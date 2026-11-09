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Tyler Kolek fait son mea culpa auprès de Taylor Swift…

Publié le 9/11/2026 à 14:23 Twitter Facebook

NBA – Après avoir remis en question l’authenticité du soutien de Taylor Swift aux Knicks, Tyler Kolek fait son mea culpa et assure avoir mal choisi ses mots.

Taylor SwiftC’était l’heure des explications pour Tyler Kolek, ce week-end. Après avoir désigné Taylor Swift comme la personnalité la moins authentique dans son soutien aux Knicks, le joueur est revenu sur ses propos, reconnaissant qu’il connaissait mal l’attachement de la chanteuse à la franchise new-yorkaise.

« Avec tout ce qui s’est passé, les gens ont remonté [les archives] et ils m’ont envoyé un tas de trucs la montrant présente aux matchs », a-t-il déclaré, en marge du déplacement de New York à Cleveland. « Sur l’une d’elles, elle portait même un maillot avec le numéro 13 [son chiffre fétiche, ndlr]. Sans doute celui de Joakim Noah quand il jouait avec Carmelo [Anthony]. Donc voilà, je n’étais pas vraiment au courant de l’histoire de Taylor Swift comme fan des Knicks et c’est entièrement de ma faute. »

Déjà contredit par sa propre franchise qui, dans un communiqué, avait tenu à rappeler que la superstar américaine soutenait les Knicks depuis de nombreuses années et entretenait même une relation particulière avec le Madison Square Garden, Tyler Kolek a également souhaité calmer le jeu avec les « Swifties », les fans de Taylor Swift.

« [La vidéo] a tourné partout, tout le monde l’a vue, mais c’est comme ça », a ajouté le récent champion NBA. « C’était juste une question, à laquelle j’ai peut-être mal répondu. Je le prends pour moi. Mais j’adore sa musique. On en écoutait encore il y a cinq minutes et je chantais chaque parole de chaque morceau. Je n’ai absolument rien contre elle. […] J’adore sa musique, je connais sans doute plus de chansons d’elle que n’importe qui d’autre dans ce vestiaire. Mes mots ont simplement dépassé ma pensée. »

À noter qu’après leur victoire à Cleveland, les Knicks ont diffusé « Shake It Off » et « You Belong With Me » dans leur vestiaire. Deux morceaux de Taylor Swift… pour tourner définitivement la page de cette petite polémique.

Tyler KolekPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2024-25NYK417.232.929.876.50.20.50.71.70.60.30.40.12.0
2025-26NYK6211.743.538.670.00.31.31.62.71.00.40.90.14.4
2026-27NYK712.426.325.0100.00.61.11.75.11.40.60.60.02.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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