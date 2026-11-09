New York Knicks – Milwaukee Bucks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Knicks – Bucks de la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre 2026 oppose, à 1 h 30, heure française, au Madison Square Garden, les champions en titre — sur trois victoires consécutives — à une équipe de Milwaukee engluée dans six défaites de rang, avec un bilan de 1-9.

Depuis l’échange qui a envoyé Giannis Antetokounmpo à Miami contre un ensemble incluant Tyler Herro, Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr., les Bucks cherchent encore leurs repères sous la direction de Taylor Jenkins. Notre pronostic NBA gratuit privilégie une victoire nette des Knicks, portés par une défense nettement supérieure.

Forme et perspectives : les Knicks lancés, les Bucks en panne

Forme : 5 derniers matchs New York Knicks 5-4 · 5e à l’Est · à domicile V D V V V 114,6 Pts/match 103,4 Pts encaissés +11,2 Différentiel 2j Repos Milwaukee Bucks 1-9 · 15e à l’Est · à l’extérieur D D D D D 103,4 Pts/match 119,0 Pts encaissés -15,6 Différentiel 1j Repos

Les Knicks ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Leur seule défaite, 93-98 à Philadelphie, a été suivie de succès contre Brooklyn, Chicago et Cleveland.

Leur victoire 135-105 contre les Bulls au Madison Square Garden constitue leur plus large succès sur cette période, avec 30 points d’avance au coup de sifflet final.

Les Bucks, eux, ont perdu leurs cinq dernières rencontres, toujours par au moins sept points d’écart. Leur revers le plus serré est un 102-109 concédé à Boston.

Cette série s’inscrit après une saison 2025-26 terminée sur un bilan de 32-50, qui a mis fin à neuf qualifications consécutives en playoffs. Le portrait des Bucks revient sur ce contexte, tandis que la reconstruction de l’été n’a pas encore permis à l’équipe de trouver son déclic.

Comparatif des équipes : saison New York Knicks Milwaukee Bucks Knicks +7,6 114,1



106,5 Efficacité offensive Knicks -11,3 108,3



119,6 Efficacité défensive Knicks +1,8 48,3



46,5 Rebonds par match Knicks -2,0 14,8



16,8 Ballons perdus Knicks -6,2 % 47,1 %



53,3 % Adresse adverse aux tirs

Les chiffres de la saison illustrent l’écart entre les deux équipes. Les Knicks concèdent 108,3 points pour 100 possessions, contre 119,6 pour les Bucks, soit 11 points de différence sur le seul plan défensif.

Les adversaires des Knicks tirent à 47,1%, la quatrième meilleure marque de la ligue, contre 53,3% face aux Bucks, qui occupent le 28e rang de la NBA.

New York perd également moins de ballons, avec 14,8 par match contre 16,8, et capte davantage de rebonds, 48,3 contre 46,5. Cet avantage s’accentue face à un Milwaukee qui privilégie un rythme plus rapide, alors que New York impose un tempo beaucoup plus posé.

À domicile, les Knicks n’encaissent que 101,8 points par match. Les Bucks restent sans victoire à l’extérieur (0-4) et y concèdent 119,0 points de moyenne. Leur seul point d’équilibre concerne l’adresse, à 43,5% contre 42,9%, ce qui laisse à Tyler Herro et au banc une marge étroite pour rester au contact.

Quelles absences chez les Knicks et les Bucks ?

Absences New York Knicks Josh Hart, cheville droite Titulaire au poste d’arrière sur la rotation prévue Décision de dernière minute Milwaukee Bucks Gary Trent Jr., maladie Deux matchs disputés cette saison Absent

Josh Hart constitue la seule incertitude côté Knicks, en raison d’une gêne à la cheville droite. Il a disputé sept des neuf matchs de son équipe et occupe le poste d’arrière dans le cinq majeur envisagé.

En cas de forfait, Landry Shamet serait le remplaçant pressenti. Il tire à 41,7% à trois points et a déjà remplacé Hart dans le cinq de départ lors des précédentes absences du joueur.

Côté Milwaukee, Gary Trent Jr. est absent pour cause de maladie. Ayant disputé seulement deux matchs cette saison, son absence ne modifie guère le cinq attendu : Brayden Burries, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kyle Kuzma et Myles Turner.

Derrière eux, Kel’el Ware capte 6,9 rebonds en 17,3 minutes de jeu. Ryan Rollins, Nate Ament et Kasparas Jakucionis se partagent le reste du temps de jeu en sortant du banc.

