Dylan Harper a trouvé sa place comme titulaire

La concurrence pouvait sembler encombrante. Entre De’Aaron Fox et Stephon Castle sur les bases arrières, Devin Vassell et la présence centrale de Victor Wembanyama, Dylan Harper ne paraissait pas assuré de trouver suffisamment de ballons, encore moins une place durable dans le cinq de départ.

Après neuf rencontres, la question ne se pose déjà plus. Le 2e choix de la Draft 2025 s’est installé parmi les titulaires et profite de la confiance de Mitch Johnson pour exprimer toute sa polyvalence. Il tourne désormais à 18.7 points, 5.2 rebonds et 4.4 passes de moyenne, contre 11.8 points, 3.4 rebonds et 3.9 passes durant sa saison rookie. De quoi en faire un candidat sérieux au trophée de Most Improved Player en fin de saison, même si les votants évitent de le donner à un «sophomore»

Quoi qu’il en soit, à Sacramento, il a encore livré une prestation particulièrement propre : 19 points à 5/10 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 8/9 aux lancers francs, 3 passes et une seule perte de balle en 28 minutes. Son différentiel de +22 illustre son influence dans la 7e victoire consécutive des Spurs.

Un jeu qui ralentit enfin

Dylan Harper ne se contente pas d’accumuler les points. Trois jours plus tôt face au Jazz, il avait compilé 17 points, 8 passes, 7 rebonds et 2 interceptions. Face aux Mavericks, il avait ensuite inscrit 21 points à 9/15 aux tirs. Une production qui varie en fonction des besoins, mais qui reste constante dans son efficacité.

« À la même époque la saison dernière, j’essayais encore de comprendre ce qui se passait », reconnaît-il. « Le jeu a vraiment ralenti pour moi. J’ai désormais vu beaucoup de combinaisons, de systèmes défensifs et de couvertures différentes. Cette expérience m’aide à choisir mes moments et à placer les autres aux bons endroits. J’apprends beaucoup plus rapidement sur le terrain. »

Cette meilleure lecture lui permet d’alterner entre plusieurs rôles. Il peut remonter le ballon, organiser une possession, attaquer un défenseur en isolation ou se décaler lorsque Fox et Castle prennent les commandes. Avec ses 95 kilos et sa capacité à changer de rythme, il constitue également une menace permanente lorsqu’il se dirige vers le cercle.

À Sacramento, cette agressivité lui a permis d’obtenir neuf lancers francs. De quoi le faire sourire lorsqu’un journaliste lui a demandé si les Spurs s’habituaient à « piéger » les défenseurs.

« Vous essayez de dire qu’on cherche les fautes ? », a-t-il lancé en plaisantant. « Je pense surtout que les équipes sont obligées de faire faute. Quand nous jouons correctement, nous sommes très difficiles à arrêter. Il faut choisir son poison. Victor attire les prises à deux et cela ouvre des possibilités pour tous les autres. Notre capacité à aller sur la ligne et à ralentir le match en demi-terrain constitue une nouvelle étape pour nous. »

Une place trouvée au milieu des créateurs

L’association entre Fox, Castle et Harper pouvait susciter des interrogations. Les trois arrières ont besoin du ballon pour exprimer leurs qualités et ne sont pas naturellement des spécialistes du tir extérieur. Mais ce trio apporte également de la taille, de la puissance et une capacité à multiplier les pénétrations.

Pour Mitch Johnson, la force de son cinq réside précisément dans cette accumulation de créateurs.

« La meilleure version de notre équipe apparaît lorsque nous jouons vite, ensemble et que tout le monde est impliqué », explique l’entraîneur. « Nous avons beaucoup de joueurs capables de créer pour eux-mêmes, pour leurs partenaires ou de terminer les actions. Lorsque nous fonctionnons ainsi, nous devenons très difficiles à arrêter en raison de notre gravité et du nombre de manières différentes dont nous pouvons marquer. »

Face aux Kings, Wembanyama a terminé avec 30 points, tandis que Harper, Castle et Vassell en ont inscrit 19 chacun. Une répartition qui correspond parfaitement à la vision collective du jeune arrière.

« Nous sommes à notre meilleur niveau lorsque tout le monde touche le ballon, attaque la raquette, ressort la balle et fait le choix juste pour l’équipe », estime-t-il. « C’est le résultat de notre alchimie et du plaisir que nous prenons sincèrement à jouer ensemble. Nous possédons tellement de joueurs capables de marquer et de créer que, lorsque nous jouons de la bonne manière, c’est amusant et beau à regarder. »

Encore une marge de progression

L’installation de Dylan Harper dans le cinq ne signifie pas que son apprentissage est terminé. Mitch Johnson insiste encore sur la nécessité de consolider les fondamentaux collectifs et n’hésite pas à demander à ses joueurs de se reprendre mutuellement.

« Cette harmonie permet à un coéquipier de dire à Victor qu’il vient de prendre deux tirs difficiles et qu’il faut chercher une meilleure solution », explique le coach. « Elle permet de dire à Stephon qu’il a forcé au milieu de plusieurs défenseurs et aurait dû faire la passe, ou à Dylan qu’il a commis une erreur défensive et doit être plus attentif. C’est positif pour tout le monde. »

Harper possède encore une marge de progression dans son tir extérieur et sa concentration défensive. Mais son efficacité près du cercle, sa vision du jeu, sa puissance et sa polyvalence lui permettent déjà d’avoir un impact sans dépendre d’un seul domaine.