Zaccharie Risacher surnage dans le naufrage

Dans une soirée difficile pour les Mavericks, Zaccharie Risacher a au moins pu se rassurer derrière l’arc. Avec quatre paniers primés sur huit tentatives pour 22 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, l’ailier français a retrouvé des sensations qui lui échappaient depuis le début de saison.

« J’étais un peu frustré par mon tir cette saison. Je ne me sentais pas aussi à l’aise que d’habitude », reconnaît-il. « Le fait de ne pas perdre confiance et de continuer à travailler a rendu cela possible. Ce soir, j’ai eu un peu plus d’occasions, mais c’est surtout le reflet du travail que je fournis chaque jour et de cette confiance que je garde. »

Un signe encourageant, même s’il souhaite désormais reproduire cette efficacité avec moins d’opportunités. « Je dois aussi être capable de mettre ces tirs importants quand j’en ai moins à prendre », souligne-t-il.

Cette satisfaction individuelle reste toutefois secondaire après la défaite des Mavericks, dominés 133-94. Pour l’ancien numéro 1 de la Draft, Dallas a surtout laissé Minnesota s’installer dans un trop grand confort.

« Nous n’avons pas imposé notre rythme, notre façon de jouer et de gagner. Nous les avons laissés jouer leur basket. Avec un peu plus d’agressivité, cela aurait été complètement différent. »

Face à une défense qu’il juge « solide », Zaccharie Risacher estime que les solutions offensives auraient d’abord dû venir des efforts réalisés de l’autre côté du terrain. Obtenir davantage de stops aurait permis aux Mavericks de courir, avant que Rudy Gobert et ses partenaires ne puissent se mettre en place.

« Si nous avions réalisé davantage de stops, nous aurions pu courir un peu plus et jouer en transition. Quand leur défense n’est pas encore installée, nous pouvons être plus agressifs et avoir davantage d’impact. »

Une discussion « sans filtre » dans le vestiaire

Sur demi-terrain, il évoque également la nécessité de poser de meilleurs écrans et de multiplier les déplacements pour libérer Kyrie Irving et Cooper Flagg, qui cumulent 22 points, soit autant à eux deux que Zaccharie Risacher. Face à Rudy Gobert, le mouvement du ballon et l’espacement devaient aussi permettre de desserrer l’étau.

« Il est grand, c’est un excellent défenseur. Faire davantage circuler le ballon et écarter le jeu serait une très bonne option contre leur défense. Il faut continuer à bouger et jouer vite pour les empêcher de s’installer. »

Les Mavericks ont échangé sur ces difficultés après la rencontre. Le fils de Stéphane y voit un point positif dans une soirée qui a aussi révélé des manques dans l’application des consignes défensives.

« Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que nous pouvons nous parler sans filtre. Personne ne se vexe. Nous communiquons bien, mais nous aurions dû mieux le faire plus tôt dans le match. »

Le Français insiste notamment sur la solidarité nécessaire lorsqu’un premier défenseur est battu.

« Quand quelqu’un commet une erreur, il doit savoir que quatre joueurs sont derrière lui pour le couvrir. Ce soir, l’exécution du plan de jeu a été un problème, particulièrement en défense. Nous devons faire mieux. »