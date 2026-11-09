Tyler Kolek fait son mea culpa auprès de Taylor Swift…

C’était l’heure des explications pour Tyler Kolek, ce week-end. Après avoir désigné Taylor Swift comme la personnalité la moins authentique dans son soutien aux Knicks, le joueur est revenu sur ses propos, reconnaissant qu’il connaissait mal l’attachement de la chanteuse à la franchise new-yorkaise.

« Avec tout ce qui s’est passé, les gens ont remonté [les archives] et ils m’ont envoyé un tas de trucs la montrant présente aux matchs », a-t-il déclaré, en marge du déplacement de New York à Cleveland. « Sur l’une d’elles, elle portait même un maillot avec le numéro 13 [son chiffre fétiche, ndlr]. Sans doute celui de Joakim Noah quand il jouait avec Carmelo [Anthony]. Donc voilà, je n’étais pas vraiment au courant de l’histoire de Taylor Swift comme fan des Knicks et c’est entièrement de ma faute. »

Déjà contredit par sa propre franchise qui, dans un communiqué, avait tenu à rappeler que la superstar américaine soutenait les Knicks depuis de nombreuses années et entretenait même une relation particulière avec le Madison Square Garden, Tyler Kolek a également souhaité calmer le jeu avec les « Swifties », les fans de Taylor Swift.

« [La vidéo] a tourné partout, tout le monde l’a vue, mais c’est comme ça », a ajouté le récent champion NBA. « C’était juste une question, à laquelle j’ai peut-être mal répondu. Je le prends pour moi. Mais j’adore sa musique. On en écoutait encore il y a cinq minutes et je chantais chaque parole de chaque morceau. Je n’ai absolument rien contre elle. […] J’adore sa musique, je connais sans doute plus de chansons d’elle que n’importe qui d’autre dans ce vestiaire. Mes mots ont simplement dépassé ma pensée. »

À noter qu’après leur victoire à Cleveland, les Knicks ont diffusé « Shake It Off » et « You Belong With Me » dans leur vestiaire. Deux morceaux de Taylor Swift… pour tourner définitivement la page de cette petite polémique.

Tyler Kolek Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NYK 41 7.2 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.6 0.3 0.4 0.1 2.0 2025-26 NYK 62 11.7 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 1.0 0.4 0.9 0.1 4.4 2026-27 NYK 7 12.4 26.3 25.0 100.0 0.6 1.1 1.7 5.1 1.4 0.6 0.6 0.0 2.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.