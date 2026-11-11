Retrouvailles glaciales entre Jayson Tatum et Jaylen Brown…

« Il est de son côté, je suis du mien. » Jaylen Brown a campé sur ses positions, affichées deux jours plus tôt, en ignorant Jayson Tatum, venu le saluer au coup d’envoi de la rencontre entre Sixers et Celtics cette nuit.

Un match qui ne donnera lieu à aucune véritable interaction entre les deux anciens coéquipiers. « Il n’y a pas de quoi en faire les gros titres. Je me préparais simplement pour le match, pour l’entre-deux, pour aller sur le terrain, jouer, prendre du plaisir et essayer de gagner », lâche Jayson Tatum sur le fait d’avoir été snobé d’entrée de jeu.

Ce dernier peut repartir de Philadelphie avec le sentiment du devoir accompli. Dans le sillage d’un grand Paul George (36 points), les Celtics l’ont emporté de plus de 20 points et ont pris les commandes à l’Est.

« Au bout du compte, ce match n’avait pas vraiment d’importance. On doit prendre l’avion ce soir, on a un autre match demain contre une bonne équipe de Toronto », relativise Jayson Tatum, tout en admettant que « l’agitation [était] retombée ».

Une agitation qui ne l’a pas empêché de signer une bonne sortie à 21 points (8/17 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes. Là où Jaylen Brown a beaucoup moins pesé sur les débats avec ses 13 points (4/9 aux tirs) et 5 rebonds. La faute notamment à des problèmes de fautes qui l’ont laissé « frustré ».

Joe Mazzulla retient la « stabilité émotionnelle » de Tatum

« Ces deux fautes précoces ont quelque peu perturbé mon rythme pendant tout le match et j’ai eu du mal à le retrouver. Mais pas d’excuses, on a eu des occasions de revenir dans la partie. Le match était serré à un moment donné, puis ils ont été incroyablement adroits au tir et ont très bien exécuté leurs systèmes », reconnaît l’ailier, alors que les Celtics ont définitivement fait la différence dans le dernier quart-temps.

Et le fait d’avoir ignoré Tatum à l’entre-deux ? « Je me concentre sur ce qu’il y a de mieux à faire pour mon équipe. Pour être honnête, je ne prêtais pas attention à tout le reste. Mais bravo à Jayson, il a bien joué ce soir. Bravo aux Celtics. Ils ont bien exécuté leurs systèmes et ont été incroyablement adroits au tir. Ils ont été la meilleure équipe. »

Malgré la froideur des retrouvailles, Jaylen Brown reconnaît donc la supériorité de son ancien coéquipier et des Celtics. De son côté, Joe Mazzulla retient surtout la « stabilité émotionnelle » dont fait preuve Jayson Tatum.

« Ce ne sont que des mots. Ce n’est pas comme si sa vie était en danger. Il n’y a pas d’armes, personne ne lui jette quoi que ce soit, personne ne l’attaque. Donc, ce n’est pas vraiment si grave. Il est probablement sous les projecteurs depuis qu’il a 12 ans […] On ne reconnaît pas assez [cette] stabilité », juge le coach des Celtics.

Reste à savoir si les relations entre les deux anciens partenaires se seront réchauffées d’ici le 21 janvier, date du prochain déplacement des Sixers à Boston. Ce sera alors le premier retour de Jaylen Brown sur ses anciennes terres.