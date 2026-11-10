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Joe Mazzulla n’oublie pas l’impact de Kristaps Porzingis aux Celtics

Publié le 10/11/2026 à 19:15 Twitter Facebook

NBA – Alors que Kristaps Porzingis a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour privilégier sa santé, son ancien entraîneur à Boston, Joe Mazzulla, lui a apporté son soutien.

Kristaps PorzingisLa décision de Kristaps Porzingis de s’éloigner du basket a forcément touché ceux qui ont pu le côtoyer.

Parmi eux, Joe Mazzulla, qui a dirigé le Letton pendant deux saisons à Boston et qui a tenu à le contacter personnellement pour prendre de ses nouvelles.

« Je lui ai parlé dans l’avion, je l’ai contacté », a raconté le technicien. « On a eu une bonne conversation. Plusieurs membres de mon staff ont aussi échangé avec lui. Je pense que c’est un bon rappel des épreuves que l’on traverse tout au long d’une saison. On regarde ces gars en tant qu’athlètes et basketteurs, mais ils sont bien plus que ça. »

Puis d’ajouter : « Leur visibilité, leur vie, leur carrière… Tout ça dépasse largement ce qui se passe sur les parquets. C’est donc une bonne piqûre de rappel. On a pu en discuter avec lui et il est dans un bon état d’esprit. Tout ce que l’on va pouvoir faire pour l’aider, on le fera. Je me sens en tout cas reconnaissant pour le temps que j’ai pu partager avec lui, sur le terrain et en dehors. »

Celui qui illuminait le vestiaire

Au-delà de ses qualités sur le parquet, Joe Mazzulla a tenu à souligner l’importance de Kristaps Porzingis dans la vie du groupe celte. Arrivé à Boston à l’été 2023, le Letton avait rapidement trouvé sa place dans un collectif qui allait remporter le titre quelques mois plus tard. Et son influence ne se limitait visiblement pas à ses performances.

« C’est le genre de gars qui, lorsqu’il entre dans une pièce, l’illumine et transforme tout le vestiaire », a expliqué l’entraîneur des Celtics. « Durant toutes ses années [à Boston], il était un peu celui qui brisait la glace. Il apportait une touche de bonne humeur face aux exigences de la saison régulière et face à la pression qui accompagne le maillot des Celtics. Il a apporté de la joie et il a eu un impact positif sur le vestiaire. »

Un bel hommage qui rappelle à quel point Kristaps Porzingis avait compté dans la conquête du titre en 2024. Malgré des pépins physiques récurrents, le Letton avait été l’un des éléments importants de cette équipe, aussi bien par son apport sur le terrain que par sa personnalité au sein du groupe.

Toujours sous contrat avec les Warriors, qui doivent désormais réfléchir à son avenir, « KP » n’a pas annoncé sa retraite définitive. Mais un éventuel retour sur les parquets reste aujourd’hui très incertain.

Kristaps PorzingisPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2015-16NYK7228.442.133.383.81.85.57.31.32.80.71.71.914.3
2016-17NYK6632.845.035.778.61.75.57.21.53.70.71.82.018.1
2017-18NYK4832.443.939.579.31.35.36.61.22.90.81.92.422.7
2019-20DAL5731.842.735.279.91.87.79.51.83.20.71.62.020.4
2020-21DAL4330.947.637.685.51.97.08.91.62.70.51.21.320.1
2021-22DAL/WAS5129.045.931.086.72.06.18.12.32.70.71.61.620.2
2022-23WAS6532.649.838.585.11.86.68.42.73.00.92.11.523.2
2023-24BOS5729.651.637.585.81.75.57.22.02.70.71.61.920.1
2024-25BOS4228.848.341.280.91.65.16.82.12.80.71.31.519.5
2025-26ATL/GSW3224.044.633.884.21.34.05.22.52.90.61.31.216.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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