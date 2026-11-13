Les Wolves humilient les Mavs

Dans cette rencontre entre deux outsiders de la côte Ouest, Cooper Flagg se fait une première frayeur après moins de 30 secondes en retombant sur le pied de Rudy Gobert, mais le rookie peut poursuivre la rencontre. À ses côtés, Caleb Martin prend en charge une partie de la création et les Mavericks profitent des pertes de balle adverses pour prendre cinq longueurs d’avance (24-19).

L’entrée de Bones Hyland (24 points) change la dynamique. Intenable dès ses premières minutes, l’ancien Clipper lance la «second unit» de Minnesota. Ayo Dosunmu (18 points) lui emboîte le pas, puis Jaylen Clark marque au buzzer derrière l’arc pour conclure un 15-2 (34-26).

Dallas réagit à l’entame du deuxième quart-temps. Naji Marshall, Santi Aldama et Zaccharie Risacher (22 points) alimentent un 7-0 qui permet aux visiteurs de revenir dans la partie. Une interception de Flagg débouche ensuite sur un dunk puissant du Français, qui ramène son équipe à une longueur (43-42).

Mais les Wolves repartent aussitôt de l’avant. LaMelo Ball (22 points, 9 passes) sanctionne la défense texane avec des tirs pris très loin derrière l’arc, pendant que Minnesota cesse de gaspiller ses possessions. Un nouveau 12-3 redonne de l’air aux locaux, qui atteignent la pause avec quinze longueurs d’avance (67-52) grâce à une grosse adresse : 61%.

Minnesota achève Dallas en quelques minutes

Les Mavericks reviennent des vestiaires avec l’intention d’attaquer davantage le cercle. Cooper Flagg (12 points) obtient immédiatement deux lancers-francs, mais cette stratégie ne ralentit absolument pas les Wolves.

Minnesota inscrit 17 des 21 points suivants. Ball orchestre le jeu avec une facilité déconcertante et trouve Rudy Gobert sur un alley-oop pour porter l’écart à 28 unités (84-56). Les Wolves ont alors converti 22 de leurs 30 dernières tentatives.

À l’image de Kyrie Irving, limité à 10 points, Dallas ne trouve aucune solution en attaque placée. Ses tirs ratés permettent également aux Wolves d’accélérer et de dérouler leur jeu de transition. Jonathan Kuminga (14 points, 8 rebonds) impose son impact physique et Jaden McDaniels (16 points) participe à la démonstration.

Minnesota remporte le troisième quart-temps 36-17 pour repousser Dallas à 34 longueurs (103-69). La dernière période ne sert plus qu’à faire tourner les effectifs, même si Max Christie se blesse à son tour à la cheville.

L’écart grimpe jusqu’à 44 points avant que les Wolves ne s’imposent 133-94. Il s’agit de leur victoire la plus large de la saison et de leur septième de suite face aux Mavericks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LaMelo Ball en chef d’orchestre. Le meneur n’a eu besoin que de 25 minutes pour compiler 22 points et 9 passes décisives. Auteur de six tirs primés, dont plusieurs très loin derrière la ligne, il a forcé Dallas à étirer sa défense avant d’exploiter les espaces ainsi créés.

– Bones Hyland dynamite la rencontre. Avec 24 points en sortie de banc, Bones Hyland termine meilleur marqueur du match. Ses huit points dans le premier quart-temps ont lancé le premier gros passage de Minnesota.

– Un troisième quart-temps à sens unique. Malgré quinze points de retard à la pause, Dallas pouvait encore espérer réagir. Minnesota a immédiatement supprimé tout suspense avec un 17-4 pour attaquer la 2e mi-temps, avant de remporter la période 36-17. Plus rapides, plus agressifs et beaucoup plus adroits, les Wolves ont donné l’impression d’évoluer à une autre vitesse.

– Zaccharie Risacher surnage. Le Français termine meilleur marqueur des Mavericks avec 22 points à 9/14 aux tirs, dont 4/8 à 3-points, accompagnés de 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Une ligne statistique en partie gonflée pendant une très longue période de « garbage time », mais qui constitue l’un des rares éléments positifs de la soirée texane.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 123 TOR 112 WAS 140 DET 144 MIN 133 DAL 94 PHO 101 CHA 96