James Harden enfin à la hauteur de sa réputation

Après la défaite contre les Hornets, Kenny Atkinson avait été en colère contre ses titulaires, au point de les laisser sur le banc dans le dernier quart-temps. James Harden n’avait pas échappé aux critiques, notamment pour son manque d’implication défensive. Une prestation dans la lignée d’un début de saison très moyen, même en attaque, puisqu’il n’avait dépassé qu’une seule fois les 20 points…

Le déplacement à New York était l’occasion idéale de réagir et de se montrer enfin sous son meilleur jour. Avec 32 points à 9/14 au shoot, dont 5/7 à 3-points, dans la victoire de Cleveland, la star des Cavaliers a signé son meilleur match de la saison, et de loin. Surtout, elle a répondu présent dans les moments importants, avec plusieurs paniers décisifs dans le dernier quart-temps.

« C’est le James de la saison passée », peut se réjouir Kenny Atkinson après la rencontre. « On est encore très tôt dans la saison et les gars ont parfois besoin d’un certain temps pour se mettre dans le rythme. J’ai vu ça chez James. Il retrouve son niveau et revient au top de sa forme. C’est agréable de voir que ça se confirme dans cette partie. C’est une superstar qui adore jouer au Madison Square Garden et ça a aidé. »

Bien plus qu’un scoreur

De son côté, James Harden ne cache pas qu’il cherche encore ses marques. Mais le barbu le plus célèbre de la ligue tient aussi à rappeler que son impact ne se mesure plus seulement au nombre de points inscrits.

« Je suis encore à la recherche de solutions. C’est ma 18e saison, mon nom est James Harden et j’avais l’habitude de marquer beaucoup de points. Désormais, c’est cool si je continue de marquer des points mais je trouve d’autres moyens d’avoir de l’impact également », explique-t-il.

D’après le 9e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, « c’est ce que les gens ne comprennent pas » le concernant.

« Je choisis les moments où je peux marquer et ceux où je peux aider à gagner. J’ai commencé lentement mais je cherche mon rythme. Je vais travailler très dur et la roue va tourner. Il faut être patient. »

Est-ce donc aller trop vite de penser que ce 345e match à plus de 30 points pour James Harden (11e total de l’histoire, à égalité avec Allen Iverson) va définitivement lancer sa saison ? C’est en tout cas l’objectif, pour lui comme pour les Cavaliers. « Il faut construire sur cette victoire et lancer une dynamique », assure l’ancien MVP.

Car, comme le rappelle Donovan Mitchell, si Cleveland veut devenir l’équipe espérée, « il faut le faire de manière régulière. Et pas seulement réagir après une grosse défaite, mais après une grosse victoire ».

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22.9 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26.7 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31.4 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38.3 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38.0 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36.8 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38.1 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36.4 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35.4 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36.8 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36.5 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU/BRO 44 36.6 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2021-22 BRO/PHI 65 37.2 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2022-23 PHI 58 36.8 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 PHI/LAC 72 34.3 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35.3 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC/CLE 70 34.8 43.4 37.5 88.4 0.6 4.2 4.8 8.0 2.0 1.1 3.5 0.4 23.6 2026-27 CLE 12 32.7 39.0 38.6 84.4 0.3 4.3 4.6 5.6 2.0 0.8 2.9 0.5 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.