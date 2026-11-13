Cooper Flagg s’est cassé les dents sur la défense des Wolves

Entre les Mavericks et les Wolves, il n’y a pas eu de match tant Minnesota a dominé les débats. Pour s’imposer aussi largement, les hommes de Chris Finch ont notamment réussi à museler Cooper Flagg. Alors qu’il tourne à 25 points de moyenne cette saison, le rookie a terminé cette rencontre avec seulement 12 points…

« J’ai trouvé que nous avons été bons pour l’empêcher d’aller sur la ligne. Quand il fait de gros matchs, il y va huit ou neuf fois », note Chris Finch. « Nous avons la chance d’avoir des gars comme Jaden McDaniels qui ont la taille nécessaire pour le gêner. J’ai aussi trouvé que Jaylen Clark a été bon pour l’empêcher d’avoir de l’espace. »

L’objectif était donc clair : empêcher Cooper Flagg d’attaquer le cercle et de provoquer des fautes. Mission accomplie pour les Wolves puisque l’ailier texan n’a tenté que deux lancers francs.

Jaden McDaniels et Jaylen Clark, les deux verrous

Pour contenir Cooper Flagg, Chris Finch a notamment utilisé Jaden McDaniels. L’ailier des Wolves n’a pas hésité à presser son vis-à-vis dès qu’il franchissait la ligne médiane. Avec sa taille et son envergure, il a compliqué les prises d’initiative du ROY, l’empêchant de trouver ses tirs à mi-distance ou d’attaquer facilement le cercle.

Mais Jaden McDaniels n’a pas été le seul à verrouiller Cooper Flagg. Chris Finch a également salué le travail de Jaylen Clark, précieux en sortie de banc par son activité des deux côtés du terrain.

« C’est un très bon défenseur à sa manière et il fait de bonnes actions. Il entre en jeu, il réalise des interceptions, il se bat sur tous les ballons et il peut intercepter dès la remise en jeu », résume l’entraîneur des Wolves. « Ces gars sont super importants. Nous lui avons demandé d’être plus régulier dans ce qu’il fait des deux côtés du terrain. »

Sans l’impact habituel de Cooper Flagg, qui sortait d’un match à 43 points face à Indiana, Dallas n’a pas trouvé d’autres solutions et s’est lourdement incliné. Seul Zaccharie Risacher est sorti du lot avec ses 22 points, mais derrière lui, personne n’a réussi à atteindre les 15 unités.

« Ils ont fait un excellent travail pour défendre en un-contre-un », est contraint d’admettre Dusty May. « Ils ont la taille, les qualités athlétiques et un véritable esprit de compétition. Cette équipe donne vraiment l’impression qu’elle prend du plaisir à jouer. » De quoi faire dérailler Cooper Flagg, mais aussi toute l’attaque des Mavericks.