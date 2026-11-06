Les Wolves seraient « perdus » sans Jonathan Kuminga



Dans l’ombre médiatique de LaMelo Ball, Jonathan Kuminga passe presque inaperçu depuis son arrivée dans le Minnesota. Bien installé dans le cinq des Wolves, l’ancien des Warriors n’a pas encore fait de grand coup d’éclat.

Mais à entendre son coach, il est déjà devenu indispensable. « On serait perdus sans lui en ce moment. C’est une aubaine », formule Chris Finch, cité par The Athletic, en pensant au contexte actuel de sa formation, privée de son meilleur élément, Anthony Edwards.

La dernière sortie du natif de la République démocratique du Congo va dans le sens du technicien. Sur le parquet des Rockets plus tôt dans la semaine, le joueur de 24 ans a cumulé 16 points (5/10 aux tirs dont 4/7 de loin, un record en carrière derrière l’arc), 8 rebonds et 5 passes.

Il a surtout inscrit deux paniers décisifs dans les derniers instants, depuis le même corner, pour sécuriser une grosse victoire de sa formation. « Quand il est arrivé, on savait qu’on avait besoin de lui pour faire le sale boulot… pour être le ciment de l’équipe sur le terrain. On lui a aussi dit de garder une grande confiance en son tir. Quand tu es démarqué, n’hésite pas à dégainer », lui rappelle son coach.

Arrivé dans le Minnesota dans l’idée d’avoir davantage de responsabilités offensives, Jonathan Kuminga ne connaît pas d’explosion statistique. Son rendement, autour de 13 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, est d’ailleurs comparable à celui lors de la saison passée, entre les Warriors et et les Hawks.

« Mon rôle, c’est de faire tout ce qui compte sur le terrain »

Mais son activité défensive et une adresse longue distance inédite (46%) lui permettent de devenir un rouage important pour Chris Finch et les Wolves.

« Je n’ai pas de rôle précis. Je ne peux pas arriver ici et vous dire que mon rôle se résume à ceci ou cela. Mon rôle, c’est de faire tout ce qui compte sur le terrain. Même les choses que personne ne remarquera. Celles qui aideront mes coéquipiers et l’équipe », affichait-il plus tôt dans la saison.

Une attitude qui passe bien auprès de son coach, qui préfère logiquement les joueurs tournés vers le collectif.

« Il continue de remplir parfaitement son rôle. Il inscrit des tirs importants au bon moment et laisse vraiment le jeu venir à lui. Maintenant que nous sommes privés de plusieurs joueurs, je dois trouver des solutions pour lui offrir davantage de situations favorables. Mais il fait tout ce que nous attendons de lui, et il le fait souvent au moment opportun », savoure ainsi Chris Finch, alors que les Wolves restent sur deux victoires.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GSW 70 16.9 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GSW 67 20.8 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GSW 74 26.3 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GSW 47 24.3 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GSW/ATL 36 23.1 46.3 33.3 72.4 1.4 4.3 5.6 2.3 1.5 0.6 1.9 0.3 12.2 2026-27 MIN 9 30.9 44.1 46.3 54.2 1.4 4.2 5.7 2.9 2.3 1.2 0.8 1.0 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.