Au Garden, deux duels peuvent faire basculer Knicks – Bucks

Le duel des premiers marqueurs Jalen Brunson NYK VS Tyler Herro MIL 26,2 Pts/match 5,6 Passes/match 21,4 Pts/match 4,3 Passes/match Le deuxième marqueur des Knicks, Karl-Anthony Towns, tourne à 20,9 points, contre 15,2 pour celui des Bucks, Jaime Jaquez Jr., si bien que Jalen Brunson est mieux entouré que Tyler Herro. La bataille de la raquette Karl-Anthony Towns NYK VS Myles Turner MIL 20,9 Pts/match 13,6 Reb/match 7,1 Pts/match 5,7 Reb/match Karl-Anthony Towns réussit 43,6 % de ses tirs à trois points pour 56,5 % au total, ce qui oblige Myles Turner à défendre à la fois près du cercle et sur le périmètre.

Le premier duel oppose les deux meilleurs marqueurs de leurs équipes, Jalen Brunson et Tyler Herro, tous deux efficaces à plus de 36% à trois points. La défense qui parviendra le mieux à fermer le périmètre prendra l’ascendant.

Le second se joue dans la raquette. Karl-Anthony Towns capte plus du double des rebonds de Myles Turner, qui ne convertit que 34,6% de ses tirs. Les Knicks disposent donc d’un avantage net près du cercle.

Les paris joueurs à cibler dans Knicks – Bucks

Paris sur les performances individuelles Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 24,5 26,2 Saison pts 34,1 Minutes 9 Matchs joués Les Bucks ont encaissé au moins 117 points lors de chacun de leurs trois derniers matchs à domicile, et Jalen Brunson domine les Knicks au scoring avec une avance nette. Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 11,5 13,6 Saison reb 31,5 Minutes 9 Matchs joués Aucun autre titulaire des Knicks n’approche son volume au rebond, et le pivot titulaire des Bucks, Myles Turner, plafonne à 5,7 prises. Tyler Herro MIL Points marqués Plus de 18,5 21,4 Saison pts 19,4 5 derniers 10 Matchs joués Premier marqueur des Bucks, il tire à 39,7 % derrière l’arc et sa moyenne sur les cinq derniers matchs reste au-dessus de cette ligne.

Ces trois paris sur les performances individuelles s’appuient sur les plus gros écarts entre les deux équipes, et le choix d’un meilleur site de paris nba dépend surtout de l’étendue des marchés proposés sur les points, les rebonds et les passes.

Knicks contre Bucks : ce que disent les dernières confrontations

Confrontations directes New York Knicks VS Milwaukee Bucks Bucks 98-127 Knicks Milwaukee Knicks 118-109 Bucks New York Bucks 121-111 Knicks Milwaukee Bucks 107-116 Knicks Milwaukee Knicks 140-106 Bucks New York

Les Knicks ont remporté quatre des cinq dernières confrontations, dont un succès 127-98 à Milwaukee en février 2026. Lors de chacune de ces victoires, ils ont marqué au moins 116 points.

L’unique victoire des Bucks sur cette période remonte à octobre 2025, avec un 121-111 obtenu à domicile. Leur effectif a toutefois été profondément remanié depuis, ce qui relativise la portée de cet historique.

Les deux formations se retrouveront encore le 2 décembre, le 28 février et le 8 avril. Ces dates complètent cette première rencontre au sein d’une série de quatre affrontements.

Pronostics : pourquoi miser sur les Knicks face aux Bucks

Pronostics Écart Knicks vainqueurs avec 10 points d’écart ou plus Les Knicks ont dominé leurs adversaires de 11,2 points par match sur leurs cinq victoires, quand les Bucks ont été battus de 15,6 points en moyenne, ce qui plaide pour un écart à deux chiffres. Total Moins de 225,5 points Les Bucks affichent 227,5 points cumulés en moyenne à l’extérieur et les Knicks 212,0 à domicile, soit un point médian proche de 220, largement sous cette ligne. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 24,5 points Meilleur marqueur des Knicks, il affronte une défense des Bucks classée 28e de la ligue pour l’adresse concédée. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds Karl-Anthony Towns prend plus de deux fois plus de rebonds que Myles Turner, pivot titulaire de Milwaukee, et joue 31,5 minutes par match. Combiné Karl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds + Tyler Herro plus de 18,5 points Les deux lignes se situent nettement sous les moyennes de saison des joueurs et offrent une vraie opportunité à saisir.

Pronostic sur le score du match Knicks 116-103 Bucks Écart de points : 13 · Total de points : 219

Les Knicks constituent le choix logique. Ils dominent les cinq indicateurs du comparatif et leur profondeur d’effectif devrait permettre d’absorber une éventuelle absence de Josh Hart.

Une surprise de Milwaukee supposerait une soirée exceptionnelle de Tyler Herro et du banc. Mais sans la moindre victoire à l’extérieur cette saison, les Bucks restent en retrait, surtout au Madison Square Garden. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promo Bet365 pour connaître les conditions de l’offre de bienvenue avant de placer leurs paris.