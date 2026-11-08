Adou Thiero a marqué des points pour ses débuts avec les Lakers

Gêné par une blessure au genou depuis plusieurs semaines, Adou Thiero n’avait pas pu jouer le moindre match avec les Lakers depuis la présaison, pendant laquelle il avait tourné à 5,3 points, 3,7 rebonds, 1,7 passe et 1,3 interception de moyenne sur environ 18 minutes.

Vendredi contre Portland, l’ailier s’est toutefois retrouvé sur le parquet pour la première fois de la saison et il ne lui aura fallu que sept petites minutes pour se faire remarquer dans cette victoire. Car malgré un temps de jeu limité, il a laissé entrevoir de belles choses et son entraîneur en redemande déjà.

« J’ai trouvé qu’il avait fait des erreurs sur ses deux premières possessions défensives, mais après ça, il a été incroyable », a salué JJ Redick. « Il a appliqué tout ce qu’on lui demandait. Il a été super au rebond offensif. Même quand on ne récupérait pas forcément la possession, il se déménait pour toucher la balle. »

Une nouvelle option pour Los Angeles

Avec 4 points, 4 rebonds et 2 passes, Adou Thiero a comme souvent démontré une activité intéressante des deux côtés du terrain. Mais son coach a également apprécié les fois où il a exploité les espaces laissés par la défense dans des situations de prise à deux. Comme pour envoyer Ziaire Williams au dunk.

« J’ai beaucoup aimé sa lecture de jeu. Je crois que la défense a envoyé trois prises à deux [sur Luka Doncic] en première mi-temps, dont deux fois [quand Adou était impliqué]. Il a pris la bonne décision et a trouvé la bonne passe », a ajouté JJ Redick. « J’ai trouvé qu’il avait livré un super match et, sur le plan défensif, il a été vraiment bon en seconde période. »

Un sentiment de satisfaction partagé, également, par les coéquipiers d’Adou Thiero. Notamment Walker Kessler, avec lequel il pourrait former un duo redoutable en défense par sa dimension athlétique.

« Il a été génial », a confirmé le pivot. « Nous le valorisons énormément. C’est un joueur très physique, très talentueux, doté de belles qualités athlétiques. Franchement, ce lob qu’il est allé chercher était très, très impressionnant. Il a réussi de très jolis débuts pour lancer sa saison. »

Ne reste plus qu’à enchaîner car, depuis qu’il est arrivé à Los Angeles, Adou Thiero peine principalement à garder la forme et accumuler les minutes à cause de ses différents pépins physiques.

Adou Thiero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAL 25 6.0 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.8 0.3 0.4 0.1 1.9 2026-27 LAL 1 6.6 50.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.