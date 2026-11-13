Rob Dillingham repart de zéro en G-League

Il y a un peu plus de deux ans, les Wolves n’avaient pas hésité à sacrifier un premier tour de Draft 2031 non protégé, ainsi qu’un « swap » de choix en 2030, pour récupérer Rob Dillingham avec le huitième choix de la Draft 2024. Sauf qu’aujourd’hui, le meneur de 21 ans s’apprête à repartir de zéro, en G-League…

Selon Jake Fischer, l’ancien de Kentucky a ainsi décidé de s’engager dans la ligue de développement, où il devrait rejoindre les Westchester Knicks, l’équipe affiliée à New York. Sa destination reste toutefois soumise à un système d’enchères, puisque ses droits en G-League ne sont actuellement détenus par aucune franchise.

Un sacré déclassement tout de même pour celui qui était considéré comme l’un des meneurs les plus prometteurs de sa génération. À Kentucky, il tournait à 15.2 points et 3.9 passes de moyenne, avec 44.4% de réussite à 3-points, avant d’être sélectionné dans le Top 10 de la Draft.

Une confiance envolée à Minnesota

À l’époque, Tim Connelly, le patron des Wolves, assurait que Rob Dillingham aurait « un rôle et des responsabilités dès le premier jour ». Mais chez un candidat au titre, il n’a jamais véritablement trouvé sa place.

Limité à 10.5 minutes de moyenne lors de sa première saison, il n’a pas davantage convaincu Chris Finch lors de la suivante. Une situation qui avait fini totalement plombé sa confiance.

« Quand tu joues, tu dois être parfait, sinon tu n’auras pas d’autres opportunités », expliquait-il à The Athletic, quelques semaines après son départ du Minnesota. « Tu commences à te demander si tu es vraiment bon au basket », reconnaissait-il également, après avoir passé de longs mois à attendre sa chance sur le banc.

En février dernier, les Wolves avaient finalement décidé de l’envoyer à Chicago, avec Leonard Miller et quatre seconds tours de Draft, en échange d’Ayo Dosunmu et Julian Phillips.

Une renaissance qui n’aura pas duré

Dans l’Illinois, Rob Dillingham avait pourtant retrouvé le sourire. Avec davantage de responsabilités et la confiance de Billy Donovan, il avait progressivement retrouvé son basket, terminant la saison à 9.6 points et 2.8 passes de moyenne en 30 rencontres sous le maillot des Bulls.

« Honnêtement, je suis juste reconnaissant envers le coach. Le fait qu’il me laisse toute cette liberté… C’est comme une sorte de renouveau pour moi. Je peux jouer librement », confiait-il notamment en mars.

Mais cette renaissance annoncée n’aura pas duré. En septembre, Chicago l’a envoyé à Charlotte dans un échange impliquant Buddy Hield, avant que les Hornets ne décident de le couper moins de 24 heures après son arrivée.

Sans équipe depuis, le meneur aurait suscité l’intérêt de Toronto pour un « two-way contract », mais les Raptors ont finalement préféré Kevin McCullar Jr.

À 21 ans, Rob Dillingham doit donc désormais passer par la G-League pour espérer retrouver sa place en NBA. Un sacré défi pour un joueur dont les qualités offensives ne faisaient aucun doute à sa sortie de Kentucky, mais qui n’a (pour l’instant) jamais réussi à correctement les utiliser au plus haut niveau.

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 49 10:32 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.4 1.1 0.0 4.5 2025-26 CHI 30 21:28 42.8 30.0 74.3 0.5 2.5 3.0 2.8 2.6 0.9 2.1 0.1 9.6 2025-26 MIN 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 1.0 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.