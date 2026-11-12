Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Clippers – Thunder se déroule à l’Intuit Dome d’Inglewood dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026. Le coup d’envoi est prévu à 4h30, heure française, dans le cadre de la phase de groupes de la NBA Cup.

Shai Gilgeous-Alexander retrouve la franchise qui l’a accueilli lors de sa saison rookie. Une affiche particulière, moins de trois semaines après le succès d’Oklahoma City face aux Clippers. En difficulté avec un bilan de 2 victoires pour 8 défaites, Los Angeles cherche toujours à retrouver une dynamique positive. De son côté, le Thunder (8-4) doit réagir après deux revers consécutifs à Portland.

Forme et perspectives : des Clippers en panne face à un Thunder qui vient de perdre deux fois

Forme : 5 derniers matchs LA Clippers 2-8 · 13e de l’Ouest · à domicile D D D V D 119,0 Pts/match 124,4 Pts encaissés -5,4 Différentiel 2j Repos Oklahoma City Thunder 8-4 · 7e de l’Ouest · à l’extérieur V V V D D 115,4 Pts/match 105,8 Pts encaissés +9,6 Différentiel 1j Repos

Le Thunder reste sur deux revers consécutifs à Portland (123-103 puis 118-108), avec une attaque limitée à moins de 110 points lors de ces deux rencontres. Dans le second match, les Blazers ont fait la différence grâce à un 13-3 en fin de partie. Un second revers de rang dans l’Oregon, malgré les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander.

La franchise sait toutefois réagir après une mauvaise série. Fin octobre, deux défaites face à Dallas (120-96) puis Houston (119-98) avaient été suivies de quatre victoires consécutives, dont un large succès à Memphis (128-97) en NBA Cup.

De leur côté, les Clippers ont traversé une période particulièrement compliquée, avec sept défaites consécutives entre le 23 octobre et le 4 novembre. Parmi elles figure un revers face à Minnesota (127-101) en NBA Cup. Los Angeles a ensuite retrouvé le chemin de la victoire contre les Pelicans (139-123), avant de retomber à Phoenix (133-110).

À l’Intuit Dome, les Clippers affichent une moyenne de 116,2 points par match et un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Le Thunder, de son côté, reste invaincu à domicile (5-0), mais présente un bilan plus mitigé à l’extérieur avec seulement trois succès en sept déplacements. Des statistiques qui nuancent l’écart visible au classement.

Comparatif des équipes : saison Clippers Thunder Thunder +2,5 110,0



112,5 Efficacité offensive Thunder -7,5 115,8



108,3 Efficacité défensive Thunder +6,3 40,5



46,8 Rebonds par match Thunder -5,2 18,5



13,3 Ballons perdus par match Clippers +4,2 26,7



22,5 Passes décisives par match

Cette saison, le Thunder fait principalement la différence grâce à sa solidité défensive. Oklahoma City concède ainsi 7,5 points de moins que les Clippers pour 100 possessions, tandis que l’écart en matière d’efficacité offensive reste plus limité.

La domination du Thunder se retrouve également au rebond, avec 6,3 prises supplémentaires, et dans la gestion du ballon, avec 5,2 pertes de balle en moins. Les Clippers ont toutefois montré des progrès dans ce dernier domaine à Phoenix, avec seulement 12 ballons perdus, contre une moyenne de 18,5 sur la saison.

Los Angeles dispose néanmoins d’un avantage dans la circulation du ballon, avec 4,2 passes décisives de plus par rencontre que son adversaire. Une statistique qui reflète l’importance du jeu collectif autour de Darius Garland. Retrouvez également les analyses des autres affiches dans notre pronostic NBA de ce soir.

Qui manque chez les Clippers et le Thunder ?

Absences LA Clippers Brandon Ingram, blessure Absent Bradley Beal, genou Absent Yanic Konan Niederhauser, pied (Lisfranc) Absent Jordan Miller, épaule Absent Cam Christie, cheville Day-to-day Oklahoma City Thunder Jalen Williams, cheville Absent Chet Holmgren, genou Absent Cason Wallace, épaule Absent Jaylin Williams, dos Absent Ajay Mitchell, cheville Day-to-day Thomas Sorber, genou Day-to-day

Le Thunder doit composer avec un effectif fortement diminué. Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace n’ont chacun disputé que trois des douze rencontres de la saison. Jaylin Williams rejoint également la liste des joueurs indisponibles en raison d’une blessure au dos, privant ainsi Oklahoma City de quatre éléments de rotation.

Ajay Mitchell, deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec 18,5 points de moyenne, est quant à lui annoncé incertain (day-to-day) après avoir manqué le deuxième déplacement à Portland. Thomas Sorber, touché au genou, figure également dans cette situation.

Les Clippers ne sont pas épargnés non plus. Brandon Ingram, Bradley Beal, Yanic Konan Niederhauser et Jordan Miller sont forfaits, tandis que Cam Christie, blessé à la cheville, reste incertain. Dans ce contexte, Darius Garland et Rui Hachimura constituent les deux principales options offensives disponibles pour Los Angeles.

Les compositions probables devraient reprendre les cinq de départ alignés lors du dernier match de chaque équipe. Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain, Alex Caruso, Aday Mara et Isaiah Hartenstein sont pressentis côté Thunder. Chez les Clippers, Darius Garland, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et Brook Lopez pourraient débuter, avec Isaiah Jackson également en lice pour occuper le poste de pivot.

