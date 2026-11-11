Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers se joue dans la nuit de mercredi 11 à jeudi 12 novembre 2026, à 2h00 (heure française), au Fiserv Forum, entre des Californiens premiers de la conférence Ouest avec dix victoires et deux défaites, et la franchise du Wisconsin dernière de l’Est avec une victoire et dix défaites.

Luka Doncic et les Lakers ont enchaîné six succès de suite, alors que les Bucks de Taylor Jenkins, pour sa première saison sur le banc, restent sur sept revers consécutifs, un contraste au cœur de notre pronostic NBA cette nuit.

Forme et perspectives : Bucks et Lakers sur des trajectoires opposées

Forme : 5 derniers matchs Milwaukee Bucks 1-10 · 15e de l’Est · à domicile D D D D D 98,2 Pts/match 115,2 Pts encaissés -17,0 Différentiel B2B Repos Los Angeles Lakers 10-2 · 1er de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 124,6 Pts/match 113,6 Pts encaissés +11,0 Différentiel 1j Repos

Les Lakers arrivent avec six victoires consécutives, dont un succès 124-114 à Atlanta obtenu sans Austin Reaves, absent pour maladie.

La veille, Austin Reaves avait inscrit 43 points, son meilleur total de la saison, lors de la victoire 121-116 à Detroit. Luka Doncic avait alors manqué cette rencontre en raison d’une gêne au dos.

Luka Doncic a retrouvé son rythme à Atlanta avec 32 points et 10 passes décisives, après avoir signé 53 points face aux Portland Trail Blazers le 6 novembre.

Les Bucks vivent une dynamique inverse, avec sept défaites consécutives, dont un 117-85 subi chez les New York Knicks mardi après avoir été menés de 24 points à la mi-temps.

Comparatif des équipes : saison Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers Lakers +15,7 105,8



121,5 Efficacité offensive Lakers -6,7 120,5



113,8 Efficacité défensive Bucks +4,9 45,2



40,3 Rebonds par match Bucks -0,3 16,5



16,8 Ballons perdus par match Lakers +7,7 % 43,0 %



50,7 % Réussite aux tirs

Le comparatif de la saison met en évidence la résistance des Bucks au rebond, mais aussi l’écart qui se creuse en attaque, avec 15,7 points de plus pour 100 possessions en faveur des Lakers.

Taylor Jenkins a reconnu après la défaite à New York que « ce que nous faisons en ce moment ne fonctionne pas », un constat confirmé par une moyenne de 98,2 points inscrits sur les cinq derniers matchs.

Les Lakers tirent à 50,7% de réussite, contre 43,0% pour les Bucks, une efficacité qui compense leur retard au rebond.

À l’extérieur, les Lakers affichent cinq victoires pour une défaite, tandis que les Bucks n’ont remporté qu’un seul de leurs six matches à domicile.

Infos équipes et absences : qui sera là chez les Bucks et les Lakers ?

Absences Milwaukee Bucks Tyler Herro, contusion au genou droit Absent Kel’el Ware, entorse à la cheville gauche À confirmer Los Angeles Lakers Quentin Grimes, entorse au doigt droit Incertain

Quentin Grimes s’est blessé au doigt droit face aux Detroit Pistons le 8 novembre. Absent à Atlanta, il reste incertain, la décision devant intervenir peu avant le coup d’envoi.

En son absence, le cinq de départ probable des Lakers réunirait Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler, avec Collin Sexton comme 6ème homme.

Les Lakers bénéficient d’un jour de repos après Atlanta, dans le cadre de la troisième étape d’un road trip de quatre matchs qui les conduira à Phoenix le dimanche 15 novembre. Les Bucks disputent en revanche la seconde soirée d’un back-to-back, après leur lourde défaite à New York.

Côté Bucks, Tyler Herro, meilleur marqueur de l’équipe avec 21,4 points, reste écarté en raison d’une contusion au genou droit.

Kel’el Ware, qui a joué à New York malgré une entorse à la cheville gauche, n’a pas de statut confirmé, le rapport officiel de la rencontre n’ayant pas encore été publié. Le cinq probable des Bucks reprend celui aligné à New York : Ryan Rollins, Brayden Burries, Jaime Jaquez Jr., Kyle Kuzma et Myles Turner.

