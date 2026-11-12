Maladroit, Jayson Tatum a pourtant sonné la révolte des Celtics

Il n’a réussi que 6 de ses 21 tirs, dont seulement 2 sur 11 derrière la ligne à 3-points. Pourtant, Jayson Tatum a été le grand artisan de la victoire de Boston à Toronto (98-93). Car avec 24 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, l’ailier a surtout été décisif lorsque les Celtics en avaient le plus besoin.

Au lendemain de leur succès à Philadelphie, marqué par les retrouvailles glaciales entre Jayson Tatum et Jaylen Brown, les hommes de Joe Mazzulla semblaient pourtant à bout de souffle. Menés 59-37 dans le deuxième quart-temps, ils avaient toutes les excuses pour laisser filer la rencontre.

« On aurait pu baisser les bras et se dire que c’était le deuxième soir d’un back-to-back », reconnaît d’ailleurs Joe Mazzulla, qui préfère retenir la réaction de son équipe. « On n’a pas gagné ce match dans le quatrième quart-temps. On l’a gagné au milieu du deuxième, quand on est revenus à sept points. »

Onze points de suite pour sonner la révolte

Car c’est bien Jayson Tatum qui a changé la dynamique du match. Alors que Toronto venait de prendre 22 longueurs d’avance, il a inscrit les onze premiers points d’un 16-0, dont un tir primé avec la faute de Collin Murray-Boyles, sanctionné d’une faute flagrante. Sur la possession supplémentaire, Baylor Scheierman a ajouté un autre 3-points, pour une séquence à sept points ! « Son énergie a entraîné tout le monde », souligne Joe Mazzulla.

Boston a alors retrouvé son intensité défensive, limitant les Raptors à seulement 32 points après la pause. Et même si Jayson Tatum a continué de manquer des tirs, il a encore répondu présent dans les dernières minutes, avec un panier difficile à moins de deux minutes du terme, puis deux lancers-francs décisifs à 25 secondes de la fin.

« On devait simplement trouver un moyen de gagner », résume Derrick White, auteur de 19 points et 4 contres.

« Ce sont des matches qu’il faut gagner »

Pour Jayson Tatum, cette victoire illustre surtout la maturité d’un groupe qui refuse de choisir ses matchs. Après avoir dominé les Sixers, alors leaders de la conférence Est, les Celtics auraient facilement pu relâcher leur concentration face à des Raptors privés de Kawhi Leonard et Scottie Barnes.

« Tout le monde est motivé pour jouer à Philadelphie. Ils étaient premiers à l’Est, c’est une équipe incroyable. Ce n’est pas difficile de se motiver pour un tel match », explique Jayson Tatum. « Mais quand on rentre à l’hôtel à trois heures du matin, après cette victoire, et qu’il faut rejouer le lendemain, c’est plus difficile. Qu’on soit fatigué mentalement ou physiquement, si on veut être une grande équipe, ce sont des matchs qu’il faut gagner. »

L’ailier ne cache d’ailleurs pas sa fatigue, mais tient à retrouver ses habitudes après ses problèmes physiques.

« J’essaie de redevenir celui que j’étais, de retrouver mon rythme. J’ai travaillé énormément pour retrouver la santé et pouvoir rejouer », confie-t-il après avoir disputé les deux rencontres de ce « back-to-back ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 11 34.0 41.3 30.6 88.8 0.6 5.5 6.1 7.5 2.0 0.6 2.8 0.8 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.