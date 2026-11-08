Matchs
NBA
Matchs
NBA

Un homme arrêté au domicile de LeBron James

Publié le 8/11/2026 à 11:10 Twitter Facebook

NBA – Vendredi soir, un homme a été arrêté à Los Angeles, au domicile de LeBron James, après une intervention de la police pour un possible cambriolage.

lebron jamesLeBron James fait indirectement parler de lui dans la rubrique des faits divers. Vendredi soir, un homme a en effet été arrêté à son domicile de Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. ESPN et à The Athletic s’accordent pour dire qu’il a été placé en garde à vue pour harcèlement, d’après un porte-parole de la police de LA.

C’est à 21h39, heure locale, que les policiers sont intervenus après un appel signalant un possible cambriolage sur la propriété californienne du quadruple MVP. Le suspect a finalement été appréhendé puis placé en détention.

Si ESPN confirme que l’interpellation a bien eu lieu à la résidence de LeBron James, The Athletic s’est montré plus prudent, ne citant que le quartier où l’on sait que « LBJ » est propriétaire d’une maison depuis 2018.

À noter que le désormais joueur de Philadelphie n’était pas présent à son domicile lors de l’intervention. Il se trouvait dans l’Ohio, où les Sixers affrontaient au même moment les Cavaliers, son ancienne franchise.

Contacté par ESPN, un représentant de LeBron James n’a pas souhaité commenter l’incident. Les représentants du joueur et des Sixers ont également décliné les sollicitations de The Athletic.

Pour rappel, le « King » a disputé huit saisons chez les Lakers avant de changer d’équipe en juillet dernier. Sa famille n’a toutefois pas déménagé avec lui à Philadelphie, résidant toujours à Los Angeles pour suivre Bronny.

LeBron JamesPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2003-04CLE7939.641.729.075.41.34.25.55.91.91.63.50.720.9
2004-05CLE8042.347.235.175.01.46.07.47.21.82.23.30.727.2
2005-06CLE7942.548.033.573.80.96.17.06.62.31.63.30.831.4
2006-07CLE7840.947.631.969.81.15.76.76.02.21.63.20.727.3
2007-08CLE7540.448.431.571.21.86.17.97.22.21.83.41.130.0
2008-09CLE8137.748.934.478.01.36.37.67.21.71.73.01.128.4
2009-10CLE7639.050.333.376.70.96.47.38.61.61.63.41.029.7
2010-11MIA7938.851.033.075.91.06.57.57.02.11.63.60.626.7
2011-12MIA6237.553.136.277.11.56.47.96.21.51.93.40.827.1
2012-13MIA7637.956.540.675.31.36.88.07.31.41.73.00.926.8
2013-14MIA7737.756.737.975.01.15.96.96.31.61.63.50.327.1
2014-15CLE6936.148.835.471.00.75.36.07.42.01.63.90.725.3
2015-16CLE7635.652.030.973.11.56.07.46.81.91.43.30.625.3
2016-17CLE7437.854.836.367.41.37.38.68.71.81.24.10.626.4
2017-18CLE8236.954.236.773.11.27.58.69.11.71.44.20.927.5
2018-19LAL5535.251.033.966.51.07.48.58.31.71.33.60.627.4
2019-20LAL6734.649.334.869.31.06.97.810.21.81.23.90.525.3
2020-21LAL4533.451.336.569.80.67.07.77.81.61.13.70.625.0
2021-22LAL5637.252.435.975.61.17.18.26.22.21.33.51.130.3
2022-23LAL5535.550.032.176.81.27.18.36.81.60.93.20.628.9
2023-24LAL7135.354.041.075.00.96.47.38.31.11.33.50.525.7
2024-25LAL7034.951.337.678.21.06.87.88.21.41.03.70.624.4
2025-26LAL6033.251.531.773.70.75.46.17.21.41.23.00.620.9
2026-27PHI832.943.322.266.70.56.97.46.92.11.52.90.914.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes