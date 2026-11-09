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Philadelphie 76ers – Boston Celtics : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 9/11/2026 à 16:26 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA 76ers – Celtics, Philadelphie accueille Boston au Xfinity Mobile Arena dans la nuit de mardi à mercredi, à 2 h, heure française. Jaylen Brown retrouve pour la première fois en saison régulière le club qu’il a quitté cet été dans un duel contre Jayson Tatum.

Les 76ers avaient remporté leur série du premier tour des playoffs 2026 en s’imposant lors du Game 7 au TD Garden, après avoir été menés 3-1. L’échange qui a envoyé Jaylen Brown à Philadelphie contre Paul George ajoute une dimension personnelle à cette reprise, prolongée par notre pronostic NBA du jour pour le reste de la soirée.

Dans cet article

Forme des 76ers et des Celtics avant ce duel du haut de tableau

Forme : 5 derniers matchs

Philadelphia 76ers
9-2 · 1er à l’Est · à domicile
VVVDV
113,8 Pts/match
111,4 Pts encaissés
+2,4 Différentiel
1j Repos

Boston Celtics
8-2 · 2e à l’Est · à l’extérieur
VDVVV
109,2 Pts/match
97,0 Pts encaissés
+12,2 Différentiel
1j Repos

Les Celtics ont battu leurs adversaires de 12,2 points de moyenne sur leurs cinq derniers matchs, avec un succès 119-80 à Charlotte comme point d’orgue.

Depuis leur revers à Houston (93-109), les Celtics ont enchaîné trois succès. Ils ont notamment dominé Milwaukee à deux reprises en quatre jours, d’abord 109-102, puis 117-97 dimanche.

En tête de la conférence Est avec neuf victoires pour deux défaites, Philadelphie a connu une période moins régulière. Les Sixers ont subi un lourd revers à Cleveland (95-119), entre deux succès à Detroit et à Chicago.

Dimanche, ils ont dû batailler pour venir à bout des Bulls (127-121) pourtant au fond du classement à l’Est. Jaylen Brown a inscrit 29 points et LeBron James en a ajouté 22.

Comparatif des équipes : saison
Philadelphia 76ersBoston Celtics
Celtics +7,6
110,3

117,9
Efficacité offensive
Celtics -1,3
107,6

106,3
Efficacité défensive
Celtics +1,6
43,4

45,0
Rebonds par match
76ers -2,0
12,9

14,9
Ballons perdus
Celtics +0,8 %
44,6 %

45,4 %
Réussite aux tirs

Boston se distingue nettement sur l’ensemble de la saison, avec un net rating de +11,6 contre +2,7 pour Philadelphie. Cet indicateur mesure le différentiel de points pour 100 possessions.

Les Sixers peuvent toutefois s’appuyer sur une meilleure maîtrise du ballon : ils commettent deux pertes de balle de moins par rencontre que les Celtics. Un atout précieux si chaque possession pèse dans la balance.

Boston présente également de solides garanties en déplacement, avec trois victoires en cinq sorties et seulement 100,8 points concédés par match.

À domicile, Philadelphie encaisse 105,6 points par rencontre, soit près de cinq de plus que Boston à l’extérieur. Cette différence défensive renforce notre préférence pour les visiteurs.

Joel Embiid, Adem Bona et Devin Carter, les absences à suivre entre 76ers et Celtics

Absences
Philadelphia 76ers
Joel Embiid, pied droit (gestion) À confirmer
Adem Bona, entorse cervicale À confirmer
Dominick Barlow, réaction de stress lombaire Absent
Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille droit, absent pour la saison Absent
Boston Celtics
Devin Carter, mononucléose, sans date de retour Absent

En l’absence de rapport officiel au moment de la rédaction, la participation de Joel Embiid reste le principal point à surveiller à Philadelphie. Son pied droit impose une gestion, même s’il a disputé près de 29 minutes dimanche et que cette rencontre ne s’inscrit pas dans un back-to-back.

Adem Bona, absent dimanche pour une entorse cervicale, pourrait revenir pour cette affiche. Dominick Barlow reste gêné par une réaction de stress lombaire, tandis qu’Ariel Hukporti ne rejouera pas de la saison après une rupture du tendon d’Achille.

À Boston, Devin Carter est annoncé indisponible de longue durée en raison d’une mononucléose. Les Celtics joueront dès mercredi soir, heure locale, à Toronto, un enchaînement susceptible d’influencer la répartition du temps de jeu.

Les Sixers devraient reconduire le cinq aligné dimanche : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid. Boston pourrait débuter avec Derrick White, Paul George, Jordan Walsh, Jayson Tatum et Neemias Queta, mais cette composition reste à confirmer. Les statuts médicaux devront également être vérifiés dans le rapport officiel, actualisé au fil de la journée.

Les duels qui peuvent faire basculer 76ers – Celtics

Jaylen Brown face à Jayson Tatum
Jaylen Brown

Jaylen Brown
PHI
VS
Jayson Tatum

Jayson Tatum
BOS
22,3 Pts/match
4,0 Passes
27,1 Pts/match
7,8 Passes
Cinq derniers matchs, points par match : Jaylen Brown 22,8 · Jayson Tatum 26,5

Neuf saisons de vestiaire commun leur ont appris les habitudes de l’autre, ce qui limite l’effet de surprise des deux côtés.

Joel Embiid face à Neemias Queta
Joel Embiid

Joel Embiid
PHI
VS
Neemias Queta

Neemias Queta
BOS
17,9 Pts/match
9,7 Rebonds
9,5 Pts/match
6,2 Rebonds
Cinq derniers matchs, rebonds par match : Joel Embiid 9,3 · Neemias Queta 7,6

Joel Embiid domine ce duel direct dans la raquette, mais Boston compense en collectant plus de rebonds au total.

Tyrese Maxey face à Derrick White
Tyrese Maxey

Tyrese Maxey
PHI
VS
Derrick White

Derrick White
BOS
26,9 Pts/match
5,5 Passes
12,9 Pts/match
5,3 Passes
Cinq derniers matchs, points par match : Tyrese Maxey 25,4 · Derrick White 14,0

Philadelphie s’appuie sur Tyrese Maxey pour alimenter le score, tandis que Boston compte sur les qualités d’anticipation de Derrick White pour couper les lignes de passe.

Jaylen Brown et Jayson Tatum ont partagé neuf saisons à Boston, et même si Jaylen Brown dit qu’il suffira de « check the ball up » et que Jayson Tatum parle d’absence de rancœur, ce premier face-à-face concentrera naturellement l’attention.

À l’intérieur, Joel Embiid face à Neemias Queta décidera en grande partie du combat aux rebonds, et le tête-à-tête entre Tyrese Maxey et Derrick White opposera le meilleur marqueur des 76ers à un défenseur qui vole 1,4 ballon par match.

Paris joueurs sur 76ers – Celtics, avec Jayson Tatum, Joel Embiid et Tyrese Maxey

Paris sur les performances individuelles
Jayson Tatum

Jayson TatumBOS

Points marquésPlus de 24,5
27,1 Moy. saison
26,5 5 derniers

Jayson Tatum dépasse cette ligne sur la saison comme sur ses cinq derniers matchs, et l’attaque de Boston passe toujours par lui.

Joel Embiid

Joel EmbiidPHI

RebondsPlus de 8,5
9,7 Moy. saison
9,3 5 derniers

Sous réserve d’être déclaré apte, Joel Embiid présente des moyennes supérieures à ce seuil, aussi bien sur la saison que sur la période récente. Il reste notamment sur 10 rebonds captés dimanche à Chicago.

Tyrese Maxey

Tyrese MaxeyPHI

Points marquésPlus de 23,5
26,9 Moy. saison
25,4 5 derniers

Tyrese Maxey reste le premier marqueur des 76ers, au-dessus de ce plafond sur les deux périodes, et il a signé 27 points à Chicago.

Ces trois paris sont choisis pour leur régularité sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et avant de miser, mieux vaut savoir quel bookmaker choisir selon les cotes proposées sur chaque marché.

Confrontations directes entre Celtics et 76ers, avec le Game 7 en toile de fond

Confrontations directes
Philadelphia 76ers

VS

Boston Celtics
2 mai 202676ers 109-100 CelticsJoel Embiid, 34 ptsBoston
30 avr. 202676ers 106-93 CelticsPhiladelphie
28 avr. 202676ers 113-97 CelticsBoston
26 avr. 2026Celtics 128-96 76ersPhiladelphie

Philadelphie a remporté la série du premier tour 4-3 après avoir été menée 3-1. Les Sixers ont conclu par un succès 109-100 à Boston lors du Game 7, au cours duquel Joel Embiid a inscrit 34 points.

Ce retournement de situation a fait de Philadelphie la 14e équipe de l’histoire de la NBA à renverser un déficit de 3-1 dans une série au meilleur des sept matchs. Les Sixers ont également signé leur première victoire de série en playoffs face à Boston depuis 44 ans.

Jayson Tatum était absent lors de ce Game 7 et les effectifs ont depuis été remaniés, notamment avec l’échange entre Jaylen Brown et Paul George. Cette série sert donc davantage de décor qu’un véritable indicateur pour la rencontre de ce soir.

Pronostic 76ers – Celtics et paris conseillés

Pronostics
VainqueurCeltics vainqueurs à PhiladelphieBoston affiche la meilleure efficacité aux deux bouts du terrain sur la saison et a gagné trois de ses cinq matchs à l’extérieur.
TotalMoins de 215,5 pointsLes Celtics imposent le rythme le plus lent des deux équipes (96,8 possessions contre 100,5), ce qui réduit le nombre de tirs de part et d’autre.
Perf. joueurJayson Tatum plus de 24,5 pointsJayson Tatum a passé cette ligne en moyenne sur la saison et sur ses cinq derniers matchs, et reste la première option de Boston.
Perf. joueurJoel Embiid plus de 8,5 rebondsJoel Embiid dépasse ce seuil en moyenne sur la saison et sur ses cinq derniers matchs, et le pari dépend surtout de son feu vert médical.
CombinéJayson Tatum plus de 24,5 points + Joel Embiid plus de 8,5 rebondsDeux statistiques différentes, chez deux joueurs de camps opposés, dont la réussite ne dépend pas l’une de l’autre.
Pronostic sur le score du match
Celtics 109-105 76ers
Écart de points : 4 · Total de points : 214

Boston prend l’avantage grâce à son efficacité des deux côtés du terrain et à une défense qui a limité trois de ses cinq derniers adversaires sous la barre des 100 points.

Philadelphie conserve toutefois son talent individuel et le soutien de son public pour rester dans la rencontre. Nous privilégions donc une victoire des Celtics, dans un match qui devrait rester sous la ligne du total. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promo Winamax pour connaître les conditions de l’offre avant de s’inscrire.

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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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