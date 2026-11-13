Malgré une grosse frayeur, Joel Embiid a retrouvé de l’agressivité

En marge de ce duel face aux Raptors, Joel Embiid avait reconnu qu’il avait manqué d’agressivité dans la défaite contre Boston. Pour se rattraper après son 2/9 face aux Celtics, le pivot était en tenue pour défier Toronto alors qu’il devait initialement être laissé au repos pour ce match, comme l’avoue son coach, Nick Nurse.

« Il avait vraiment envie de jouer. C’était difficile de le mettre sur la touche pour qu’il se repose comme c’était prévu, mais c’est un bon problème parfois », affirme le tacticien des Sixers.

Si Joel Embiid avait envie de jouer ce match face aux Raptors, sa rencontre n’aurait pu durer que quelques minutes. Quatre minutes après le coup d’envoi, il heurte Ja’Kobe Walter alors qu’il pose un écran pour Tyrese Maxey. L’intérieur s’écroule et se tient le genou pendant plusieurs secondes avant d’être remplacé par Jabari Walker.

« De ce que je pouvais voir, j’ai cru que cela pouvait être sérieux parce que je l’ai vu se tenir le genou », avoue d’ailleurs Nick Nurse, qui a visiblement eu un vrai coup de stress sur le moment. « Quand je l’ai sorti, j’ai vu qu’il allait bien. Quand vous le voyez tenir son genou, cela vous rend toujours très nerveux. »

Agressif en deuxième mi-temps

Si Nick Nurse était inquiet depuis son banc, ce n’était pas le cas de Tyrese Maxey. Le meneur avait remarqué qu’il s’agissait juste d’un choc genou contre genou. Finalement, Joel Embiid est revenu quelques minutes plus tard et a converti un 2+1 pour lancer la remontée au score de son équipe, menée de 17 points en premier quart-temps.

À la pause, Joel Embiid ne compte que sept points, mais il domine en sortant des vestiaires. Le MVP 2023 attaque le cercle et réussit son deuxième dunk de la rencontre. Pour essayer de l’arrêter, les Raptors sont contraints de commettre des fautes, mais l’intérieur a été adroit aux lancers francs puisqu’il termine à 6/7 dans l’exercice.

«Je veux juste qu’il sache qu’il n’a rien perdu. Il a dunké ce soir, vous avez vu ? Je lui rappelle toujours qu’il a été un MVP dans cette Ligue et qu’il est vraiment bon», raconte V.J. Edgecombe. «Je lui dis aussi que personne ne peut le défendre. Il le sait et il commence à trouver du rythme.»

Dans ce succès face aux Raptors, Joel Embiid termine avec 20 points et quatre rebonds à 7/17 au tir.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9 2026-27 PHI 11 31.5 37.4 11.1 88.8 2.3 6.5 8.8 3.7 2.2 0.7 2.9 0.7 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.