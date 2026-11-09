Matchs
NBA
Matchs
NBA

New York Knicks – Milwaukee Bucks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 9/11/2026 à 14:42 Twitter Facebook

Paris sportifs – Le pronostic NBA Knicks – Bucks de la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre 2026 oppose, à 1 h 30, heure française, au Madison Square Garden, les champions en titre — sur trois victoires consécutives — à une équipe de Milwaukee engluée dans six défaites de rang, avec un bilan de 1-9.

Depuis l’échange qui a envoyé Giannis Antetokounmpo à Miami contre un ensemble incluant Tyler Herro, Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr., les Bucks cherchent encore leurs repères sous la direction de Taylor Jenkins. Notre pronostic NBA gratuit privilégie une victoire nette des Knicks, portés par une défense nettement supérieure.

Dans cet article

Forme et perspectives : les Knicks lancés, les Bucks en panne

Forme : 5 derniers matchs

New York Knicks
5-4 · 5e à l’Est · à domicile
VDVVV
114,6 Pts/match
103,4 Pts encaissés
+11,2 Différentiel
2j Repos

Milwaukee Bucks
1-9 · 15e à l’Est · à l’extérieur
DDDDD
103,4 Pts/match
119,0 Pts encaissés
-15,6 Différentiel
1j Repos

Les Knicks ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Leur seule défaite, 93-98 à Philadelphie, a été suivie de succès contre Brooklyn, Chicago et Cleveland.

Leur victoire 135-105 contre les Bulls au Madison Square Garden constitue leur plus large succès sur cette période, avec 30 points d’avance au coup de sifflet final.

Les Bucks, eux, ont perdu leurs cinq dernières rencontres, toujours par au moins sept points d’écart. Leur revers le plus serré est un 102-109 concédé à Boston.

Cette série s’inscrit après une saison 2025-26 terminée sur un bilan de 32-50, qui a mis fin à neuf qualifications consécutives en playoffs. Le portrait des Bucks revient sur ce contexte, tandis que la reconstruction de l’été n’a pas encore permis à l’équipe de trouver son déclic.

Comparatif des équipes : saison
New York KnicksMilwaukee Bucks
Knicks +7,6
114,1

106,5
Efficacité offensive
Knicks -11,3
108,3

119,6
Efficacité défensive
Knicks +1,8
48,3

46,5
Rebonds par match
Knicks -2,0
14,8

16,8
Ballons perdus
Knicks -6,2 %
47,1 %

53,3 %
Adresse adverse aux tirs

Les chiffres de la saison illustrent l’écart entre les deux équipes. Les Knicks concèdent 108,3 points pour 100 possessions, contre 119,6 pour les Bucks, soit 11 points de différence sur le seul plan défensif.

Les adversaires des Knicks tirent à 47,1%, la quatrième meilleure marque de la ligue, contre 53,3% face aux Bucks, qui occupent le 28e rang de la NBA.

New York perd également moins de ballons, avec 14,8 par match contre 16,8, et capte davantage de rebonds, 48,3 contre 46,5. Cet avantage s’accentue face à un Milwaukee qui privilégie un rythme plus rapide, alors que New York impose un tempo beaucoup plus posé.

À domicile, les Knicks n’encaissent que 101,8 points par match. Les Bucks restent sans victoire à l’extérieur (0-4) et y concèdent 119,0 points de moyenne. Leur seul point d’équilibre concerne l’adresse, à 43,5% contre 42,9%, ce qui laisse à Tyler Herro et au banc une marge étroite pour rester au contact.

Quelles absences chez les Knicks et les Bucks ?

Absences
New York Knicks
Josh Hart, cheville droiteTitulaire au poste d’arrière sur la rotation prévue Décision de dernière minute
Milwaukee Bucks
Gary Trent Jr., maladieDeux matchs disputés cette saison Absent

Josh Hart constitue la seule incertitude côté Knicks, en raison d’une gêne à la cheville droite. Il a disputé sept des neuf matchs de son équipe et occupe le poste d’arrière dans le cinq majeur envisagé.

En cas de forfait, Landry Shamet serait le remplaçant pressenti. Il tire à 41,7% à trois points et a déjà remplacé Hart dans le cinq de départ lors des précédentes absences du joueur.

Côté Milwaukee, Gary Trent Jr. est absent pour cause de maladie. Ayant disputé seulement deux matchs cette saison, son absence ne modifie guère le cinq attendu : Brayden Burries, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kyle Kuzma et Myles Turner.

Derrière eux, Kel’el Ware capte 6,9 rebonds en 17,3 minutes de jeu. Ryan Rollins, Nate Ament et Kasparas Jakucionis se partagent le reste du temps de jeu en sortant du banc.

Au Garden, deux duels peuvent faire basculer Knicks – Bucks

Le duel des premiers marqueurs
Jalen Brunson

Jalen Brunson
NYK
VS
Tyler Herro

Tyler Herro
MIL
26,2 Pts/match
5,6 Passes/match
21,4 Pts/match
4,3 Passes/match

Le deuxième marqueur des Knicks, Karl-Anthony Towns, tourne à 20,9 points, contre 15,2 pour celui des Bucks, Jaime Jaquez Jr., si bien que Jalen Brunson est mieux entouré que Tyler Herro.

