Bones Hyland, le coup de boost des Wolves

Anthony Edwards absent, les Wolves ont besoin de trouver des points ailleurs ces derniers temps. Bones Hyland a parfaitement rempli ce rôle face aux Mavericks, avec 24 points à 7/10 au shoot, dont un presque parfait 5/6 à 3-pts, avec 8 passes décisives et 2 interceptions également. Le tout en seulement 23 minutes.

En sortie de banc, il a donné un coup de boost à Minnesota en premier quart-temps, dans le premier gros passage des troupes de Chris Finch, qui va sonner une équipe de Dallas finalement battue, et sèchement.

« J’ai adoré sa manière de se donner en défense. De se déplacer dans les écrans. Ça a été une peste et c’est ce dont on a besoin », souligne son coach.

C’est même son record de saison. « Je n’ai pas joué pendant deux saisons avant le dernier exercice, donc en 2025/2026, ce n’était qu’un avant-goût. Maintenant qu’on a une saison ensemble dans les jambes, j’en veux plus », confie l’ancien de Denver, dont la carrière fut loin d’être linéaire.

L’absence d’Anthony Edwards lui offre une opportunité de se montrer puisque, depuis ce moment fin octobre, soit huit matchs joués, il tourne à 13.6 points de moyenne en seulement 15 minutes. Et avec de très bons pourcentages de réussite au shoot : 50 % dont 42% à 3-pts !

Bones Hyland sait que cette saison est importante pour lui et sa carrière. Prolongé pour un an, au salaire minimum, l’été dernier, il doit confirmer ses performances de la saison dernière et démontrer qu’il peut mériter plus.

« C’est clairement le rôle que j’avais imaginé. Voilà pourquoi j’ai travaillé si dur cet été, jusqu’à l’épuisement. Je me suis beaucoup donné. J’ai énormément couru, travaillé quatre fois par jour pendant un mois et demi, afin de me préparer pour cette saison », conclut le joueur de 26 ans, heureux d’en récolter les fruits.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 18:59 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 DEN 42 19:31 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 LAC 14 18:56 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 14:36 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11:06 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 MIN 4 4:15 66.7 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 2025-26 MIN 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.7 0.6 1.0 0.2 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.