LeBron James encore décisif dans le « money time »

Après sa difficile soirée à Cleveland, LeBron James avait besoin de réagir. Limité à 8 points à 3/12 aux tirs face aux Cavaliers, le quadruple MVP a retrouvé son agressivité sur le parquet de Chicago.

Avec 22 points à 8/16 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives, il a même réalisé son meilleur match depuis son arrivée à Philadelphie et aidé les Sixers à résister aux Bulls (127-121). Cette neuvième victoire en onze rencontres permet à Philly de signer son meilleur départ depuis la saison 2000/01.

« Mon approche ne change pas », assure LeBron James après la rencontre. « J’essaie de faire tout ce qui est possible sur le terrain pour nous aider à gagner, aussi bien en attaque qu’en défense. »

Une agressivité retrouvée

Dès l’entre-deux, LeBron James a affiché ses intentions en attaquant directement le cercle. Il a ensuite inscrit 16 de ses 22 points en première période, se montrant particulièrement agressif en deuxième quart-temps.

« J’essaie simplement de sentir le match, de prendre ce que la défense me donne et de me nourrir de l’énergie de mes coéquipiers », explique-t-il. « Dans le deuxième quart-temps, j’ai senti que je pouvais essayer de lancer quelque chose afin de nous permettre de creuser l’écart. J’ai réussi à mettre quelques tirs. »

Cette agressivité ne s’est pas limitée au scoring. LeBron James a en effet plusieurs fois forcé la défense de Chicago à se refermer avant de ressortir le ballon vers les shooteurs. Une adaptation importante alors que les adversaires commencent à lui opposer des joueurs plus petits ou plus mobiles.

« Son état d’esprit était d’avoir immédiatement un impact sur la rencontre », souligne Nick Nurse. « Il ne voulait pas attendre que le match vienne à lui. Il a réussi quelques pénétrations très difficiles, obtenu des lancers et réalisé plusieurs excellentes passes après avoir attaqué le cercle. »

La passe qui tue

L’action la plus marquante est arrivée à un peu plus de deux minutes de la fin. Alors que Philadelphie ne comptait que quatre longueurs d’avance, LeBron James a pénétré dans la raquette avant d’être encerclé par la défense. Apparemment bloqué, il a tout de même réussi à trouver Tyrese Maxey dans le corner opposé.

Le meneur All-Star a effectué un pas de côté avant de rentrer le tir à 3-points donnant sept points d’avance aux Sixers (123-116).

« Je suis fier de toujours savoir où se trouvent mes coéquipiers », détaille LeBron James. « Lorsque j’attaque et que je parviens à entrer dans les brèches de la défense, je sais que beaucoup de regards vont se tourner vers moi. Le fait de continuer à regarder le cercle tout en sachant où sont mes partenaires déstabilise la défense. Et Tyrese est une excellente porte de sortie. »

Nick Nurse peine encore à expliquer comment son ailier a pu apercevoir Tyrese Maxey dans cette situation.

« Je n’ai pas vraiment vu beaucoup de joueurs capables de réaliser cette passe », reconnaît l’entraîneur. « C’est un passeur incroyable. Il peut sentir et trouver l’action aussi bien que n’importe qui. Lorsqu’il envoie ces passes, ce sont des ballons à 160 km/h. Il faut être prêt à tirer parce qu’elles arrivent très vite. »

Huit victoires en huit matchs serrés

Les Sixers affichent désormais un bilan parfait de huit victoires en autant de rencontres disputées dans le « clutch », lorsque l’écart est de cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes.

Une réussite que LeBron James attribue à l’expérience accumulée par le groupe, notamment avec Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et lui-même.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui ont déjà connu ce genre de situations », rappelle-t-il. « Nous ne paniquons pas. Nous savons qu’il faut obtenir des stops, mais si l’adversaire réussit une série, nous sommes également capables de rester calmes en attaque. »

Philadelphie s’est aussi offert des munitions supplémentaires grâce à son activité au rebond offensif : 20 prises et 33 points inscrits sur deuxième chance, contre seulement 12 pour Chicago.

« Nous savons que notre défense va nous permettre de nous distinguer et que notre attaque va continuer à progresser », conclut LeBron James. « Mais nous pouvons aussi gagner beaucoup de matchs grâce aux ‘équipes spéciales’ (une référence au football américain avec des groupes de joueurs chargés des coups de pied, des retours et des phases particulières du jeu, ndlr). Cette fois, nous avons été sacrément bons dans ce domaine. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 9 32.9 44.2 25.0 68.4 0.4 6.7 7.1 6.7 2.0 1.4 2.9 0.8 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.