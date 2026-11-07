Les Knicks ne veulent surtout pas se mettre Taylor Swift et ses fans à dos

Les Knicks ne veulent pas se mettre les fans de Taylor Swift à dos. En marge d’un événement NBA 2K, diffusé sur YouTube ce jeudi, Tyler Kolek et Miles McBride ont été invités à désigner la personnalité qui, à leurs yeux, n’était pas la plus authentique dans son soutien à la franchise new-yorkaise.

La réponse de Tyler Kolek ? « Aux matchs des Knicks, je dirais que c’est très superficiel, théâtral, parce que les gens veulent simplement être vus au premier rang. Ce ne sont pas forcément de vrais supporters. Donc je dirais probablement Taylor Swift », a-t-il indiqué, Miles McBride approuvant son coéquipier.

Conscient de risquer de « s’attirer les foudres des Swifties », le nom donné aux fans de Taylor Swift, Tyler Kolek en a ensuite remis une couche : « Je suppose qu’elle a beaucoup de choses à faire, donc elle ne peut pas venir tout le temps, mais… C’est un peu superficiel, théâtral. »

Pour les deux joueurs, Ben Stiller et Tracy Morgan incarnent davantage l’image du véritable supporter.

Une longue histoire entre Taylor Swift et le Garden

La sortie n’a pas tardé à faire réagir, notamment chez les fans de Taylor Swift. Au point que les Knicks ont préféré rapidement prendre leurs distances avec les déclarations de leurs propres joueurs. Histoire, sans doute, d’éviter une guerre ouverte avec les « Swifties », l’une des communautés de fans les plus redoutables de la planète…

« Taylor Swift est une fan des Knicks depuis de nombreuses années et elle entretient une relation particulière avec le Madison Square Garden. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour son soutien envers la franchise », a déclaré un porte-parole de l’équipe, peu désireux de se fâcher avec l’une des plus grandes stars de la planète.

Pour rappel, l’histoire entre Taylor Swift et le Madison Square Garden a commencé en 2003, lorsqu’elle a participé à un concours de jeunes talents organisé à la mi-temps d’un match des Knicks. La chanteuse était alors âgée de 13 ans, bien avant que Tyler Kolek et Miles McBride ne débarquent en NBA.

Plus récemment, Taylor Swift avait assisté au Game 4 des Finals contre les Spurs, avec un tee-shirt « Stevie Knicks » sur les épaules. Quelques semaines plus tôt, elle avait aussi été aperçue lors de la finale de conférence face aux Cavaliers, en compagnie de Travis Kelce, fan de Cleveland.

Et si son attachement aux Knicks peut sembler « superficiel » ou « théâtral », son attachement au Madison Square Garden semble par contre assez fort, c’est même dans cette salle qu’elle a épousé Travis Kelce, en juillet dernier.