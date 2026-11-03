Ty Jerome, héros malheureux de la première défaite des Grizzlies

Les Grizzlies avaient démarré la saison avec six victoires en six matchs, mais cette belle série a pris fin face aux Pelicans. Au terme d’un match conclu en prolongation, les hommes de Tuomas Iisalo se sont inclinés 135-134.

Et le final fut particulièrement cruel. À 20 secondes du terme, Memphis comptait en effet un point d’avance, mais les Pelicans avaient le ballon pour passer devant. Zion Williamson se manque, mais Saddiq Bey prend le rebond offensif, avant de perdre aussitôt le ballon. Finalement, c’est Jeremiah Fears qui le récupère et obtient deux lancers francs. Sur la ligne, le jeune meneur ne tremble pas.

« C’est un match de possessions. Nous devons prendre des rebonds et limiter les pertes de balle », analyse Ty Jerome. « Ils ont pris dix tirs de plus que nous et nous n’avons perdu que d’un seul point. Nous avons été un peu mous en première mi-temps, que ce soit aux rebonds ou sur les replis défensifs. Nous n’allons battre personne dans cette ligue en jouant comme ça. Nous devons nous regarder dans le miroir, mais nous allons rester soudés. »

Ty Jerome, du sauvetage au dernier tir manqué

Après les deux lancers francs de Jeremiah Fears, Memphis a encore une chance de s’imposer. Le dernier ballon de la rencontre atterrit dans les mains de Ty Jerome. Bien défendu par Trey Murphy III, il ne parvient pas à se créer un angle de tir et tente un shoot désespéré, sans réussite.

« Nous n’avons pas réussi à écarter le jeu comme nous l’aurions voulu. Nous voulions lui donner un peu plus d’espace », regrette Tuomas Iisalo sur cette dernière possession. « Il y avait six joueurs dans des petits espaces. Il aurait peut-être pu partir sur sa gauche. Il restait encore du temps pour trouver un tir, mais ce n’est pas arrivé. »

Malgré ses 40 points, l’arrière n’est donc pas le héros de la soirée. Pourtant, sans lui, les Grizzlies n’auraient sans doute jamais disputé cette prolongation.

À moins de trois minutes de la fin du quatrième quart-temps, Memphis accuse neuf longueurs de retard, mais Ty Jerome inscrit neuf points pour égaliser et arracher cinq minutes supplémentaires ! Dans la prolongation, il ajoute encore huit points, portant son total à 17 unités sur les huit dernières minutes de la rencontre. Mais son ultime tentative manquée l’empêche de couronner cette formidable performance par une septième victoire consécutive.

« Ce que fait Ty cette saison et tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé ici, c’est vraiment spécial », reconnaît Cam Boozer. « C’est super d’évoluer à côté d’un joueur comme lui parce qu’il attire tellement d’attention. »