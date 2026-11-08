Kevin Durant a perdu sa « clutch attitude »

Kevin Durant n’a pas cherché d’excuse après la défaite des Rockets à Phoenix. Face à son ancienne équipe, l’ailier All-Star a terminé avec 21 points et 10 rebonds, mais seulement 5 réussites sur 14 tentatives, dont un affreux 1/7 derrière l’arc. Il a surtout manqué le tir à 3-points qui aurait pu envoyer la rencontre en prolongation.

Une ultime possession improvisée après un rebond défensif. Houston a tenté de profiter de la transition, mais Kevin Durant n’a pas réussi à sanctionner.

« J’essayais simplement de prendre un tir. Ce n’était pas un système prévu », a-t-il expliqué. « J’ai pris le rebond, remonté le ballon et cherché une meilleure occasion. J’ai quand même obtenu un bon tir, mais je dois le mettre. »

Il s’agit déjà de la deuxième rencontre serrée que Houston ne parvient pas à conclure cette saison. Sans détour, Kevin Durant endosse la responsabilité de ces difficultés dans les fins de match.

« C’est pour moi. Je dois simplement rentrer mes tirs », a-t-il déclaré. « Mes coéquipiers comptent sur moi dans le quatrième quart-temps et je n’ai pas encore répondu présent. »

L’ancien MVP a notamment regretté son manque d’agressivité initial. Il n’a tenté qu’un tir durant le premier quart-temps, alors que Phoenix a rapidement pris jusqu’à 19 longueurs d’avance. Les Rockets sont revenus grâce à un 22-3 avant la pause, sans parvenir à prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

« Je n’ai pas été assez agressif pour commencer et j’ai raté trop de tirs ouverts. Je termine à 5/14 », a poursuivi KD. « Mes coéquipiers se nourrissent de ce que je fais. Lorsqu’ils me voient mettre mes tirs, ils gagnent aussi en confiance. Nous n’avons tout simplement pas bien joué offensivement et je prends cela pour moi. »

Le contraste avec Devin Booker

Kevin Durant a pourtant essayé de peser différemment. Utilisé comme poseur d’écran pour Fred VanVleet, il a accepté d’endosser un rôle de leurre afin de libérer ses coéquipiers.

« Le coach dit toujours que mon défenseur ne me quittera jamais », a-t-il expliqué. « Si je peux servir de leurre, poser des écrans ou simplement créer de l’espace, c’est ce qu’il veut que je fasse. C’est ce que j’essaie d’apporter à mes coéquipiers. Mais je dois mieux convertir mes tirs. »

Dans le camp opposé, Devin Booker a justement réussi les tirs qui comptaient. L’arrière des Suns a inscrit neuf points consécutifs dans les dernières minutes pour départager les deux équipes.

Une nouvelle démonstration de sang-froid que son ancien coéquipier a saluée avec franchise.

« Il a réussi à se libérer grâce à quelques écrans et il a aussi rentré des tirs difficiles, notamment ce tir avec une trajectoire très haute », a analysé Kevin Durant. « C’est un grand créateur de tirs. On peut regarder sa ligne statistique, ses 10/24 et ses quatre pertes de balle, mais il y a ces quelques tirs inscrits à la fin. C’est ce qu’il fait. C’est pour cela qu’il est payé et c’est pour cela que c’est un futur Hall of Famer. »

La ville de Phoenix lui manque

Ce retour dans l’Arizona n’a toutefois pas suscité chez Kevin Durant les mêmes émotions que les retrouvailles de Jalen Green et Dillon Brooks avec Houston. L’ailier a refusé d’accorder une portée particulière à la rencontre. « C’était un match normal. Je n’ai joué ici que deux ans et demi, ce n’est pas si profond que cela », a-t-il tempéré.

KD conserve néanmoins un attachement évident pour la ville dans laquelle il a évolué entre 2023 et 2025.

« J’ai adoré vivre à Phoenix et ça me manque tous les jours, pour être honnête. C’est mon endroit préféré parmi toutes les villes où j’ai joué. Mais en dehors de cela, je n’ai de problème avec personne. »

Le retour avait donc quelque chose d’agréable. La fin de rencontre, nettement moins, et Kevin Durant sait que les Rockets devront apprendre de ce nouvel échec dans le « money time ».

« Les quatrièmes quart-temps et les matchs serrés, c’est ce qui définit la NBA », a-t-il conclu. « Plus on peut accumuler ce genre d’expérience, revoir les images et comprendre quels cinq fonctionnent ou quels angles utiliser, mieux ce sera. C’est une bonne chose d’avoir déjà disputé quelques rencontres comme celle-ci. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 9 33.7 52.7 40.6 83.6 0.4 4.8 5.2 3.0 2.2 0.7 3.1 1.6 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.