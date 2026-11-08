Longtemps abonné à la G-League, Ty Jerome n’a jamais perdu patience

Parmi les surprises de ce début de saison, il y a Ty Jerome. Après huit matchs, il tourne à 26,6 points de moyenne à 50 % de réussite au tir. Une surprise car rien ne semblait destiner l’arrière à connaître une telle explosion.

Lors de la Draft 2019, il avait été pris en 24e position par les Sixers. Transféré aux Celtics puis à Phoenix, c’est sous les couleurs des Suns qu’il a finalement débuté sa carrière en NBA. Des débuts discrets puisqu’il n’avait joué que 31 matchs pour un peu plus de trois points de moyenne, passant une partie de cette saison rookie en G-League.

« Je me souviens de ma saison rookie. J’étais à Phoenix et je jouais la plupart de mes minutes dans le garbage time », raconte-t-il dans le podcast All The Smoke. « Je détestais lorsque nous menions ou que nous étions menés parce que je me disais que j’allais entrer dans les quatre dernières minutes et je détestais ça. Ensuite, j’ai changé d’état d’esprit. Je me suis dit : pourquoi je me sens si mal ? Est-ce que je suis inquiet de ce que les fans pensent ? »

De la stabilité trouvée à Cleveland

Après cette première pige à Phoenix, Ty Jerome a passé deux saisons à OKC entre la NBA et la G-League.

Transféré aux Rockets et coupé dans la foulée, il pose finalement ses valises à Golden State, où il signe un « two-way contract » d’un an. Finalement, c’est à Cleveland qu’il obtient son premier contrat standard.

Sa première saison avec les Cavaliers est presque blanche puisqu’il ne joue que deux matchs avant d’être opéré de la cheville. L’année suivante, Ty Jerome se montre enfin avec 12,5 points de moyenne en sortie de banc, ce qui lui permet de finir troisième des votes pour le trophée du meilleur sixième homme.

« Une fois que tu arrives à prendre du recul et à mettre ton ego de côté, cela permet de saisir les opportunités qui se présentent », explique l’actuel joueur des Grizzlies. « Tout dépend de la manière dont tu adaptes ton état d’esprit à la trajectoire de ta carrière. Je pense que c’est la partie la plus importante de ce business. »

Ty Jerome a su saisir sa chance

Cette belle saison lui permet de signer à Memphis pour trois ans et 28 millions de dollars. Encore une fois, sa première saison sous ses nouvelles couleurs est tronquée par les blessures. Touché au mollet dans un premier temps, il manque 46 matchs avant qu’une blessure à la cheville ne le pousse à rater les 11 dernières rencontres de la saison régulière. Sur les 15 matchs qu’il a pu jouer, Ty Jerome a tourné à 19,7 points de moyenne.

Pour débuter cette saison 2026/27, Ty Jerome a planté 45 points face au Jazz, son record personnel. Quelques jours plus tard, il en a mis 40 dans la défaite de son équipe contre les Pelicans.

« On voit beaucoup de gars qui sont très talentueux, mais qui n’arrivent pas à encaisser les coups jusqu’à ce qu’une opportunité se présente », souligne Ty Jerome en guise de conclusion. « Il faut savoir rester patient, avoir une grande confiance en soi et savoir que lorsque l’occasion se présentera, on saura en profiter. »

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 31 10.6 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 23.9 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 16.7 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GSW 45 18.1 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7.4 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 19.9 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5 2025-26 MEM 15 22.6 47.4 42.0 87.5 0.7 2.1 2.8 5.7 2.1 1.1 1.8 0.3 19.7 2026-27 MEM 8 30.4 50.3 36.4 88.2 0.6 2.8 3.4 5.3 1.6 0.9 2.5 0.3 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.