Cooper Flagg s’offre un record à la passe entre deux sandwichs

Face aux Nets, Cooper Flagg a démarré la rencontre pied au plancher, avec 14 points dans le premier quart-temps, puis 20 à la pause. De quoi pousser Jordi Fernandez à multiplier les prises à deux en seconde période.

Mais Cooper Flagg a su s’adapter. Moins sollicité pour marquer, il a profité de l’attention défensive pour servir ses coéquipiers démarqués. Le principal bénéficiaire ? Daniel Gafford, auteur de 18 points à 7/8 aux tirs, dont cinq paniers inscrits sur des passes de son jeune coéquipier.

« Je pense qu’il y a évidemment encore de la place pour progresser, mais c’est un secteur sur lequel je travaille », analyse Cooper Flagg à propos de son jeu de passes. « J’essaie simplement de prendre les bonnes décisions, mais je pense que cela en dit long sur notre groupe. On se fait tous confiance. Notre groupe est soudé, tout le monde se sacrifie et prend les bonnes décisions. Cela rend le jeu plus facile pour tout le monde. »

Cooper Flagg en pleine prise de masse

Dans la large victoire des Mavericks, Cooper Flagg a finalement compilé 25 points et 12 passes décisives, son nouveau record personnel. Avec plus de 30 points d’avance dans le dernier quart-temps, Dallas a pu ouvrir son banc et laisser souffler son jeune ailier.

L’occasion pour le ROY en titre de déguster un sandwich au beurre de cacahuète en regardant la fin de la rencontre. Une habitude qui commence à se remarquer puisqu’il avait déjà été aperçu avec le même encas face au Jazz.

« Je tiens à saluer le travail des préparateurs physiques et de l’équipe médicale. Ce sont les meilleurs dans leur domaine. J’essaie de prendre du poids et de gagner du muscle, donc j’essaie de répondre à ces exigences et de prendre de l’avance », explique Cooper Flagg, interrogé sur ces collations en plein match. « Nous avons encore un match demain. J’essaie de faire le plein de calories et d’être prêt pour le prochain match. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 9 33.6 47.7 26.2 89.1 0.9 5.7 6.6 7.0 2.1 2.1 3.1 0.8 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.