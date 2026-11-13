Bradley Beal toujours incapable d’enchaîner les entraînements

Un an après son opération pour une fracture de la hanche, Bradley Beal est toujours à l’arrêt. Si l’ancien All-Star a désormais récupéré de cette blessure, c’est son genou droit qui pose problème et retarde son retour à la compétition.

Interrogé sur la situation physique de son arrière, Tyronn Lue n’a pas été franchement rassurant…

« À chaque fois qu’on parvient à le faire travailler sur le terrain pendant trois jours consécutifs, les résultats ne sont pas bons », explique ainsi le coach des Clippers, qui ne peut toujours pas annoncer de calendrier pour son retour. « Il faut simplement qu’il continue de travailler », ajoute-t-il.

Le problème est d’autant plus frustrant que Bradley Beal a déjà manqué quasiment toute la saison précédente. Limité à six rencontres, il avait dû renoncer au reste de l’exercice après sa blessure à la hanche.

Un retour toujours impossible à programmer

À 33 ans, le triple All-Star avait pourtant choisi de prolonger l’aventure aux Clippers pour deux saisons supplémentaires, contre 13.2 millions de dollars, avec l’espoir de participer au nouveau projet de la franchise.

Mais après avoir manqué l’intégralité du camp d’entraînement et le début de saison, il n’est toujours pas en mesure de reprendre normalement les séances collectives. Une situation qui complique forcément les plans de Tyronn Lue.

En attendant, Bradley Beal essaie au moins de se rendre utile dans le vestiaire.

« Sa présence est vraiment positive. C’est un vétéran, un leader. Il parle aux gars, aux jeunes joueurs, leur dit de s’accrocher et de rester positifs », souligne son entraîneur pour conclure sur une note positive.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31.2 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 34.7 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 33.5 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31.1 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 34.9 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36.3 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 36.9 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36.0 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 35.8 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36.0 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 33.5 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHO 53 33.3 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHO 53 32.1 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 6 20.2 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.