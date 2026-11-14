Stephon Castle ne veut plus être le maillon faible de l’attaque des Spurs

Les Spurs ont signé une 11e victoire de suite en écrasant les Warriors (123-85). Et cette fois, ce n’est pas Victor Wembanyama qui a fait le plus de dégâts chez l’adversaire, mais Stephon Castle, auteur de 32 points, 5 rebonds et 6 passes décisives en seulement 25 minutes.

Avec un très bon 5/8 à 3-points, l’arrière a surtout puni une stratégie régulièrement utilisée contre lui : lui opposer un intérieur qui reste en retrait, pour le défier de shooter.

C’est qu’avant cette rencontre, Stephon Castle affichait seulement 31,5% de réussite derrière l’arc. Une faiblesse sur laquelle les adversaires insistent, quitte à encombrer la raquette pour limiter ses pénétrations.

« Mon principal obstacle, c’était moi-même »

« Je pense que mon principal obstacle, c’était moi-même. Parfois, je me prenais trop la tête, je refusais des tirs ouverts pour finalement prendre des tirs plus difficiles », reconnaît-il auprès d’ESPN.

« Aujourd’hui, je suis arrivé avec les idées claires, en pensant à notre défense, à nos principes et à la manière de bien jouer. Et les Dieux du basket m’ont récompensé. »

Auteur de 13 points dès le premier quart-temps, Stephon Castle a largement contribué au 18-0 initial des Texans. Une démonstration qui récompense aussi son travail estival sur son tir extérieur.

« Il est au cœur de tout ce qu’on fait », souligne Mitch Johnson. « Son impact est incroyable. Il n’a jamais rechigné devant ce qu’on lui demandait, ni affiché une mauvaise attitude. Il attaque tout de front. »

Une menace supplémentaire

Pour San Antonio, les progrès de Stephon Castle sont essentiels. En l’associant avec De’Aaron Fox et Dylan Harper, les Spurs disposent en effet de plusieurs créateurs, mais pas forcément de shooteurs fiables autour de Victor Wembanyama. Si Castle devient une menace extérieure, les défenses auront plus de mal à protéger la raquette.

L’intéressé rappelle toutefois que son impact ne dépend pas uniquement de son adresse.

« On peut vous battre de différentes façons. Notre attaque n’est pas notre seule arme. Notre défense crée beaucoup d’actions et lance nos séries. Même quand on ne shoote pas très bien, défendre n’est pas négociable. »

« Si on respecte ces principes et qu’on joue notre basket, les adversaires finissent par craquer. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAS 81 26.7 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SAS 68 30.0 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7 2026-27 SAS 12 29.2 39.4 31.5 71.4 1.6 4.0 5.6 5.0 2.7 0.9 2.1 0.3 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.