La bataille de la raquette
Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns
NYK
VS
Myles Turner

Myles Turner
MIL
20,9 Pts/match
13,6 Reb/match
7,1 Pts/match
5,7 Reb/match

Karl-Anthony Towns réussit 43,6 % de ses tirs à trois points pour 56,5 % au total, ce qui oblige Myles Turner à défendre à la fois près du cercle et sur le périmètre.

Le premier duel oppose les deux meilleurs marqueurs de leurs équipes, Jalen Brunson et Tyler Herro, tous deux efficaces à plus de 36% à trois points. La défense qui parviendra le mieux à fermer le périmètre prendra l’ascendant.

Le second se joue dans la raquette. Karl-Anthony Towns capte plus du double des rebonds de Myles Turner, qui ne convertit que 34,6% de ses tirs. Les Knicks disposent donc d’un avantage net près du cercle.

Les paris joueurs à cibler dans Knicks – Bucks

Paris sur les performances individuelles
Jalen Brunson

Jalen BrunsonNYK

Points marquésPlus de 24,5
26,2 Saison pts
34,1 Minutes
9 Matchs joués

Les Bucks ont encaissé au moins 117 points lors de chacun de leurs trois derniers matchs à domicile, et Jalen Brunson domine les Knicks au scoring avec une avance nette.

Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony TownsNYK

RebondsPlus de 11,5
13,6 Saison reb
31,5 Minutes
9 Matchs joués

Aucun autre titulaire des Knicks n’approche son volume au rebond, et le pivot titulaire des Bucks, Myles Turner, plafonne à 5,7 prises.

Tyler Herro

Tyler HerroMIL

Points marquésPlus de 18,5
21,4 Saison pts
19,4 5 derniers
10 Matchs joués

Premier marqueur des Bucks, il tire à 39,7 % derrière l’arc et sa moyenne sur les cinq derniers matchs reste au-dessus de cette ligne.

Ces trois paris sur les performances individuelles s’appuient sur les plus gros écarts entre les deux équipes, et le choix d’un meilleur site de paris nba dépend surtout de l’étendue des marchés proposés sur les points, les rebonds et les passes.

Knicks contre Bucks : ce que disent les dernières confrontations

Confrontations directes
New York Knicks

VS

Milwaukee Bucks
févr. 2026Bucks 98-127 KnicksMilwaukee
nov. 2025Knicks 118-109 BucksNew York
oct. 2025Bucks 121-111 KnicksMilwaukee
mars 2025Bucks 107-116 KnicksMilwaukee
janv. 2025Knicks 140-106 BucksNew York

Les Knicks ont remporté quatre des cinq dernières confrontations, dont un succès 127-98 à Milwaukee en février 2026. Lors de chacune de ces victoires, ils ont marqué au moins 116 points.

L’unique victoire des Bucks sur cette période remonte à octobre 2025, avec un 121-111 obtenu à domicile. Leur effectif a toutefois été profondément remanié depuis, ce qui relativise la portée de cet historique.

Les deux formations se retrouveront encore le 2 décembre, le 28 février et le 8 avril. Ces dates complètent cette première rencontre au sein d’une série de quatre affrontements.

Pronostics : pourquoi miser sur les Knicks face aux Bucks

Pronostics
ÉcartKnicks vainqueurs avec 10 points d’écart ou plusLes Knicks ont dominé leurs adversaires de 11,2 points par match sur leurs cinq victoires, quand les Bucks ont été battus de 15,6 points en moyenne, ce qui plaide pour un écart à deux chiffres.
TotalMoins de 225,5 pointsLes Bucks affichent 227,5 points cumulés en moyenne à l’extérieur et les Knicks 212,0 à domicile, soit un point médian proche de 220, largement sous cette ligne.
Perf. joueurJalen Brunson plus de 24,5 pointsMeilleur marqueur des Knicks, il affronte une défense des Bucks classée 28e de la ligue pour l’adresse concédée.
Perf. joueurKarl-Anthony Towns plus de 11,5 rebondsKarl-Anthony Towns prend plus de deux fois plus de rebonds que Myles Turner, pivot titulaire de Milwaukee, et joue 31,5 minutes par match.
CombinéKarl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds + Tyler Herro plus de 18,5 pointsLes deux lignes se situent nettement sous les moyennes de saison des joueurs et offrent une vraie opportunité à saisir.
Pronostic sur le score du match
Knicks 116-103 Bucks
Écart de points : 13 · Total de points : 219

Les Knicks constituent le choix logique. Ils dominent les cinq indicateurs du comparatif et leur profondeur d’effectif devrait permettre d’absorber une éventuelle absence de Josh Hart.

Une surprise de Milwaukee supposerait une soirée exceptionnelle de Tyler Herro et du banc. Mais sans la moindre victoire à l’extérieur cette saison, les Bucks restent en retrait, surtout au Madison Square Garden. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promo Bet365 pour connaître les conditions de l’offre de bienvenue avant de placer leurs paris.

S’inscrire sur Bet365

Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes