Victor Wembanyama, le « Superman » qui impressionne ses coéquipiers

La scène a fait craindre le pire. Après avoir déclenché un tir à 3-points, Victor Wembanyama est retombé sur le pied de Domantas Sabonis et sa cheville a tourné. De quoi carrément faire un angle droit ! Le pivot des Kings a écopé d’une faute flagrante, tandis que le Français est resté plusieurs secondes au sol.

Mais comme face à Dallas deux jours plus tôt, « Wemby » s’est relevé avant de poursuivre la rencontre comme si de rien n’était. Auteur de 30 points, 14 rebonds et 2 contres, il a guidé les Spurs vers une septième victoire consécutive.

« Cela arrive si souvent que ça devient presque normal », souffle Dylan Harper, qui le surnomme « Superman ». « Sur le moment, on avait l’impression que ça lui faisait vraiment mal. Pour n’importe qui d’autre, ce serait très douloureux. Mais grâce à sa préparation, à sa souplesse, à sa solidité et à la façon dont il prend soin de son corps, il peut vivre ce genre de situation et se relever immédiatement. Il est unique. Moi, je serais déjà à l’hôpital ! »

Une préparation physique hors norme

Mitch Johnson y voit le résultat du travail quotidien effectué par le Français. Victor Wembanyama a ainsi mis en place une routine méticuleuse afin de préparer son corps aux contraintes imposées par son gabarit et son style.

« Ce n’est pas mon domaine d’expertise, mais il consacre davantage de temps à sa préparation, à son corps et à sa récupération que n’importe quel joueur que j’ai pu voir », explique le coach. « Cela joue un rôle. Il travaille même parfois sur la manière de tomber. Retomber sur le pied de quelqu’un, c’est évidemment différent, mais cela lui est arrivé suffisamment souvent pour qu’il sache probablement s’aider au maximum dans ces situations. »

Cette préparation auprès de Guillaume Alquier lui permet non seulement d’enchaîner les performances, mais également d’absorber l’attention permanente des défenses.

« Quand nous jouons correctement, nous sommes presque impossibles à arrêter », estime Dylan Harper. « Il faut choisir son poison. Il y a plusieurs joueurs qu’on peut être obligé de prendre à deux, et évidemment Victor en fait partie. Quand la défense envoie une prise à deux sur lui, cela crée des possibilités pour tous les autres. »

Mitch Johnson ne fixe d’ailleurs aucun seuil statistique à sa superstar. L’impact de Victor Wembanyama ne se résume pas à son total de points.

« J’attends surtout de Victor qu’il joue juste », rappelle le successeur de Gregg Popovich sur le banc texan. « Il crée une énorme force d’attraction lorsqu’il met la pression sur le cercle, court en transition ou plonge après un écran. Tout cela va naturellement produire des points. Mais certaines équipes mettent beaucoup de choses en place pour lui enlever ces possibilités. Dans ce cas, cela doit ouvrir des opportunités pour ses coéquipiers. Nous ne devons pas nous préoccuper d’un nombre minimum de points pour qui que ce soit. »

Une superstar tournée vers les autres

L’influence du Français dépasse également les limites du terrain. Après sa performance Chamberlainesque contre Dallas (52 points, 24 rebonds et 8 contres), Victor Wembanyama avait récupéré le ballon du match.

Sauf qu’il l’avait ensuite immédiatement remis à Mitch Johnson afin de célébrer la 100e victoire en carrière de son entraîneur dans la Grande Ligue. Un geste qui a marqué Dylan Harper.

« Cela en dit beaucoup sur sa personnalité », souligne le jeune arrière. « Un joueur de son statut pourrait être très centré sur lui-même. Mais lui donne énormément à ses coéquipiers, au staff et à toute l’organisation. C’est lié à son éducation, à sa famille et à la personne qu’il est. »

« Il comprend que tout cela le dépasse », poursuit-il. « On peut montrer son leadership de nombreuses manières. Victor le fait en montrant que tout ne tourne pas autour de lui. »