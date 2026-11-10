Le nouveau coup de chaud de Cooper Flagg

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Moins de 24 heures après avoir établi son record personnel à la passe avec 12 « assists » dans la victoire face aux Nets, Cooper Flagg a remis ça face aux Pacers, cette fois en privilégiant le scoring. L’ailier se montre dès les premières minutes avec deux dunks qui participent à un 11-0 texan. À la mi-temps, il compte déjà 13 points, mais c’est au retour des vestiaires qu’il fait véritablement exploser la défense d’Indiana.

Cooper Flagg ouvre la deuxième mi-temps avec un « fadeaway » sur la tête de Kelly Oubre Jr. Une minute plus tard, c’est au tour d’Andrew Nembhard de subir son adresse à mi-distance. Le jeune ailier profite ensuite de son avantage physique sur Aaron Nesmith pour finir près du cercle. Une démonstration de sa panoplie offensive, entre puissance, toucher et lecture des duels.

« Il peut attaquer le cercle. Le fait qu’il soit quasiment gaucher l’aide lorsqu’il est dans la raquette », souligne son entraîneur Dusty May. « Il a une bonne finition avec sa main gauche. Il arrive aussi à trouver ses positions de tir. S’il se retrouve face à un défenseur plus petit, il peut tirer au-dessus de lui. Lors des dernières rencontres, il a mis ses tirs à 3-points et il a réussi tous ses lancers francs. Il a mis 43 points ce soir en faisant un peu de tout. »

Aaron Nesmith ne trouve guère de solutions face à Cooper Flagg, qui inscrit notamment un tir à 3-points sur sa tête avant de provoquer une faute pour convertir un 2+1. À une minute du terme, c’est au tour de Pascal Siakam de subir son adresse, permettant au sophomore de dépasser la barre des 40 points.

Le sang-froid d’un vétéran

« Je pense que cela représente le basket que je joue et la manière dont j’ai été élevé. Je suis tout simplement un compétiteur », raconte l’ailier de Dallas. « Dès que je rentre sur le terrain, je deviens un compétiteur et j’essaie de réaliser autant d’actions décisives que possible. Mes coéquipiers me mettent dans de bonnes positions et mes entraîneurs me font confiance pour que j’aille sur le terrain réaliser ces actions. »

Malgré toutes les prouesses de Cooper Flagg, les Pacers restent dans la rencontre et ne comptent qu’un point de retard après un panier primé d’Aaron Nesmith à 52 secondes de la fin. Sur la possession suivante, le ballon revient logiquement à Cooper Flagg. Malgré la présence d’Andrew Nembhard, le sophomore part sur sa main gauche, s’arrête à 45 degrés et sanctionne.

Aaron Nesmith répond encore à 3-points, mais Kyrie Irving se charge d’inscrire les lancers francs qui permettent à Dallas de s’imposer (125-122). En 39 minutes, Cooper Flagg termine avec 43 points, dont 30 en deuxième mi-temps, à 16/25 au tir, 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions.

Alors qu’il n’a pas encore 20 ans, il signe déjà son cinquième match à plus de 40 points, un record NBA pour un adolescent. Il rejoint également Kevin Durant parmi les seuls joueurs de moins de 20 ans à avoir compilé au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes dans une rencontre.

« Nous disons que c’est encore un adolescent, mais il joue avec une maturité qui dépasse largement son âge. Cette nouvelle génération qui arrive dans la Ligue n’a peur de rien et je trouve qu’il s’inscrit parfaitement dans cette dynamique », remarque Kyrie Irving. « Je suis ravi de l’avoir à mes côtés. Nous n’arrêtons pas de nous dire que nous pouvons aller encore plus loin et qu’il faut continuer à aller de l’avant. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 10 34.1 50.0 29.2 90.3 1.0 5.9 6.9 6.9 2.3 2.2 3.3 0.8 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.