Les trois duels qui peuvent faire basculer Bucks – Lakers

Ryan Rollins face à Luka Doncic Ryan Rollins MIL VS Luka Doncic LAL 4,1 Passes/match 4,5 Reb/match 7,9 Passes/match 7,8 Reb/match Ryan Rollins a hérité de la place de Tyler Herro dans le cinq de départ et doit désormais essayer de contenir le meilleur joueur de ce début de saison. Myles Turner face à Walker Kessler Myles Turner MIL VS Walker Kessler LAL 5,5 Reb/match 32,9 % Tirs 10,8 Reb/match 69,1 % Tirs Walker Kessler domine la raquette en efficacité, mais Myles Turner et les Bucks gardent l’avantage au rebond sur la saison. Kyle Kuzma face à Jake LaRavia Kyle Kuzma MIL VS Jake LaRavia LAL 33,3 % 3 pts 11,0 Pts/match 54,5 % 3 pts 6,1 Pts/match Kyle Kuzma, champion NBA avec les Lakers en 2020, retrouve son ancienne équipe, face à un Jake LaRavia très adroit mais avec un faible volume.

Ryan Rollins hérite de la mission la plus lourde : contenir Luka Doncic. Il délivre en moyenne quatre passes décisives par match, contre près de huit pour le meneur des Lakers, tandis que Kyle Kuzma, champion NBA avec Los Angeles en 2020, retrouve son ancienne franchise.

À l’intérieur, Walker Kessler tire à 69,1% de réussite, contre 32,9% pour Myles Turner. Cet écart d’efficacité pèse d’autant plus face à des Bucks supérieurs au rebond sur l’ensemble de la saison.

Paris joueurs sur Bucks – Lakers : trois lignes à suivre

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 36,5 39,3 Saison pts 41,8 5 derniers 10/12 Matchs joués Luka Doncic a été élu joueur de la semaine à l’Ouest avec 45,0 points de moyenne et affronte la défense la plus perméable de ces deux équipes. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 9,5 10,8 Saison reb 12,2 5 derniers 12/12 Matchs joués Walker Kessler a joué tous les matchs de la saison et sa moyenne récente dépasse son rendement de sa saison. Jaime Jaquez Jr. MIL Points marqués Plus de 13,5 15,3 Saison pts 14,2 5 derniers 11/11 Matchs joués Avec Tyler Herro absent, Jaime Jaquez Jr. récupère des tirs supplémentaires, comme à New York où il a été le meilleur marqueur des Bucks avec 16 points.

Ces seuils servent de repères d’analyse et doivent être comparés aux lignes proposées par les opérateurs, y compris sur les nouveaux sites de paris sportifs.

Luka Doncic et Walker Kessler composent deux des trois paris, les Bucks encaissant 123,3 points à domicile et perdant la bataille de l’efficacité dans la raquette.

Confrontations directes : ce que racontent les derniers Bucks – Lakers

Confrontations directes Milwaukee Bucks VS Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 101-105 Milwaukee Bucks Los Angeles Milwaukee Bucks 95-119 Los Angeles Lakers Luka Doncic : 41 points Milwaukee Los Angeles Lakers 89-118 Milwaukee Bucks Los Angeles Milwaukee Bucks 126-106 Los Angeles Lakers Milwaukee

Les Bucks ont remporté trois des quatre dernières confrontations, dont la plus récente, 105-101 à Los Angeles le 9 janvier 2026.

Les Lakers s’étaient imposés 119-95 à Milwaukee le 15 novembre 2025, avec 41 points de Luka Doncic.

Ces résultats ne servent toutefois que de contexte, les effectifs ayant fortement évolué : Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis évoluent désormais à Miami, tandis que LeBron James a quitté les Lakers.

Pronostics Bucks – Lakers : notre sélection pour le Fiserv Forum

Pronostics Écart Los Angeles Lakers -11,5 Les Bucks affichent un différentiel de -15,0 à domicile, un déficit que les Lakers, à +11,0 sur leurs cinq derniers matchs, peuvent encore creuser. Total Moins de 232,5 points Les Bucks n’ont pas dépassé 107 points sur leurs cinq derniers matchs et inscrivent 108,3 points à domicile. Perf. joueur Luka Doncic plus de 36,5 points Sa moyenne récente de 41,8 points dépasse largement le pari retenu. Perf. joueur Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Il capte 12,2 rebonds sur les 5 derniers matchs et devrait dominer dans la raquette.

Pronostic sur le score du match Milwaukee Bucks 106-121 Los Angeles Lakers Écart de points : 15 · Total de points : 227

Notre lecture repose sur l’écart d’efficacité offensive, l’absence de Tyler Herro et la fatigue liée au back-to-back pour les Bucks. Le code promo Unibet permet de comparer l’offre d’un opérateur avant de valider ses choix.

Quatre des cinq derniers matches des Lakers ont dépassé 230 points cumulés. Toutefois, leurs adversaires ont marqué davantage que les Bucks, qui n’ont pas atteint 110 points lors d’aucun de leurs cinq derniers matches.