Un « Dame Time » avant l’heure

Le Moda Center attendait ce genre de séquence depuis son retour. Face au Thunder, contre qui il a signé son plus bel exploit il y a quelques années, Damian Lillard a rappelé pourquoi quelques minutes peuvent parfois lui suffire pour faire basculer une rencontre.

À égalité à la pause (59-59), les Blazers ont remporté le troisième quart-temps 38-21, avec 13 points de leur meneur All-Star. Damian Lillard a ponctué cette accélération par un panier à 3-points inscrit à près de 12 mètres au buzzer, pour donner 17 longueurs d’avance à Portland (97-80).

Les Blazers ont ensuite maîtrisé la dernière période pour s’imposer 123-103. Damian Lillard a terminé avec 25 points à 8 sur 15 aux tirs, dont 4 sur 10 derrière l’arc, le tout en seulement 24 minutes.

« C’est beaucoup plus amusant d’être de ce côté-là », sourit Micah Nori, qui avait déjà observé un premier coup de chaud de son meneur face aux Suns.

Une nouvelle rotation bénéfique

Pour cette rencontre, l’entraîneur de Portland avait modifié son cinq majeur en installant Sidy Cissoko à la place de Scoot Henderson. Ce changement lui a également permis de revoir la gestion des minutes de Damian Lillard.

Jusqu’ici, le meneur évoluait généralement lors de trois courtes séquences par mi-temps. Face au Thunder, il a retrouvé les deux passages plus longs qui ont rythmé l’essentiel de sa carrière.

« Nous en avions parlé », confirme Damian Lillard. « Avant, les séquences étaient assez courtes et il peut être difficile de trouver un véritable rythme lorsque vous entrez et sortez aussi rapidement. Je me sentais très frais avec ces courts passages, mais cette nouvelle rotation m’accorde une vraie période de repos tout en me permettant de rester plus longtemps sur le terrain. »

Une organisation davantage adaptée à sa manière de construire ses matchs.

« Cela me permet de mettre le jeu en place comme je le fais habituellement, avec patience, en lâchant le ballon, en bougeant et en choisissant mieux mes moments. Cette formule a fonctionné pour moi. Nous allons continuer à chercher ce qui convient le mieux à l’équipe et à moi-même. »

Des écrans posés plus haut

Damian Lillard ne considère pas son coup de chaud comme la conséquence d’une erreur particulière de la défense d’Oklahoma City. Il préfère mettre en avant la qualité d’exécution de ses partenaires.

« C’est une équipe difficile à jouer. Ils sont physiques et mettent beaucoup de pression sur le porteur. Je ne pense pas que cela soit lié à quelque chose qu’ils auraient fait ou pas. Nous avons juste bien exécuté », explique-t-il.

Donovan Clingan et Robert Williams ont notamment posé leurs écrans plus haut, offrant davantage d’espace au meneur pour accélérer ou déclencher son tir.

« Notre rythme était meilleur et nous avons trouvé des espaces de liberté grâce à notre exécution. Nous avons aussi joué les uns pour les autres. »

Sur son tir lointain au buzzer, Jrue Holiday a spontanément posé un écran alors qu’aucun système n’était annoncé.

« Nous savions que nous voulions prendre le dernier tir. Le défenseur de Jrue redescendait simplement sur le terrain et Jrue a posé le premier écran. C’est ce qui m’a vraiment libéré. Ce n’était même pas un système », raconte Damian Lillard. « Cela montre les sacrifices de notre équipe et notre capacité à reconnaître ce qui se passe. Ces actions sont contagieuses. Tout le monde commence à se sentir bien. »

Un duo prometteur avec Deni Avdija

Micah Nori estime que les tirs successifs de Deni Avdija puis de Damian Lillard à la fin du troisième quart-temps ont définitivement fait basculer la rencontre.

« Ces deux accélérations ont permis de creuser l’écart et, d’une certaine manière, de plier le match », analyse-t-il. « Nous avons ensuite maintenu cette avance autour de 17 points, sans leur permettre de se rapprocher suffisamment pour faire revenir Shai. »

Damian Lillard souligne également la complémentarité grandissante de son association avec Deni Avdija, auteur de 24 points, 6 rebonds et 8 passes décisives.

« Nos jeux se complètent très bien. Il a besoin d’espace pour attaquer la raquette, et ma capacité à tirer, ainsi que l’attention que je provoque, lui offrent cet espace. De son côté, c’est un bon créateur et un bon passeur. Lorsque la défense se referme sur lui, je peux profiter des opportunités qui en découlent. »

Dix matchs ont suffi aux deux joueurs pour poser les bases de leur relation. De quoi permettre au « Dame Time » de frapper à nouveau. Même en troisième quart-temps.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 38.6 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 35.8 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 35.7 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 35.7 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 35.9 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 36.6 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 35.5 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 37.5 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 35.8 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36.4 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36.3 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35.3 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 58 36.1 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9 2026-27 POR 9 29.4 42.1 34.2 84.2 0.4 2.8 3.2 4.4 1.1 0.8 2.3 0.1 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.