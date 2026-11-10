Rick Carlisle dénonce une faute « digne du football américain »

Les Pacers n’ont perdu que de trois points face aux Mavericks, notamment à cause des 43 points de Cooper Flagg, mais l’issue aurait pu être tout autre.

À 20 secondes du terme, Indiana accuse trois points de retard. Aaron Nesmith tente d’égaliser, mais manque sa tentative derrière l’arc. P.J. Washington prend le rebond et Pascal Siakam est contraint de l’envoyer tirer deux lancers francs. Sur la ligne, l’ailier signe un 0/2 et offre une nouvelle balle d’égalisation à Indiana.

Andrew Nembhard tente alors de trouver Pascal Siakam à 3-points, mais Caleb Martin surgit et intercepte le ballon pour sceller le sort du match. Le problème, c’est qu’il percute aussi Pascal Siakam, ce qui déclenche la colère de Rick Carlisle sur le banc. L’entraîneur des Pacers estime que son joueur a été victime d’une faute.

« C’était un choc digne d’un match de football américain », fustige Rick Carlisle après la rencontre. « C’est clairement une faute et nous aurions dû tirer deux lancers francs avec 3,5 secondes à jouer. Je ne sais pas ce que les arbitres ont regardé et lorsque l’on demande une justification, la réponse est choquante. »

« Mon équipe méritait une opportunité »

Rick Carlisle n’est néanmoins pas entré dans les détails de cet échange avec le corps arbitral. L’entraîneur des Pacers a pourtant précisé que Caleb Martin aurait même pu décider de commettre une faute volontairement.

En envoyant Pascal Siakam sur la ligne, Dallas aurait toujours conservé un point d’avance si le Camerounais avait converti ses deux tirs. Mais Indiana aurait au moins eu une occasion de prolonger le suspense…

« Mon équipe a tout donné dans ce match. Elle a mérité une opportunité pour gagner cette rencontre », poursuit Rick Carlisle. « L’arbitre aurait dû siffler. Cela ressemblait à une charge contre un joueur sans défense comme on peut en voir au football américain. »

Après le buzzer final, Pascal Siakam s’est lui aussi plaint auprès des arbitres, estimant avoir été victime d’une faute. Les Pacers sont en tout cas tombés sur le parquet des Mavericks et concèdent leur huitième défaite en onze matchs.