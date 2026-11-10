Kenny Atkinson n’a vraiment pas aimé l’attitude de ses titulaires

Cleveland peut s’en vouloir. Lundi, la franchise de l’Ohio affrontait des Hornets qui restaient sur six défaites de rang, et étaient privés de Kon Knueppel, Dennis Schröder, Brandon Miller ou encore Moussa Diabaté.

Une occasion en or pour les hommes de Kenny Atkinson de retrouver un bilan positif et de se rattraper après leur défaite face à New York. Mais il n’en fut rien, bien au contraire.

Les Cavaliers n’ont existé que pendant un quart-temps, avant de plier face à l’agressivité de Charlotte, qui a largement dominé la bataille du rebond. À l’image de Ryan Kalkbrenner, qui a capté 10 rebonds offensifs.

Sans solution, Cleveland a complètement pris l’eau, au point de compter jusqu’à 33 points de retard. Une immense déception pour son entraîneur, qui a pointé du doigt le manque d’engagement de ses titulaires.

« On n’a pas démarré avec le bon niveau d’énergie. Celui de Charlotte était à 10, le nôtre à 5 », a-t-il déploré. « Il faut féliciter les Hornets. Ils ont été actifs, bien plus agressifs. La différence au niveau de l’énergie était frappante. Ils étaient plus rapides que nous, ils arrivaient en premier sur la balle, et sur les rebonds évidemment. »

Kenny Atkinson veut aussi retenir le positif

Alors que son équipe sombrait dans le troisième quart-temps, Kenny Atkinson a décidé de chambouler ses rotations. Ses titulaires ont ainsi passé l’intégralité du dernier quart-temps sur le banc, laissant leurs remplaçants remporter largement la période (32-17) et réduire l’écart jusqu’à huit points.

« Je veux garder du positif, notamment sur le groupe qui a terminé le match avec passion, énergie et dureté », a expliqué le coach. « Le contraste entre ce groupe et nos leaders était révélateur. On se devait d’être meilleurs aux rebonds. Quand une équipe shoote à 50% à 3-points, on ne peut pas leur laisser de secondes chances, qui mènent souvent à des tirs ouverts. Mais il y a toujours du positif à tirer, ce sont de très bons matchs pour notre banc. »

L’occasion pour les jeunes de Cleveland de se montrer, Meleek Thomas en tête. Bonne surprise de ce début de saison, le 34e choix de la dernière Draft a inscrit 12 de ses 18 points dans le dernier quart-temps pour s’offrir un nouveau record en carrière.

Une combativité dont les titulaires devront s’inspirer dès mercredi, quand les Cavs se déplaceront à New York pour prendre leur revanche sur les Knicks et retrouver un bilan à l’équilibre. Kenny Atkinson se veut en tout cas confiant.

« On va rebondir », a promis l’entraîneur. « On a un bon groupe et on est tournés vers le match face à New York, une très bonne équipe contre qui on a déjà perdu. »