Les duels qui peuvent faire pencher Clippers – Thunder

Darius Garland face à Shai Gilgeous-Alexander Darius Garland LAC VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 20,4 Pts/match 6,9 Passes/match 29,7 Pts/match 4,7 Passes/match Shai Gilgeous-Alexander garde la main sur le scoring d’un Thunder privé de Chet Holmgren et de Jalen Williams, quand Darius Garland doit organiser l’attaque des Clippers. Brook Lopez face à Isaiah Hartenstein Brook Lopez LAC VS Isaiah Hartenstein OKC 13,6 Pts/match 5,2 Reb/match 6,9 Pts/match 10,1 Reb/match Brook Lopez est le meilleur marqueur de ce duel, Isaiah Hartenstein est meilleur rebondeur, et c’est dans la raquette que le Thunder construit son avantage.

Shai Gilgeous-Alexander a encore porté l’attaque du Thunder à Portland avec 31 points, malgré une soirée particulièrement compliquée derrière l’arc (0 sur 7 à trois points). Le meneur a notamment compensé grâce à son efficacité sur la ligne des lancers francs, avec 13 réussites sur 14 tentatives. En face, Darius Garland a terminé la rencontre à Phoenix avec 13 points et 6 passes décisives. Après avoir perdu plus de cinq ballons par match avant le succès contre les Pelicans, le meneur des Clippers s’est limité à deux pertes de balle lors de cette rencontre, profitant notamment du jeu plus structuré mis en place par Tyronn Lue.

Dans la raquette, Isaiah Hartenstein a réalisé une prestation complète à Portland avec 20 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Brook Lopez a été moins influent à Phoenix, avec seulement 8 points, malgré une meilleure adresse au tir. Le pivot des Clippers devra apporter davantage dans le secteur intérieur pour rivaliser avec Oklahoma City.

Clippers – Thunder : les paris joueurs retenus

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 27,5 29,7 Saison PTS 31,4 5 derniers 11/12 Matchs joués Les Clippers encaissent 118,1 points par match, un volume qui laisse de la place à son scoring. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 9,5 10,1 Saison REB 10,4 5 derniers 11/12 Matchs joués Avec Chet Holmgren et Jaylin Williams absents, il reste le principal point de fixation du Thunder dans la raquette face à des Clippers qui prennent 40,5 rebonds.

Ces seuils servent de repères d’analyse, les lignes proposées variant d’un opérateur à l’autre, d’où l’intérêt de consulter le guide du meilleur bookmaker nba avant de placer un pari sur ces marchés.

Ce que disent les confrontations directes entre le Thunder et les Clippers

Confrontations directes LA Clippers VS Oklahoma City Thunder Thunder 108-101 Clippers Shai Gilgeous-Alexander 34 pts, Darius Garland 16 pts Oklahoma City Thunder 128-110 Clippers Chet Holmgren 30 pts Inglewood

Le Thunder avait balayé la série de la saison dernière, notamment par 128-110 à Inglewood en avril avec 30 points de Chet Holmgren, absent vendredi, avant de s’imposer 108-101 à Oklahoma City le 25 octobre.

Lors de cette dernière confrontation, Shai Gilgeous-Alexander avait inscrit 34 points, tandis que Darius Garland avait terminé meilleur marqueur des Clippers avec 16 unités. Le meneur du Thunder connaît particulièrement bien son ancien club. Sélectionné en 11e position de la draft 2018 par Charlotte, il avait été immédiatement transféré aux Clippers, où il avait disputé les 82 matchs de sa saison rookie.

En juillet 2019, il avait rejoint Oklahoma City dans le cadre du transfert de Paul George, accompagné de Danilo Gallinari et de cinq premiers tours de draft, ainsi que de deux échanges de choix. Malgré ce départ, Gilgeous-Alexander garde un bon souvenir de son passage en Californie. En novembre 2024, il avait d’ailleurs reconnu avoir vécu une excellente première saison avec les Clippers.

Notre pronostic NBA pour Clippers – Thunder

Pronostics Vainqueur Oklahoma City Thunder s’impose Son différentiel de +4,2 points pour 100 possessions s’oppose au -5,8 des Clippers, avec un net avantage au niveau des ballons perdus. Total Plus de 220,5 points Le seuil se situe sous la moyenne combinée de deux profils, 230,3 points par match pour les Clippers et 218,0 pour le Thunder. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 27,5 points Sa réussite aux lancers francs, 13 sur 14 à Portland, assure des points qui ne dépendent pas son adresse à trois points. Perf. joueur Isaiah Hartenstein plus de 9,5 rebonds Il a pris 11 rebonds à Portland et reste le rebondeur numéro 1 du Thunder.

Pronostic sur le score du match Thunder 116-108 Clippers Écart de points : 8 · Total de points : 224

Le Thunder apparaît comme le choix le plus logique dans cette confrontation. Les Clippers ont concédé plus de 120 points lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres, une fragilité défensive dont Oklahoma City peut profiter, même sans Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace. Avec Shai Gilgeous-Alexander à la mène et Isaiah Hartenstein dans la raquette, les visiteurs disposent encore d’arguments solides pour faire la différence.

La prudence reste toutefois de mise après les deux défaites consécutives à Portland et avec un seul jour de repos, contre deux pour les Clippers. Los Angeles n’a cependant remporté qu’une seule de ses cinq dernières rencontres et peine toujours à trouver de la régularité. Avant de miser, les lecteurs souhaitant ouvrir un compte chez un opérateur peuvent également consulter les conditions du code bonus Bet365.