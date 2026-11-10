Un coup de pouce de Kevin Durant au rebond

S’il est plus timide offensivement qu’à l’habitude depuis le début de saison, avec moins de tirs et de points qu’à l’accoutumée, Kevin Durant reste utile ailleurs pour les Rockets. La preuve dans la victoire face aux Nuggets, durant laquelle il a compilé 23 points, 12 rebonds et 8 passes. « Merde ! », s’est-il amusé à dire quand un journaliste lui a fait remarquer qu’il avait manqué un triple-double pour deux passes.

Ce qui est particulièrement notable, ce sont ses 12 prises, toutes défensives. Ime Udoka était privé de Steven Adams, Clint Capela et Oscar Tshiebwe pour contrer Nikola Jokic. Dès lors, quand Alperen Sengun devait rejoindre le banc pour souffler, le coach a bricolé avec Jabari Smith Jr. au poste de pivot, et Kevin Durant pour l’épauler.

« J’ai aimé notre manière de répondre. On est devenu les agresseurs et c’est le jour et la nuit quand on joue comme ça », s’enthousiasme le coach de Houston. « On peut constater les ballons perdus que l’on provoque, l’impact physique que l’on met, et cela se traduit ensuite en attaque. Ça a changé la rencontre à un moment. »

En version « small ball », il doit en faire plus

En fin de troisième quart-temps notamment, puisque face à Nikola Jokic, et sans Alperen Sengun, les Rockets passent un 17-8 pour reprendre les commandes de la partie. Pour revenir à « KD », il a donc gobé 12 rebonds, qui viennent s’ajouter aux 10 déjà attrapés dans la défaite face à Phoenix.

« Il veut gagner et fera tout pour ça. Face aux Suns, on est revenu, on a joué petit et lui, Jabari et Amen Thompson ont été excellents au rebond », rappelle Ime Udoka. « Quand on joue petit, il faut que chacun fasse des efforts. »

Le vétéran avait parfaitement débuté face à Denver, avec 11 points (5/7 au shoot) en premier quart-temps, avant d’être maladroit ensuite, en shootant à 1/8 le restant de la partie. Son 10/10 aux lancers-francs, ses rebonds et ses passes ont permis de compenser, de faire oublier cette très moyenne prestation au tir pour lui (6/15).

« Je ne veux pas être un boulet sur le parquet, j’essaie simplement de faire mon possible pour l’équipe », commente le double champion NBA. « Ma présence permet tellement de choses en attaque, mais je peux aussi avoir de l’impact de l’autre côté. Surtout quand on joue petit, prendre des rebonds devient une clé pour nous. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 11 34.3 49.6 35.7 86.4 0.4 5.9 6.3 3.5 2.2 0.6 3.4 1.4 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.