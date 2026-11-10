Joe Mazzulla n’oublie pas l’impact de Kristaps Porzingis aux Celtics

La décision de Kristaps Porzingis de s’éloigner du basket a forcément touché ceux qui ont pu le côtoyer.

Parmi eux, Joe Mazzulla, qui a dirigé le Letton pendant deux saisons à Boston et qui a tenu à le contacter personnellement pour prendre de ses nouvelles.

« Je lui ai parlé dans l’avion, je l’ai contacté », a raconté le technicien. « On a eu une bonne conversation. Plusieurs membres de mon staff ont aussi échangé avec lui. Je pense que c’est un bon rappel des épreuves que l’on traverse tout au long d’une saison. On regarde ces gars en tant qu’athlètes et basketteurs, mais ils sont bien plus que ça. »

Puis d’ajouter : « Leur visibilité, leur vie, leur carrière… Tout ça dépasse largement ce qui se passe sur les parquets. C’est donc une bonne piqûre de rappel. On a pu en discuter avec lui et il est dans un bon état d’esprit. Tout ce que l’on va pouvoir faire pour l’aider, on le fera. Je me sens en tout cas reconnaissant pour le temps que j’ai pu partager avec lui, sur le terrain et en dehors. »

Celui qui illuminait le vestiaire

Au-delà de ses qualités sur le parquet, Joe Mazzulla a tenu à souligner l’importance de Kristaps Porzingis dans la vie du groupe celte. Arrivé à Boston à l’été 2023, le Letton avait rapidement trouvé sa place dans un collectif qui allait remporter le titre quelques mois plus tard. Et son influence ne se limitait visiblement pas à ses performances.

« C’est le genre de gars qui, lorsqu’il entre dans une pièce, l’illumine et transforme tout le vestiaire », a expliqué l’entraîneur des Celtics. « Durant toutes ses années [à Boston], il était un peu celui qui brisait la glace. Il apportait une touche de bonne humeur face aux exigences de la saison régulière et face à la pression qui accompagne le maillot des Celtics. Il a apporté de la joie et il a eu un impact positif sur le vestiaire. »

Un bel hommage qui rappelle à quel point Kristaps Porzingis avait compté dans la conquête du titre en 2024. Malgré des pépins physiques récurrents, le Letton avait été l’un des éléments importants de cette équipe, aussi bien par son apport sur le terrain que par sa personnalité au sein du groupe.

Toujours sous contrat avec les Warriors, qui doivent désormais réfléchir à son avenir, « KP » n’a pas annoncé sa retraite définitive. Mais un éventuel retour sur les parquets reste aujourd’hui très incertain.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.