses effets de l’autre côté du terrain. Malgré seulement deux contres officiels, il a dissuadé les Warriors de pénétrer dans la raquette. Yaxel Lendeborg peut en témoigner…