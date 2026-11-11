LeBron James et Kevin Durant veulent révolutionner le basket chez les jeunes

LeBron James et Kevin Durant veulent changer le visage du basket chez les jeunes aux États-Unis. Les deux superstars font partie des investisseurs de la Futures Basketball League (FBL), une nouvelle compétition qui doit voir le jour en avril 2027, avec l’ambition de réunir les meilleurs espoirs du pays.

Selon ESPN, cette nouvelle ligue accueillera 120 joueurs de moins de 18 ans, répartis dans 12 équipes régionales. La saison aura lieu d’avril à août, sur dix week-ends, avant une phase finale pour désigner un champion.

Mais au-delà de la compétition, c’est tout le système de formation américain que ses fondateurs souhaitent changer.

« Les 150 meilleurs joueurs de moins de 18 ans du pays évoluent dans plus de 200 équipes différentes, réparties dans sept ligues au printemps et en été », explique Jason Stein, président et cofondateur de la FBL. « Ce n’est pas normal qu’ils ne soient pas justement rémunérés pour leur image et qu’ils ne bénéficient pas d’un véritable encadrement professionnel. C’est pour ça que cette ligue doit exister. »

Des adolescents rémunérés, sans sacrifier leur avenir universitaire

Actuellement, le basket US chez les jeunes repose sur les circuits estivaux organisés ou sponsorisés par les équipementiers, notamment Nike et Adidas. Des compétitions qui ne permettent pas toujours aux meilleurs talents de s’affronter, et qui privilégient parfois les performances individuelles au détriment de la formation collective.

La FBL entend proposer une autre approche, inspirée notamment des centres de formation européens, avec un encadrement technique, physique et éducatif renforcé.

Surtout, les joueurs seront rémunérés grâce à des contrats NIL (« Name, Image and Likeness »), qui permettent de monétiser leur nom, leur image et leur notoriété. Ils pourront même choisir de recevoir leur rémunération en argent, en parts de la ligue, ou sous une combinaison des deux, sous réserve des autorisations nécessaires.

Les montants n’ont pas encore été dévoilés, mais Derrick Rose, également investisseur et responsable de l’équipe de Chicago, assure qu’ils pourraient « changer des vies ».

« C’est quelque chose que j’aurais aimé avoir quand j’étais jeune », confie l’ancien MVP, qui souhaite également proposer un programme d’éducation financière à ses futurs joueurs.

La FBL assure par ailleurs que les participants conserveront leur éligibilité au lycée et en NCAA. Un argument important dans un paysage où les règles concernant l’éligibilité universitaire continuent d’évoluer.

Une autre structure avait déjà ouvert la voie : Overtime Elite, lancé en 2021, avec la possibilité pour les lycéens de toucher un salaire. Mais son modèle initial imposait aux joueurs rémunérés de renoncer à leur éligibilité universitaire, avant un assouplissement des règles.

LeBron James, Kevin Durant et Derrick Rose aux commandes

Pour attirer les meilleurs talents, la nouvelle ligue peut compter sur des investisseurs prestigieux. LeBron James est présent à travers LRMR Ventures, son fonds créé avec Maverick Carter, tandis que Kevin Durant participe au projet avec Boardroom Sports Holdings, fondé avec Rich Kleiman.

Paolo Banchero et Derrick Rose figurent également parmi les propriétaires d’équipes, aux côtés notamment de l’entrepreneur Gary Vaynerchuk, un pionnier du marketing numérique. Selon ESPN, le prix d’entrée pour acquérir une franchise atteint six millions de dollars, avec également une participation au capital de la ligue.

Reste à convaincre les meilleurs adolescents de quitter les circuits traditionnels, sans provoquer une guerre ouverte avec les équipementiers.

« C’est très bien de vouloir rémunérer les jeunes, mais la question sera toujours de savoir ce que vont faire les marques de chaussures », prévient Sonny Vaccaro, figure historique du basket amateur américain.

Jason Stein assure avoir déjà engagé des discussions constructives avec ces entreprises. Mais il estime surtout que le modèle actuel a atteint ses limites.

« Nous avons dépassé l’ancien système », affirme-t-il, alors que les meilleurs lycéens peuvent désormais devenir de véritables phénomènes médiatiques avant même leur arrivée à l’université.

Avec cette nouvelle ligue, LeBron James et Kevin Durant ne cherchent donc pas seulement à identifier les futures stars de la NBA. Ils veulent aussi transformer la manière dont elles sont formées… et rémunérées.

Reste à savoir si la FBL parviendra à s’imposer face aux circuits existants. Les premiers joueurs recrutés, les diffuseurs et les sponsors doivent encore être annoncés, comme le précise le communiqué officiel de la ligue.